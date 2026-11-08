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Късметлия от Белово спечели 1,67 млн. евро от тотото

Късметлия от Белово спечели 1,67 млн. евро от тотото

8 Ноември, 2026 20:49 404 1

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  • български спортен тотализатор-
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Печалбата е реализирана в тираж 88 на Българския спортен тотализатор. Името на победителя и конкретната игра не са съобщени

Късметлия от Белово спечели 1,67 млн. евро от тотото - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Късметлия от Белово е спечелил джакпот от 1,67 млн. евро от тотото. Печалбата е обявена от агенция БГНЕС, но името на участника не се съобщава.

Става дума за тираж 88 на Българския спортен тотализатор, проведен на 8 ноември. В предварителната програма на тиража са включени игрите „Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото Джокер“, „Втори тото шанс“, „Рожден ден“ и „Зодиак“.

От Българския спортен тотализатор обявиха тегленията за 18:45 часа по БНТ 1. „Очаквайте на 08.11.2026 г. от 18:45 ч. тегленията на живо за тираж 88“, съобщи тотализаторът в програмата си.

В публикуваната информация за печалбата не са посочени конкретният тото пункт, печелившите числа или играта, в която е паднал джакпотът. Не е съобщено и кога ще бъде изплатена сумата на победителя.

Печалбата от 1,67 млн. евро е сред най-големите суми, спечелени от участник в българските тото игри през последните тиражи. Допълнителни подробности за фиша и изплащането могат да бъдат обявени от Българския спортен тотализатор.

Източник: bgnes.bg


Пазарджик / България
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