Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие
  Тема: Украйна

Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие

8 Ноември, 2026 07:28 1 521 98

  • руско-украинска война-
  • украйна-
  • руски загуби-
  • запорожка област-
  • генерален щаб

Украинският генерален щаб отчита и загуба на десетки артилерийски системи и бронирани машини. В Запорожка област е ранен един човек при 725 руски удара

Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са загубили 2290 военнослужещи за последното денонощие, съобщи украинският генерален щаб. Така общите загуби на руския личен състав от началото на войната достигат около 1 606 400 души, според посочените от Киев данни.

За същия период са отчетени две унищожени руски танка, 14 бойни бронирани машини и 44 артилерийски системи. Украинският генерален щаб съобщава още за четири средства за противовъздушна отбрана, шест наземни роботизирани комплекса, 1337 безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво, 461 единици автомобилна техника и автоцистерни и седем единици специална техника.

Удари по Запорожка област

За последните 24 часа руските сили са нанесли 725 удара по 53 населени места в Запорожка област. При атаките в областния център е ранен един човек, съобщи Иван Фьодоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

„За денонощие руските сили нанесоха 725 удара по 53 населени места в Запорожка област“, заяви Фьодоров.

По данни, цитирани от него, атаките включват 26 авиационни удара, 561 атака с безпилотни апарати, 135 артилерийски обстрела и три удара с реактивни системи за залпов огън. Местните жители са подали 61 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.

Украинските данни за руските загуби са военна оценка на украинския генерален щаб и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мусорчик

    12 32 Отговор
    Малко е.

    07:32 08.11.2026

  • 3 Моето мнение

    9 47 Отговор
    Може и да удвоят.Браво, а на бункерният дед му дреме крепостни бол.

    07:32 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сесесере2🤢🤮

    10 37 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    07:32 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахахаха

    56 9 Отговор
    Някак си не мога да вярвам на Киев които за 5 години твърдят, че са убити 50000укри,а принудителна мобилизация в Киев има от 5 години, изкарват ги от леглата докато спят и ги мятат на фронта за мръвка на руските доброволци, смятай 5 години няма мобилизация в Русия, основните хора на фронта са руски доброволци, армията на руснаците почти не участва във военни действия и срам и позор за Киев, изгубиха си 30 % от територия си и 50 процента от населението си, 600 млрд в санкции и оръжия и на и големия успех е операция вивалди 200 км хахахахахахахах

    Коментиран от #24, #42

    07:32 08.11.2026

  • 9 Орк на тротинетка 🧌🛴

    10 35 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    07:33 08.11.2026

  • 10 Шопо

    41 6 Отговор
    Руските сили са загубили 2290 военнослужещи за последното денонощие, това означава че загубите за една година са 835850 войници.
    Руснаците свършиха, Зеленски победи, браво

    07:33 08.11.2026

  • 11 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    11 35 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    07:33 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    9 28 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    07:33 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Колчо слепеца

    33 6 Отговор
    Стигнаха ли до Москва, или това ще бъде утре. Гашаци на рояци от Марчето и Украинска „Правда“?

    07:34 08.11.2026

  • 18 Наблюдател

    28 3 Отговор
    Кога Зелето, Мара и Джамбаза кажат нещо, всичко вярваме без да се замисляме.

    07:34 08.11.2026

  • 19 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    6 25 Отговор
    Мълчи.

    07:35 08.11.2026

  • 20 Реалност

    7 26 Отговор
    НЕМОЖАЧИ блатни..само с ракети и бензин не се сменя световен ред

    07:35 08.11.2026

  • 21 горски

    28 5 Отговор
    2290....това е малко.Ако пишехте че губят по 22900 на ден,досега войната да е свършила и да сте заселили и Сибир с мова-ци.....

    07:35 08.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НЕМОЖАЧи.ру

    6 29 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    07:36 08.11.2026

  • 24 Кво вярваш или не вярваш

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    Нас не ни интересува.
    Бъди готов за фронта!

    Коментиран от #35, #40

    07:36 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На дунава с погачите

    5 20 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    07:36 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    5 21 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    07:37 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чиба мръшо гладна

    4 23 Отговор

    До коментар #25 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Замърсяваш медийното пространство.

    Коментиран от #38

    07:38 08.11.2026

  • 31 Ъъъ

    7 19 Отговор
    "Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие"

    Скоро 3000..... 🤣

    Коментиран от #36

    07:38 08.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 имало да става

    5 10 Отговор
    Да да живи и здрави!

    07:40 08.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    7 14 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъ":

    Утре да кажем ще бъдат 3000.Ние българите нямаме нищо против.Русия ни обяви за вражеска държава.

    07:41 08.11.2026

  • 37 анонимен

    21 4 Отговор
    Според Киев и Зеленски руската армия отдавна е изтребена! Интересно, срещу кого воюват тогава?!

    07:42 08.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Слушай,

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    да вземем да закръгляме оттук нататък rpyZ 200 на 3000 на ден.
    По лесно ще смятате поръчките за черни чували

    Коментиран от #60

    07:43 08.11.2026

  • 43 военен неможач

    18 2 Отговор
    Значи са останали само 10-20 севернокорейци и един наемник от Индонезия. Срещу пълната украинска армия и всички оръжия на САЩ и ЕС.

    07:44 08.11.2026

  • 44 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    5 12 Отговор
    Как коментира тази новина?

    07:44 08.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Отсъствие

    8 4 Отговор
    Някой е бягал от час по математика и сега си драска цифрички…

    07:45 08.11.2026

  • 48 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 7 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ...

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:45 08.11.2026

  • 49 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 6 Отговор
    Дано се оправят хората.

    07:46 08.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кака

    11 4 Отговор
    Украинските военни с целия си генерален щаб не са ли още в Москва? Щом те губят на фронта,печелят в продажни медии.

    Коментиран от #59

    07:47 08.11.2026

  • 53 Орки, гоблини и урук хай

    9 9 Отговор
    Всички ще измрат в блатото. Нали сте гледали Властелинът на пръстените

    07:47 08.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Маро,

    11 4 Отговор
    Ти с поцинкованият си мозък, даваш ли си сметка какво си написала?
    Абе нема ли кой да ви контролира?
    Николов, а съвземи се!

    07:48 08.11.2026

  • 58 Украински дженъръл

    8 6 Отговор
    При тях измряха 2290, а при нас в окопите се родиха 2390 и веднага им дадохме автомати. Мноо сме яки.

    07:49 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъхъ, да, разбира се

    7 3 Отговор
    Даже не за денонощие.... на час по 3000 руснаци. Не, не.... в минута....

    07:52 08.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Вервайте

    4 1 Отговор
    така е !

    07:53 08.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И сто милиона да напишат

    2 4 Отговор
    все тая.

    07:54 08.11.2026

  • 68 ВСУ си върнаха много градове

    13 6 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахахаха":

    Чети! Пише го!

    Коментиран от #97

    07:55 08.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Зеленопиш

    5 11 Отговор
    Отново лъжи и глупости.

    07:56 08.11.2026

  • 71 Мишел

    6 11 Отговор
    Така Украйна вече обяви над милиард руски загуби. Но реалните размени на тела на загинали продължават да са над 500 украински убити за двайсетина руски.

    Коментиран от #76

    07:57 08.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ами

    5 12 Отговор
    5 години средно по 2000 загубени всеки ден прави 3 600 000 до сега в задачата се пита колко войнска има русия

    Коментиран от #77

    07:57 08.11.2026

  • 74 Агония

    14 5 Отговор
    Бункерният плъх загуби войната.Излишно праща хората си на смърт.
    Агонията не може да се прикрива вечно.

    Коментиран от #84

    07:58 08.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Просто има

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "ами":

    голямо текучество;)

    08:00 08.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Оценка

    17 6 Отговор
    И повече ще губят фашистите .
    Точно затова убиха над 55 цивилни украинци в село Комишуваха. Не могат да победят Украйна на бойното поле и затова бомбардират украинските градове .

    Коментиран от #83

    08:00 08.11.2026

  • 80 Фен

    3 13 Отговор
    А тук включени ли са и убитите от полски наемник 6 човека в Краков?

    08:00 08.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 И Преди и сега

    3 10 Отговор

    До коментар #79 от "Оценка":

    Само с безанологови вундерфалафели не стаа, трее си армия на терен

    08:03 08.11.2026

  • 84 Руснаци

    6 10 Отговор

    До коментар #74 от "Агония":

    Ще ми обясниш ли какво е загубена война, руснаците гледам влезнаха в Украйна за 5 години освободиха 30 % от нея, унищожиха една голяма 50 млн страна 15 млн избягаха в цял свят и не вярвам да се върнат в Украйна някога, руснаците взеха да печелят пари от Украйна вече - пример
    ме износ на зърно в Израел от новите руски земи, ще ми споделиш ли какво направиха Украйна поне да имат някакъв шанс

    Коментиран от #85

    08:03 08.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Оня

    2 1 Отговор
    Не е лошо да смените гадателката, на тая боба сигурно е радиоактивен не върши работа! Намерете някоя с кристално кълбо ( китайско производство) може и да се получи нещо!

    08:09 08.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Руснаци

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Жълтопаветник":

    Еми аз не съм чул руснак да се оплаква от войната, те се оплакват че Путин действа меко, няма руснак който да не си иска земите, докато в Украйна дори политиците взеха да се оплакват, че наркомана прави геноцид на украинския народ

    08:14 08.11.2026

  • 93 Оня социопат не му дреме

    1 1 Отговор
    За съжаление на Путя не му пука за жертвите. Тази държава от както е възникнала ( като събирач на данък за златната орда) никога особена чувствителност за броя на жертвите. Така е било във всеки конфликт. Още не са надскочили модела помрачил-крепостен.

    08:15 08.11.2026

  • 94 Сериозен

    1 2 Отговор
    Попитайте AI какво означава "Москва"! Произлиза от блато, кал!

    08:16 08.11.2026

  • 95 Титак

    0 1 Отговор
    Киев: Русия е загубила....демек ние печелим. Това е всеки ден.

    08:17 08.11.2026

  • 96 маке

    2 0 Отговор
    Не е вярно - 2 милиона са за денонощие, а украинците са на Червения площад.

    08:18 08.11.2026

  • 97 Читанка

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "ВСУ си върнаха много градове":

    На огледалото ти не пише ли, че си глупак.

    08:21 08.11.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания