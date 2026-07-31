Локомотив София с трогателна подкрепа към Славия след трагедията на "Тракия"

Вълнуваща сцена се разигра по време на последния мач между Славия и Локомотив София, когато страстта към футбола отстъпи място на човечността и съпричастността. Привържениците на "железничарите" демонстрираха, че спортът може да бъде мост между съперници, особено в моменти на дълбока скръб.

Гостуващият сектор на стадиона бе озарен от огромен транспарант с надпис: "Светъл полет, ангелчета!" – сърцераздирателна почит към двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си в тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия" в края на юни. Този жест на солидарност докосна не само феновете, но и всички, които следят българския футбол.

В знак на уважение и съпричастност състезателите на Славия за трети пореден път облякоха черните си екипи, отдавайки почит на своите млади съотборници, които вече не са сред нас.

Тази трогателна инициатива показа, че спортът е не само съревнование, но и платформа за съпричастност, подкрепа и човешка доброта.