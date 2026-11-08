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Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите ВИДЕО
  Тема: Украйна

Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите ВИДЕО

8 Ноември, 2026 19:40 2 501 170

  • марк рюте-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • войната в украйна-
  • швейцарски алпи

Генералният секретар на НАТО обеща да донесе червено вино за срещата след края на войната в Украйна

Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че планира да се напие с украинския президент Володимир Зеленски в швейцарските Алпи, когато войната в Украйна приключи. Той направи коментара в нидерландското телевизионно предаване Pauw & De Wit, излъчено на 6 ноември.

„Ще се напием заедно някъде в Швейцарските Алпи. Ще седнем на планински връх и ще се напием до безпаметност. Това е планът“, каза Рюте в отговор на въпрос какво би направил със Зеленски след края на войната.

По думите му двамата вече са обсъждали тази идея по време на лични разговори в Брюксел. Рюте добави, че ще донесе червено вино. Той посочи, че Зеленски е говорил за желанието си да прекара време в швейцарските планини, когато вече няма да бъде под постоянна охрана и войната ще е приключила.

Рюте: Между нас има лично доверие

Рюте заяви, че със Зеленски разговарят насаме преди официалните срещи между делегациите на НАТО и Украйна. Генералният секретар на Алианса каза, че изпитва искрено уважение към украинския президент и че двамата обсъждат тежестта на войната и начина, по който се справят с натоварването.

Според Рюте чувството за хумор на Зеленски помага за разтоварване на напрежението в разговорите. Коментарът за плановете им в Алпите беше направен в контекста на разговор за трудностите на работата му като генерален секретар на НАТО и за личната му връзка с украинския президент.

Войната може да завърши с мирно споразумение

В отделно изказване Рюте каза, че войната между Русия и Украйна вероятно няма да приключи с категоричен победител. По думите му подобни конфликти обикновено завършват с мирно споразумение, което включва компромиси и изисква страни, готови да преговарят.

НАТО настоява евентуалният край на бойните действия да бъде подкрепен от гаранции за сигурността на Украйна. Алиансът посочва, че подкрепата за Киев трябва да продължи и след прекратяване на огъня или подписване на мирно споразумение, за да бъде възпрепятствана нова руска агресия.

Източници: alpha.bnr.nl, npo.nl


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ядене, пиене

    109 4 Отговор
    и третото.

    Коментиран от #43, #67, #77, #160

    19:42 08.11.2026

  • 3 Европеец

    140 8 Отговор
    Какво интересно заглавие....... Ха-ха-ха.... Големи евро ценности......

    19:42 08.11.2026

  • 4 Абе

    98 2 Отговор
    само това ли? Малко туй онуй....

    Коментиран от #30

    19:43 08.11.2026

  • 5 Яко

    73 2 Отговор
    КЕКС

    19:43 08.11.2026

  • 6 Цуни, гуни

    71 2 Отговор
    Тури.

    19:44 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 с ходещия труп

    94 4 Отговор
    се напийте сега щото оная с косата го чака

    19:44 08.11.2026

  • 9 Баба Яга

    92 3 Отговор
    Скоро край на войната няма да има. А Рютето да се напие по мъжки и то със зеления потник, това е оксиморон. Тоя и сега ходи и дрънчи небивалици като пийнал ляворучник.

    19:45 08.11.2026

  • 10 ЦЪРВУЛИИ

    78 3 Отговор
    Там ли ще се скриете !!

    19:45 08.11.2026

  • 11 РЮТЕ Е

    90 6 Отговор
    Мръсен новофашист.

    19:45 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дядо Влайчо

    82 5 Отговор
    След края на войната ще се напиете от мъка с водка !

    Коментиран от #32

    19:46 08.11.2026

  • 14 Ами

    86 4 Отговор
    От Рюте виното, от Зеленски белото.
    Ще е як купон, ама дали ще го доживеете.

    19:46 08.11.2026

  • 15 Не върви добре

    87 5 Отговор
    В даден момент украинската армия ще рухне изведнъж, нямат вече хора, Русия ще завземе цяла Украйна, какво ще празнуват , като положението не е розово, но в българските медии не се пише.

    Коментиран от #42

    19:46 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихи

    36 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кой ще е булката?":

    Рюте!

    19:47 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Курти

    58 1 Отговор
    А мое и да се опънат по един път...

    19:47 08.11.2026

  • 22 че ще се обадят на вожда боко

    40 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кой ще е булката?":

    щой ще даде насоки да играят ротация много е добър - боко все още игтрае с мирчев озоемпика и дпс ротационно се връткат .

    19:48 08.11.2026

  • 23 някъде в Алпите

    50 1 Отговор
    Като ви набара мечката ще прегърнете бора ми се струва

    19:49 08.11.2026

  • 24 Рюте добави, че ще донесе червено вино

    46 2 Отговор
    а бай дончо ще им сервира
    а зелко ще протегне пак ръка да проси

    19:49 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 лама Свирчефчу Божанкоф

    44 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТЕ ТОВА СА ЕВРОПЬОДАЛИТЕ":

    Ще , ще , ще... Стига да са живи... Оти сметката без кръчмар0т...

    19:49 08.11.2026

  • 27 нищо ново

    32 2 Отговор
    Напиват се и си пръскат мозъците.

    19:49 08.11.2026

  • 28 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    39 2 Отговор
    САААМО НЕ МЕШЕТЕ С БЯЛОТО ПРАХЧЕ........

    19:50 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 точка

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Кво туйонуй? Като дръпнат магистралата и ролитат директно в долината под върха. Все пак ТОВА са им прблемите, Украйна да си го духа. ,, държавници,, от тесто фашово.

    19:50 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 лйоик

    40 0 Отговор
    А в Алпите ще покарате ли двамата колелото без гуми??? Ще въртите ли педалите??? Ех Рютко, и ти си един натовски опърпан ястреб че е по добре да не и чуваме.

    19:51 08.11.2026

  • 34 Зелчо

    25 0 Отговор
    А аз и ще се насмъркан.

    19:51 08.11.2026

  • 35 Зеления да не пие изобщо

    32 0 Отговор
    Че тия негови партньори май ще го трепят или по точно , ще вземе наркомана да се хлъзне по някои ледник !!!!!

    19:51 08.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да се

    27 0 Отговор
    Чете като - ще ни закопат някъде в Алпите, и никой няма да ни помни!

    19:51 08.11.2026

  • 38 Факт

    23 2 Отговор
    Комунистите като Рюте все ги влече към Швейцария ,баща му беше от правителството,тоя типичния комунист наследствен политик

    19:51 08.11.2026

  • 39 Дон Толупий Мошенгията

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "ТЕ ТОВА СА ЕВРОПЬОДАЛИТЕ":

    Епа за тях войната си вид орджия

    19:52 08.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ТИР

    22 0 Отговор
    Ааа както сте я подкарали то отдавна сте се надрънкали,,,

    19:53 08.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мит

    25 2 Отговор
    Рюте ще носи червено вино,а Зелю какво ще носи бело сладко.

    19:55 08.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Даже и в Тези тежки Времена

    4 32 Отговор
    Имат чувство за Хумор

    Евала на Рюте

    Кремълската Паплач
    Сега нека да реве .

    19:55 08.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И този

    23 2 Отговор
    съвсем изкука горкия - по добре да не го показват по медиите, че се излагаме в Алианса.

    19:57 08.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Азз

    18 2 Отговор
    Какви вино бре, белото е важно

    19:58 08.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Глас от бункера

    2 11 Отговор
    Герасимов,а ние къде ще пием?

    Коментиран от #102

    20:04 08.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 След края на войната

    25 2 Отговор
    продажните фашисти като вас, не знам къде ще бягате и кой ще ви приеме, особено наркомана, заради който Украйна замина!

    20:05 08.11.2026

  • 66 И Сега

    21 0 Отговор
    Това официално признание ли е че (отбранителния) съюз воюва с Русия,,

    20:06 08.11.2026

  • 67 Тези си допадат май

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ядене, пиене":

    като Крачун и Малчо..

    20:06 08.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кмета на Симитли

    18 0 Отговор
    Аз ши ги опрая и двамата

    Коментиран от #116

    20:07 08.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 МНОГО ХРАНА ИМА

    11 1 Отговор
    За прасетата.

    20:09 08.11.2026

  • 79 Иван

    13 2 Отговор
    И семейство Обама ще бъде там, и Нафтали Бенет, и Джефри Епщайн, и Джеред Кушнер, и Гад Зееви.

    20:10 08.11.2026

  • 80 Реалности

    2 23 Отговор
    Путин починал. И, естествено, пратили го в ада. Всеки ден обаче се молил на дяволите да го пуснат да види какво е станало с Русия и войната с Украйна. Накрая, през 2050 г. те склонили да го пуснат в Москва за един ден. Оказал се Путин на Червения площад, видял ресторант, влязъл, поръчал си и казал на келнера:

    - Нямаше ме известно време, как е положението?

    - А, всичко е нормално!

    - А Крим наш ли е?

    - Да - отговорил сервитьорът.

    - А Мариупол, Харков, Херсон...

    - И те.

    - Ами Киев?

    - Естествено, че е наш!

    - Слава Богу, вече съм спокоен! А колко е сметката?

    - 50 гривни.

    20:10 08.11.2026

  • 81 Ще ги намерят

    18 0 Отговор
    в кемпер някъде после

    20:10 08.11.2026

  • 82 Цвете

    1 21 Отговор
    УЧУДЕНА СЪМ ,ЧЕ ТОЛКОВА МНОГО МЪРСОТИЯ Е ИЗПИСАНА ОТ " РАЗБИРАЧИ "? ЧЕТЕТЕ И ПРОУМЕЙТЕ ,ТОВА ЛИ Е ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ? ОБИДИ ,ГНУСОТИИ И НЕ ВНИКВАНЕ В ЖИВОТА НА ИЗТОРМОЗЕНИТЕ УКРАИНЦИ, КОИТО ЗАГУБИХА СВОИТЕ БРАТЯ И СИНОВЕ.ИСКРЕНО ЩЕ СЕ РАДВАМ ,АКО ДУМИТЕ НА РЮТЕ СЪВПАДАТ С РЕАЛНОСТТА ,НА КОЯТО И ЕВРОПА РАЗЧИТА ДА ПРИКЛЮЧИ МРЪСНАТА ВОЙНА. ДАНО. ❤️🥂👍

    Коментиран от #86, #111

    20:11 08.11.2026

  • 83 Ми да

    2 9 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 81":

    1,6 милиона руснаци.

    Коментиран от #89

    20:12 08.11.2026

  • 84 Иван

    11 0 Отговор

    До коментар #61 от "ЖАЛКО Е ЧЕ ХОРА УМИРАТ":

    Заради сатанинската Синагога.

    20:13 08.11.2026

  • 85 И кога си мисли тоя че

    12 1 Отговор
    няма да бъде под постоянна охрана ? Нещастник ...

    Коментиран от #113

    20:13 08.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Факт

    1 10 Отговор
    Пушия приключи , изпу💨💨🔥🔥💨🔥ши

    20:13 08.11.2026

  • 88 Артилерист

    17 1 Отговор
    Секретарката Рюте винаги е била неадекватна. Не съм сигурен, че тя знае за какво е на тази позиция. Зеленски може и да му се иска да се напие след края на войната но едва ли това ще му е първа грижа...

    Коментиран от #97

    20:13 08.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 факт

    10 1 Отговор
    ако е жив

    20:15 08.11.2026

  • 91 Атина Палада

    2 12 Отговор
    Фатмака върна ли лева?

    Коментиран от #100

    20:15 08.11.2026

  • 92 О, Морес

    7 0 Отговор
    Че вие сега,и вчера,и завчера- трезви ли сте.Май,май хич даже !

    20:15 08.11.2026

  • 93 Като ги гледам са

    11 0 Отговор
    Чисти "лидери" от всякъде

    20:15 08.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Кметът на Симитли

    7 0 Отговор
    Вземете и Тиквата пичове! Ако знаете какви неща е преживял при нас... Правили сме го пиле на грил с братчеда, монтирали сме му и паралелен гръбнак. Времето го, ще ви е от полза за купона!

    20:16 08.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Марк Рюте

    1 8 Отговор

    До коментар #88 от "Артилерист":

    "Ако Путин си помисли нещо Русия ще бъде опустошена".
    Това ти е за среднощен размисъл.

    Коментиран от #106

    20:17 08.11.2026

  • 98 Анонимен

    7 1 Отговор
    А милионите жертви бе!!!!

    Коментиран от #105

    20:17 08.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ето го тролещият парцал

    14 1 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    на фашистка Украйна откраднал ник. После кажи, че зеленски не е отпадък да плаща за кражби и лъжи.

    20:17 08.11.2026

  • 101 Не хора

    2 10 Отговор

    До коментар #89 от "Загиват хора глупако":

    А руснаци.Прави разлика.

    Коментиран от #108, #115

    20:18 08.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Невероятни извратеняци са ей

    14 0 Отговор
    То направо си е гнусно впрочем ...

    20:19 08.11.2026

  • 104 ?????

    14 1 Отговор
    Уф.
    Велосипедистът що не иска да се напият в Киев?
    Сигурно щото няма да ги пускат там.

    20:19 08.11.2026

  • 105 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #98 от "Анонимен":

    Блатари бре.Карай.

    20:19 08.11.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Като нищо биха се отцепили

    14 1 Отговор
    И купонясали без да се сетят за милионите загинали именно заради тях двамата но няма да имат тази възможност в този си живот

    20:20 08.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Пълни боклуци

    16 2 Отговор
    Кво да му коментираш повече. Атлантически западни ценности

    20:21 08.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Разбира се

    15 1 Отговор

    До коментар #82 от "Цвете":

    Вникваме в написаното! Дори Украйна да победи цената е: унищожена икономика, заводи, енергетика, инфраструктура, милиони убити, осакатени, сираци..... Нямат никакви приходи за ремонти, които ще отнемат десетилетия! Но! Първата им работа ще е да се напият, вместо да си седи на з-то и да решава проблемите на народа си! Наистина похвално и за възхищение!

    Коментиран от #136

    20:22 08.11.2026

  • 112 късото име

    17 1 Отговор
    А па викат, че руснаците само за пиене мислели. Па то се оказа, че секретарката на НАТО не изтрезнева.
    А извън майтапа, така може да се изцепи само някой съвсем ограничен човек, който не си дава сметка, нито за длъжността която заема, нито за някакъв портокол за държание.

    Коментиран от #124

    20:22 08.11.2026

  • 113 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "И кога си мисли тоя че":

    Хич не завиждаме!

    20:23 08.11.2026

  • 114 Ако в Алпите е затвора за най

    11 1 Отговор
    Големите престъпници и са в една килия е до някъде възможно да се напият тези двамата "герои "

    20:24 08.11.2026

  • 115 Лошото е

    10 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не хора":

    че и тролещият парцал на фашисткият отпадък зеленски се води човек, а той боклук.

    20:24 08.11.2026

  • 116 Бойко Българоубиец

    9 2 Отговор

    До коментар #73 от "Кмета на Симитли":

    А мене кога пак 😋😋😋

    20:24 08.11.2026

  • 117 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Пропуснато е да се отбележи че ще поканят още ген -Пивненко ген .Наливайченко и ген -Неизтрезняйченко!?

    20:24 08.11.2026

  • 118 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ще посефнем горе на скалите е ще гледаме долината.

    20:25 08.11.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Млад еврас

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "Россофил":

    Да зная, аз разширявам таквис кат теб, хахахаха наали съм млад евраски джендър хахахаха.

    20:25 08.11.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Около Владивосток

    11 1 Отговор
    Ще е. И ще сте охранявани, не Бери грижа!

    20:26 08.11.2026

  • 123 Последната укра

    7 2 Отговор
    А зеления гном му поискал пари на заем да плати сметката.

    20:27 08.11.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 А глуипака

    6 2 Отговор

    До коментар #121 от "Цивилизованите хора":

    трроли, показва трагедията си и деградацията на фашизираният запад и Украйна.

    20:30 08.11.2026

  • 127 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 6 Отговор
    ДА ПОКАНЯТ И ЖУЖИ
    НЕ Е ВИЖДАЛ СЛЪНЦЕ ОТ 2022 ГОДИНА ДО СЕГА

    20:30 08.11.2026

  • 128 Хахаха!🎺🥳😀

    5 3 Отговор
    Вземете с вас на Алпите и няколко афроевропейци да ви наливат и нещо повече😁☝️🤣❗

    20:30 08.11.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Сто процента Луд за връзване

    6 2 Отговор
    Все едно говори за тази война като за след игра на голф

    20:37 08.11.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 А какво ще стане с хилядите войници

    3 1 Отговор

    До коментар #111 от "Разбира се":

    като се върнат в къщи и видят че нямат къща, деца, жена и родители вече?

    20:39 08.11.2026

  • 137 Яко

    1 2 Отговор
    Рюте е поет.

    20:39 08.11.2026

  • 138 А какво значение има това

    5 1 Отговор

    До коментар #135 от "И това кога ще се случи?":

    При положение, че САЩ унищожи Украйна. И ти не знаеш, ама те изкарали да се излагаш.

    20:40 08.11.2026

  • 139 Петрухански папагали

    4 1 Отговор
    "подкрепата за Киев трябва да продължи" ама без нас.

    20:41 08.11.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Наздраве

    6 1 Отговор
    След края на войната на мястото на Алпите може да има дупка вместо планина.

    20:43 08.11.2026

  • 146 Служещите в армията на НАТО

    4 1 Отговор
    Хубаво да си преценят психическите нагласи на началника си и да видят че като нищо ще ги прати на война да мрат а той и другите началници ще се напият здраво

    20:44 08.11.2026

  • 147 бай Кобзон

    1 1 Отговор
    При мене ще се напиете !!

    20:44 08.11.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Град София

    4 1 Отговор
    Рютето се е влюбил в Зельоний!

    20:45 08.11.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 така е

    3 1 Отговор
    ще сте някъде дълбоко под алпите , и няма да има какво друго да правите , нито къде да ходите , освен да се напивате до безсъзнание

    20:48 08.11.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 кукузел

    2 0 Отговор
    Докато киевляни копаят нужници, от месец без канализация.

    20:51 08.11.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Ако искат

    3 0 Отговор
    И в ергена търси ерген да участват. Ние все така ще ги мразим

    20:53 08.11.2026

  • 160 Казанлъшкия

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ядене, пиене":

    Рюте е известен п...фил и педигрий пал също така. Явно иска Зеленски да пердаши...

    20:53 08.11.2026

  • 161 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #151 от "боико борисоф":

    Готов си да умреш за Русия?

    20:53 08.11.2026

  • 162 Анбреажчета

    4 1 Отговор
    После се хванете за ръчичките и от някой по - висок връх тутутууууу

    20:54 08.11.2026

  • 163 Тези боклуци

    3 0 Отговор
    И без да се напият все са си в безпаметност

    20:55 08.11.2026

  • 164 Аз Рюте си го псувам

    4 2 Отговор
    директно на сайта на НАТО

    20:57 08.11.2026

  • 165 Чета коментарите и се превивам от смях

    2 3 Отговор
    Събрали се тук двама,трима дърти русодебила и се опитват да мислят като хора.🤣🤣🤣

    20:57 08.11.2026

  • 166 ХА ХА ХА

    2 1 Отговор
    ЕВРЕЙСКИ НОМЕРА.ИДЕТЕ ДА ВОЮВАТЕ,ПОБЕДЕТЕ И АКОКО ОЖИВЕЕТЕ СЕ НАПИВАЙТЕ.НО БЕЗ НАС. ТОЛКОВА ЕЛЕМЕНТАРНИ , ДАЖЕ ГНУСНО.

    20:58 08.11.2026

  • 167 Петър Георгиев

    2 0 Отговор
    Добре че гласувах за Йотова

    21:00 08.11.2026

  • 168 Винкело

    0 0 Отговор
    "Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите"
    А един Орешник дебне от геостационарна орбита...
    Иначе - разбрахте ли? "След края на войната", не "след победата". Горките обикновени украинци.

    21:00 08.11.2026

  • 169 Смърф

    0 0 Отговор
    Тия двамата се боцкат 🤣

    21:00 08.11.2026

  • 170 Ще се напиете

    0 0 Отговор
    Ще се надрусате
    Ще олабите прашките
    И двамата зад телената ограда!
    Бум!

    21:02 08.11.2026

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