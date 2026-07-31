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Левски с Общо събрание и грандиозни промени през септември

Левски с Общо събрание и грандиозни промени през септември

31 Юли, 2026 22:29 535 2

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  • христо йовов-
  • галина костова

Революционни решения, нова управленска структура и амбициозни планове за бъдещето на "сините"

Левски с Общо събрание и грандиозни промени през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общо събрание Футболен клуб Левски се готви за мащабна трансформация, която може да промени из основи управлението и бъдещето на "сините". На 14 септември 2026 година ще се проведе дългоочакваното Общо събрание на акционерите, където ще бъдат обсъдени и гласувани ключови промени в структурата на клуба.

Сред най-значимите предложения в дневния ред изпъква преминаването към едностепенна система на управление. Това означава, че досегашните Надзорен и Управителен съвет ще бъдат разпуснати предсрочно, а оперативната власт ще се съсредоточи в ръцете на новосформиран Съвет на директорите. Очаква се петима души да заемат ръководните постове, като поне един от настоящите лидери ще отстъпи мястото си на нови лица. Досега в Надзорния съвет влизаха Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов, а Управителният съвет бе съставен от Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова.

Друга важна точка от събранието предвижда новият управленски орган да получи правомощия да увеличава капитала на клуба до внушителните 25 милиона евро в рамките на следващите пет години. Това ще стане чрез емитиране на нови обикновени акции с право на глас, като ръководството ще може да ограничава или изключва правото на настоящите акционери да участват в покупката на тези акции. Този ход цели да осигури свежи инвестиции и стабилност за бъдещето на Левски.

Сред акцентите на събранието е и изборът на почетен президент – позиция, предназначена за личности с изключителен принос към клуба. За да бъде избран, кандидатът трябва да получи подкрепата на над 75% от представените акции. Очакванията са, че легендарният Наско Сираков, който наскоро прехвърли акциите си на бизнесмена Атанас Бостанджиев, ще бъде удостоен с тази чест и ще има съвещателен глас по спортно-техническите въпроси.

Не на последно място, ръководството на Левски ще разкрие подробности относно дългоочакваното изграждане на новия стадион "Георги Аспарухов". Феновете и акционерите ще получат актуална информация за сроковете и конкретните стъпки по реализацията на този амбициозен проект, който ще даде нов дом на "сините".


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