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Двама българи на полуфиналите в Гентофте

Двама българи на полуфиналите в Гентофте

1 Август, 2026 00:09 407 0

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Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят мачове за класиране на финала

Двама българи на полуфиналите в Гентофте - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенисистите Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Гентофте - Дания. Надпреварата е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата Иванов победи на четвъртфиналите с 6:3, 7:5 Патрик Мункхамар (Швеция) за час и 27 минути игра.

17-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в шестия гейм. Във втората част Иванов навакса на два пъти пробив пасив, а след 4:5 спечели три поредни гейма, за да триумфира с победата.

За място на финала Иванов ще играе срещу водача в схемата Карл Емил Овербек (Дания).


Поставеният под №2 в схемата Нестеров направи обрат и се наложи с 6:7(12), 6:2, 6:2 над Карл Фриберг (Швеция) за точно три часа игра.

Двамата тенисисти си размениха по три пробива в първия сет, а при 6:5 Нестеров пропусна сетбол при сервис на шведа. Така се стигна до изключително драматичен тайбрек. В него 23-годишният българин пропусна четири сетбола и в крайна сметка го загуби с 12:14 точки. Нестеров поведе с 5:1 във втория сет, за да изравни резултата след 6:2. Третият, решителен сет започна с пробив в полза на Фриберг, но българинът спечели три поредни гейма, за да поведе с 3:1. След 3:2 Нестеров направи нова серия от три поредни спечелени гейма и в крайна сметка триумфира с 6:2.

На полуфиналите Нестеров ще играе срещу №3 в схемата Ееро Васа (Финландия).


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