Съдийските назначения за полуфиналите реванши в Купата на България

Спортната комисия към БФС обяви нарядите на реферите за срещите ревенши от полуфиналната фаза в турнира Купа България по футбол.
1 май 2024 г., сряда, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Ичко Лозев Лозев АВАР 2: Диян Христов Вълков
2 май 2024 г., четвъртък, 18:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Валентин Желев Добрев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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