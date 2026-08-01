ЦСКА няма да продава билети за мача с Макаби в Израел засега

ЦСКА информира своите привърженици, че по разпореждане на УЕФА към момента не може да бъде стартирана продажбата на билети за двубоя срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който ще се играе на 6 август 2026 г.

Мярката е временна и е свързана с образуваното дисциплинарно производство от УЕФА след двубоите от втория квалификационен кръг на Лига Европа. До приключване на процедурата и двата клуба са инструктирани да не започват продажба на билети за своите привърженици.

Очаква се решение по казуса да бъде взето в понеделник. Веднага след като УЕФА се произнесе, ПФК ЦСКА ще информира своите привърженици относно продажбата на билети и организацията на срещата.