"Киев: Русия е загубила 2290 военни за денонощие"

Руските сили са загубили 2290 военнослужещи за последното денонощие, съобщи украинският генерален щаб. Така общите загуби на руския личен състав от началото на войната достигат около 1 606 400 души, според посочените от Киев данни.

За същия период са отчетени две унищожени руски танка, 14 бойни бронирани машини и 44 артилерийски системи. Украинският генерален щаб съобщава още за четири средства за противовъздушна отбрана, шест наземни роботизирани комплекса, 1337 безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво, 461 единици автомобилна техника и автоцистерни и седем единици специална техника.

Удари по Запорожка област

За последните 24 часа руските сили са нанесли 725 удара по 53 населени места в Запорожка област. При атаките в областния център е ранен един човек, съобщи Иван Фьодоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

„За денонощие руските сили нанесоха 725 удара по 53 населени места в Запорожка област“, заяви Фьодоров.

По данни, цитирани от него, атаките включват 26 авиационни удара, 561 атака с безпилотни апарати, 135 артилерийски обстрела и три удара с реактивни системи за залпов огън. Местните жители са подали 61 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.

Украинските данни за руските загуби са военна оценка на украинския генерален щаб и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua