Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София с трогателна подкрепа към Славия след трагедията на "Тракия"

Локомотив София с трогателна подкрепа към Славия след трагедията на "Тракия"

31 Юли, 2026 21:47 822 1

  • мач-
  • славия-
  • локомотив софия-
  • футбола-
  • железничарите-
  • почит-
  • деца-
  • тракия-
  • първа лига

Съпричастност на стадиона в "Овча купел"

Локомотив София с трогателна подкрепа към Славия след трагедията на "Тракия" - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща сцена се разигра по време на последния мач между Славия и Локомотив София, когато страстта към футбола отстъпи място на човечността и съпричастността. Привържениците на "железничарите" демонстрираха, че спортът може да бъде мост между съперници, особено в моменти на дълбока скръб.

Гостуващият сектор на стадиона бе озарен от огромен транспарант с надпис: "Светъл полет, ангелчета!" – сърцераздирателна почит към двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си в тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия" в края на юни. Този жест на солидарност докосна не само феновете, но и всички, които следят българския футбол.

В знак на уважение и съпричастност състезателите на Славия за трети пореден път облякоха черните си екипи, отдавайки почит на своите млади съотборници, които вече не са сред нас.

Тази трогателна инициатива показа, че спортът е не само съревнование, но и платформа за съпричастност, подкрепа и човешка доброта.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    Ами да, така се прави. Вместо да се бият агитките, да проявяват съпричастност. Бог да бди на душите им. Нелепо загинали, а можеше да са следващите Котков и Гунди и Пенев Зума и още много от големите ни футболисти, които играеха за слава, а не за пари и трансфери
    .

    22:59 31.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове