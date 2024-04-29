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Съдийските назначения за полуфиналите реванши в Купата на България

29 Април, 2024 19:57 215 0

Съдийските назначения за полуфиналите реванши в Купата на България

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Волен Чинков ще ръководи Ботев Пд - ЦСКА

Съдийските назначения за полуфиналите реванши в Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортната комисия към БФС обяви нарядите на реферите за срещите ревенши от полуфиналната фаза в турнира Купа България по футбол.

1 май 2024 г., сряда, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Ичко Лозев Лозев АВАР 2: Диян Христов Вълков

2 май 2024 г., четвъртък, 18:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Валентин Желев Добрев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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