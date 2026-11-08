"Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие"

Руските сили са загубили 2290 военнослужещи за последното денонощие, съобщи украинският генерален щаб. Така общите загуби на руския личен състав от началото на войната достигат около 1 606 400 души, според посочените от Киев данни.
За същия период са отчетени две унищожени руски танка, 14 бойни бронирани машини и 44 артилерийски системи. Украинският генерален щаб съобщава още за четири средства за противовъздушна отбрана, шест наземни роботизирани комплекса, 1337 безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво, 461 единици автомобилна техника и автоцистерни и седем единици специална техника.
Удари по Запорожка област
За последните 24 часа руските сили са нанесли 725 удара по 53 населени места в Запорожка област. При атаките в областния център е ранен един човек, съобщи Иван Фьодоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.„За денонощие руските сили нанесоха 725 удара по 53 населени места в Запорожка област“, заяви Фьодоров.
По данни, цитирани от него, атаките включват 26 авиационни удара, 561 атака с безпилотни апарати, 135 артилерийски обстрела и три удара с реактивни системи за залпов огън. Местните жители са подали 61 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.
Украинските данни за руските загуби са военна оценка на украинския генерален щаб и не са независимо потвърдени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мусорчик
07:32 08.11.2026
3 Моето мнение
07:32 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сесесере2🤢🤮
07:32 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахахаха
Коментиран от #24, #42
07:32 08.11.2026
9 Орк на тротинетка 🧌🛴
07:33 08.11.2026
10 Шопо
Руснаците свършиха, Зеленски победи, браво
07:33 08.11.2026
11 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
07:33 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
07:33 08.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Колчо слепеца
07:34 08.11.2026
18 Наблюдател
07:34 08.11.2026
19 ЧЕРВЕНАТА СГАН
07:35 08.11.2026
20 Реалност
07:35 08.11.2026
21 горски
07:35 08.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НЕМОЖАЧи.ру
Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....
07:36 08.11.2026
24 Кво вярваш или не вярваш
До коментар #8 от "Хахахахаха":Нас не ни интересува.
Бъди готов за фронта!
Коментиран от #35, #40
07:36 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 На дунава с погачите
07:36 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
07:37 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чиба мръшо гладна
До коментар #25 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Замърсяваш медийното пространство.
Коментиран от #38
07:38 08.11.2026
31 Ъъъ
Скоро 3000..... 🤣
Коментиран от #36
07:38 08.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 имало да става
07:40 08.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
До коментар #31 от "Ъъъ":Утре да кажем ще бъдат 3000.Ние българите нямаме нищо против.Русия ни обяви за вражеска държава.
07:41 08.11.2026
37 анонимен
07:42 08.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Слушай,
До коментар #8 от "Хахахахаха":да вземем да закръгляме оттук нататък rpyZ 200 на 3000 на ден.
По лесно ще смятате поръчките за черни чували
Коментиран от #60
07:43 08.11.2026
43 военен неможач
07:44 08.11.2026
44 ЧЕРВЕНАТА СГАН
07:44 08.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Отсъствие
07:45 08.11.2026
48 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:45 08.11.2026
49 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:46 08.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кака
Коментиран от #59
07:47 08.11.2026
53 Орки, гоблини и урук хай
07:47 08.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Маро,
Абе нема ли кой да ви контролира?
Николов, а съвземи се!
07:48 08.11.2026
58 Украински дженъръл
07:49 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ъхъ, да, разбира се
07:52 08.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Вервайте
07:53 08.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 И сто милиона да напишат
07:54 08.11.2026
68 ВСУ си върнаха много градове
До коментар #64 от "Хахахахаха":Чети! Пише го!
Коментиран от #97
07:55 08.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Зеленопиш
07:56 08.11.2026
71 Мишел
Коментиран от #76
07:57 08.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ами
Коментиран от #77
07:57 08.11.2026
74 Агония
Агонията не може да се прикрива вечно.
Коментиран от #84
07:58 08.11.2026
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Просто има
До коментар #73 от "ами":голямо текучество;)
08:00 08.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Оценка
Точно затова убиха над 55 цивилни украинци в село Комишуваха. Не могат да победят Украйна на бойното поле и затова бомбардират украинските градове .
Коментиран от #83
08:00 08.11.2026
80 Фен
08:00 08.11.2026
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83 И Преди и сега
До коментар #79 от "Оценка":Само с безанологови вундерфалафели не стаа, трее си армия на терен
08:03 08.11.2026
84 Руснаци
До коментар #74 от "Агония":Ще ми обясниш ли какво е загубена война, руснаците гледам влезнаха в Украйна за 5 години освободиха 30 % от нея, унищожиха една голяма 50 млн страна 15 млн избягаха в цял свят и не вярвам да се върнат в Украйна някога, руснаците взеха да печелят пари от Украйна вече - пример
ме износ на зърно в Израел от новите руски земи, ще ми споделиш ли какво направиха Украйна поне да имат някакъв шанс
Коментиран от #85
08:03 08.11.2026
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87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Оня
08:09 08.11.2026
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92 Руснаци
До коментар #91 от "Жълтопаветник":Еми аз не съм чул руснак да се оплаква от войната, те се оплакват че Путин действа меко, няма руснак който да не си иска земите, докато в Украйна дори политиците взеха да се оплакват, че наркомана прави геноцид на украинския народ
08:14 08.11.2026
93 Оня социопат не му дреме
08:15 08.11.2026
94 Сериозен
08:16 08.11.2026
95 Титак
08:17 08.11.2026
96 маке
08:18 08.11.2026
97 Читанка
До коментар #68 от "ВСУ си върнаха много градове":На огледалото ти не пише ли, че си глупак.
08:21 08.11.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.