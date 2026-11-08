Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите ВИДЕО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че планира да се напие с украинския президент Володимир Зеленски в швейцарските Алпи, когато войната в Украйна приключи. Той направи коментара в нидерландското телевизионно предаване Pauw & De Wit, излъчено на 6 ноември.

„Ще се напием заедно някъде в Швейцарските Алпи. Ще седнем на планински връх и ще се напием до безпаметност. Това е планът“, каза Рюте в отговор на въпрос какво би направил със Зеленски след края на войната.

По думите му двамата вече са обсъждали тази идея по време на лични разговори в Брюксел. Рюте добави, че ще донесе червено вино. Той посочи, че Зеленски е говорил за желанието си да прекара време в швейцарските планини, когато вече няма да бъде под постоянна охрана и войната ще е приключила.

Рюте: Между нас има лично доверие

Рюте заяви, че със Зеленски разговарят насаме преди официалните срещи между делегациите на НАТО и Украйна. Генералният секретар на Алианса каза, че изпитва искрено уважение към украинския президент и че двамата обсъждат тежестта на войната и начина, по който се справят с натоварването.

Според Рюте чувството за хумор на Зеленски помага за разтоварване на напрежението в разговорите. Коментарът за плановете им в Алпите беше направен в контекста на разговор за трудностите на работата му като генерален секретар на НАТО и за личната му връзка с украинския президент.

Войната може да завърши с мирно споразумение

В отделно изказване Рюте каза, че войната между Русия и Украйна вероятно няма да приключи с категоричен победител. По думите му подобни конфликти обикновено завършват с мирно споразумение, което включва компромиси и изисква страни, готови да преговарят.

НАТО настоява евентуалният край на бойните действия да бъде подкрепен от гаранции за сигурността на Украйна. Алиансът посочва, че подкрепата за Киев трябва да продължи и след прекратяване на огъня или подписване на мирно споразумение, за да бъде възпрепятствана нова руска агресия.

Източници: alpha.bnr.nl, npo.nl