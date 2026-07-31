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Люис Хамилтън приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло

Люис Хамилтън приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло

31 Юли, 2026 23:38 603 2

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След загубата на Роско, звездата от Формула 1 намира утеха в нов четириног приятел

Люис Хамилтън приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло - 1
Снимка: Х
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестният пилот Люис Хамилтън, който седем пъти е покорявал върха на Формула 1, отново има повод за усмивка. След като през септември любимият му булдог Роско си отиде след тежко боледуване, сега британецът приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло.

Очарователната Хейло е родена в щата Мейн, където е получила и първата си ваксина. Само преди дни тя пристигна в Лос Анджелис, за да се присъедини към Хамилтън. Грижите за възпитанието и обучението на новия домашен любимец са поверени на Кърстин Макмилан – специалистката, която преди години се грижеше и за Роско.

Любопитството около личния живот на Хамилтън не стихва. Ким Кардашиян вече публикува първа снимка на Хейло в социалните мрежи, което разпали слуховете за близки отношения между нея и пилота. Макар че двамата не са потвърдили официално връзката си, Ким бе забелязана в бокса на Ферари по време на Гран При на Монако – събитие, което породи още повече спекулации.

След емоционалната раздяла с Роско, който дълго време бе любимец на феновете в падока, титлата за най-популярно куче в света на Формула 1 премина към Лео – малкия дакел на Шарл Леклер. Сега обаче Хейло има всички шансове да се превърне в новата сензация сред четириногите приятели на шампионите.


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  • 2 Ехх

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    Голямо чудо , поне едно симпатично същество да има в дома му !

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