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Ново напрежение между фенове на Славия и Венци Стефанов - ВИДЕО

Ново напрежение между фенове на Славия и Венци Стефанов - ВИДЕО

31 Юли, 2026 22:09 776 2

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Недоволството на „белите“ привърженици не стихва – напрежението между ръководството и агитката се разгаря по време на дербито с Локомотив София

Ново напрежение между фенове на Славия и Венци Стефанов - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стадион „Овча купел“ за пореден път стана арена на бурни емоции и остри сблъсъци между феновете на Славия и дългогодишния президент на клуба Венцеслав Стефанов. Още с първия съдийски сигнал на малкото столично дерби срещу Локомотив София, напрежението в сектора на домакините се покачи до точката на кипене.

Група от най-верните фенове на „белите“ не се поколеба да се отправи директно към официалната ложа, където седеше Стефанов. С решителност и гневни възгласи те настояваха за обяснения от страна на ръководството, което според тях не оправдава очакванията и амбициите на клуба.

За разлика от предишни инциденти, този път Венцеслав Стефанов слезе при феновете, за да разговаря лице в лице с тях. Срещата премина сравнително спокойно, без сериозни инциденти, макар и напрежението да се усещаше във въздуха. Президентът на Славия опита да тушира недоволството с думи, но изглежда, че доверието между двете страни е сериозно разклатено.

Въпреки опита за диалог, страстите не стихнаха. По време на полувремето трибуните отново се огласиха от мощни скандирания „Оставка!“, насочени директно към Стефанов.


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