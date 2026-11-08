Рюте: След края на войната ще се напием до безпаметност със Зеленски някъде в Алпите ВИДЕО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че планира да се напие с украинския президент Володимир Зеленски в швейцарските Алпи, когато войната в Украйна приключи. Той направи коментара в нидерландското телевизионно предаване Pauw & De Wit, излъчено на 6 ноември.
„Ще се напием заедно някъде в Швейцарските Алпи. Ще седнем на планински връх и ще се напием до безпаметност. Това е планът“, каза Рюте в отговор на въпрос какво би направил със Зеленски след края на войната.
По думите му двамата вече са обсъждали тази идея по време на лични разговори в Брюксел. Рюте добави, че ще донесе червено вино. Той посочи, че Зеленски е говорил за желанието си да прекара време в швейцарските планини, когато вече няма да бъде под постоянна охрана и войната ще е приключила.
Рюте: Между нас има лично доверие
Рюте заяви, че със Зеленски разговарят насаме преди официалните срещи между делегациите на НАТО и Украйна. Генералният секретар на Алианса каза, че изпитва искрено уважение към украинския президент и че двамата обсъждат тежестта на войната и начина, по който се справят с натоварването.
Според Рюте чувството за хумор на Зеленски помага за разтоварване на напрежението в разговорите. Коментарът за плановете им в Алпите беше направен в контекста на разговор за трудностите на работата му като генерален секретар на НАТО и за личната му връзка с украинския президент.
Войната може да завърши с мирно споразумение
В отделно изказване Рюте каза, че войната между Русия и Украйна вероятно няма да приключи с категоричен победител. По думите му подобни конфликти обикновено завършват с мирно споразумение, което включва компромиси и изисква страни, готови да преговарят.
НАТО настоява евентуалният край на бойните действия да бъде подкрепен от гаранции за сигурността на Украйна. Алиансът посочва, че подкрепата за Киев трябва да продължи и след прекратяване на огъня или подписване на мирно споразумение, за да бъде възпрепятствана нова руска агресия.
Източници: alpha.bnr.nl, npo.nl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ядене, пиене
Коментиран от #43, #67, #77, #160
19:42 08.11.2026
3 Европеец
19:42 08.11.2026
4 Абе
Коментиран от #30
19:43 08.11.2026
5 Яко
19:43 08.11.2026
6 Цуни, гуни
19:44 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 с ходещия труп
19:44 08.11.2026
9 Баба Яга
19:45 08.11.2026
10 ЦЪРВУЛИИ
19:45 08.11.2026
11 РЮТЕ Е
19:45 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дядо Влайчо
Коментиран от #32
19:46 08.11.2026
14 Ами
Ще е як купон, ама дали ще го доживеете.
19:46 08.11.2026
15 Не върви добре
Коментиран от #42
19:46 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хихи
До коментар #12 от "Кой ще е булката?":Рюте!
19:47 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай Курти
19:47 08.11.2026
22 че ще се обадят на вожда боко
До коментар #12 от "Кой ще е булката?":щой ще даде насоки да играят ротация много е добър - боко все още игтрае с мирчев озоемпика и дпс ротационно се връткат .
19:48 08.11.2026
23 някъде в Алпите
19:49 08.11.2026
24 Рюте добави, че ще донесе червено вино
а зелко ще протегне пак ръка да проси
19:49 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 лама Свирчефчу Божанкоф
До коментар #7 от "ТЕ ТОВА СА ЕВРОПЬОДАЛИТЕ":Ще , ще , ще... Стига да са живи... Оти сметката без кръчмар0т...
19:49 08.11.2026
27 нищо ново
19:49 08.11.2026
28 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
19:50 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 точка
До коментар #4 от "Абе":Кво туйонуй? Като дръпнат магистралата и ролитат директно в долината под върха. Все пак ТОВА са им прблемите, Украйна да си го духа. ,, държавници,, от тесто фашово.
19:50 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 лйоик
19:51 08.11.2026
34 Зелчо
19:51 08.11.2026
35 Зеления да не пие изобщо
19:51 08.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да се
19:51 08.11.2026
38 Факт
19:51 08.11.2026
39 Дон Толупий Мошенгията
До коментар #7 от "ТЕ ТОВА СА ЕВРОПЬОДАЛИТЕ":Епа за тях войната си вид орджия
19:52 08.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ТИР
19:53 08.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мит
19:55 08.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Даже и в Тези тежки Времена
Евала на Рюте
Кремълската Паплач
Сега нека да реве .
19:55 08.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И този
19:57 08.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Азз
19:58 08.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Глас от бункера
Коментиран от #102
20:04 08.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 След края на войната
20:05 08.11.2026
66 И Сега
20:06 08.11.2026
67 Тези си допадат май
До коментар #2 от "Ядене, пиене":като Крачун и Малчо..
20:06 08.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
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73 Кмета на Симитли
Коментиран от #116
20:07 08.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 МНОГО ХРАНА ИМА
20:09 08.11.2026
79 Иван
20:10 08.11.2026
80 Реалности
- Нямаше ме известно време, как е положението?
- А, всичко е нормално!
- А Крим наш ли е?
- Да - отговорил сервитьорът.
- А Мариупол, Харков, Херсон...
- И те.
- Ами Киев?
- Естествено, че е наш!
- Слава Богу, вече съм спокоен! А колко е сметката?
- 50 гривни.
20:10 08.11.2026
81 Ще ги намерят
20:10 08.11.2026
82 Цвете
Коментиран от #86, #111
20:11 08.11.2026
83 Ми да
До коментар #69 от "az СВО Победа 81":1,6 милиона руснаци.
Коментиран от #89
20:12 08.11.2026
84 Иван
До коментар #61 от "ЖАЛКО Е ЧЕ ХОРА УМИРАТ":Заради сатанинската Синагога.
20:13 08.11.2026
85 И кога си мисли тоя че
Коментиран от #113
20:13 08.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Факт
20:13 08.11.2026
88 Артилерист
Коментиран от #97
20:13 08.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 факт
20:15 08.11.2026
91 Атина Палада
Коментиран от #100
20:15 08.11.2026
92 О, Морес
20:15 08.11.2026
93 Като ги гледам са
20:15 08.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Кметът на Симитли
20:16 08.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Марк Рюте
До коментар #88 от "Артилерист":"Ако Путин си помисли нещо Русия ще бъде опустошена".
Това ти е за среднощен размисъл.
Коментиран от #106
20:17 08.11.2026
98 Анонимен
Коментиран от #105
20:17 08.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ето го тролещият парцал
До коментар #91 от "Атина Палада":на фашистка Украйна откраднал ник. После кажи, че зеленски не е отпадък да плаща за кражби и лъжи.
20:17 08.11.2026
101 Не хора
До коментар #89 от "Загиват хора глупако":А руснаци.Прави разлика.
Коментиран от #108, #115
20:18 08.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Невероятни извратеняци са ей
20:19 08.11.2026
104 ?????
Велосипедистът що не иска да се напият в Киев?
Сигурно щото няма да ги пускат там.
20:19 08.11.2026
105 Ами
До коментар #98 от "Анонимен":Блатари бре.Карай.
20:19 08.11.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Като нищо биха се отцепили
20:20 08.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Пълни боклуци
20:21 08.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Разбира се
До коментар #82 от "Цвете":Вникваме в написаното! Дори Украйна да победи цената е: унищожена икономика, заводи, енергетика, инфраструктура, милиони убити, осакатени, сираци..... Нямат никакви приходи за ремонти, които ще отнемат десетилетия! Но! Първата им работа ще е да се напият, вместо да си седи на з-то и да решава проблемите на народа си! Наистина похвално и за възхищение!
Коментиран от #136
20:22 08.11.2026
112 късото име
А извън майтапа, така може да се изцепи само някой съвсем ограничен човек, който не си дава сметка, нито за длъжността която заема, нито за някакъв портокол за държание.
Коментиран от #124
20:22 08.11.2026
113 Дзак
До коментар #85 от "И кога си мисли тоя че":Хич не завиждаме!
20:23 08.11.2026
114 Ако в Алпите е затвора за най
20:24 08.11.2026
115 Лошото е
До коментар #101 от "Не хора":че и тролещият парцал на фашисткият отпадък зеленски се води човек, а той боклук.
20:24 08.11.2026
116 Бойко Българоубиец
До коментар #73 от "Кмета на Симитли":А мене кога пак 😋😋😋
20:24 08.11.2026
117 не може да бъде
20:24 08.11.2026
118 Анонимен
20:25 08.11.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Млад еврас
До коментар #110 от "Россофил":Да зная, аз разширявам таквис кат теб, хахахаха наали съм млад евраски джендър хахахаха.
20:25 08.11.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Около Владивосток
20:26 08.11.2026
123 Последната укра
20:27 08.11.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 А глуипака
До коментар #121 от "Цивилизованите хора":трроли, показва трагедията си и деградацията на фашизираният запад и Украйна.
20:30 08.11.2026
127 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НЕ Е ВИЖДАЛ СЛЪНЦЕ ОТ 2022 ГОДИНА ДО СЕГА
20:30 08.11.2026
128 Хахаха!🎺🥳😀
20:30 08.11.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
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134 Сто процента Луд за връзване
20:37 08.11.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 А какво ще стане с хилядите войници
До коментар #111 от "Разбира се":като се върнат в къщи и видят че нямат къща, деца, жена и родители вече?
20:39 08.11.2026
137 Яко
20:39 08.11.2026
138 А какво значение има това
До коментар #135 от "И това кога ще се случи?":При положение, че САЩ унищожи Украйна. И ти не знаеш, ама те изкарали да се излагаш.
20:40 08.11.2026
139 Петрухански папагали
20:41 08.11.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Наздраве
20:43 08.11.2026
146 Служещите в армията на НАТО
20:44 08.11.2026
147 бай Кобзон
20:44 08.11.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Град София
20:45 08.11.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 така е
20:48 08.11.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 кукузел
20:51 08.11.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Ако искат
20:53 08.11.2026
160 Казанлъшкия
До коментар #2 от "Ядене, пиене":Рюте е известен п...фил и педигрий пал също така. Явно иска Зеленски да пердаши...
20:53 08.11.2026
161 Путин
До коментар #151 от "боико борисоф":Готов си да умреш за Русия?
20:53 08.11.2026
162 Анбреажчета
20:54 08.11.2026
163 Тези боклуци
20:55 08.11.2026
164 Аз Рюте си го псувам
20:57 08.11.2026
165 Чета коментарите и се превивам от смях
20:57 08.11.2026
166 ХА ХА ХА
20:58 08.11.2026
167 Петър Георгиев
21:00 08.11.2026
168 Винкело
А един Орешник дебне от геостационарна орбита...
Иначе - разбрахте ли? "След края на войната", не "след победата". Горките обикновени украинци.
21:00 08.11.2026
169 Смърф
21:00 08.11.2026
170 Ще се напиете
Ще олабите прашките
И двамата зад телената ограда!
Бум!
21:02 08.11.2026