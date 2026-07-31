Люис Хамилтън приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло

Световноизвестният пилот Люис Хамилтън, който седем пъти е покорявал върха на Формула 1, отново има повод за усмивка. След като през септември любимият му булдог Роско си отиде след тежко боледуване, сега британецът приветства в живота си ново куче – чаровната голдън ретрийвърка Хейло.

Очарователната Хейло е родена в щата Мейн, където е получила и първата си ваксина. Само преди дни тя пристигна в Лос Анджелис, за да се присъедини към Хамилтън. Грижите за възпитанието и обучението на новия домашен любимец са поверени на Кърстин Макмилан – специалистката, която преди години се грижеше и за Роско.

Любопитството около личния живот на Хамилтън не стихва. Ким Кардашиян вече публикува първа снимка на Хейло в социалните мрежи, което разпали слуховете за близки отношения между нея и пилота. Макар че двамата не са потвърдили официално връзката си, Ким бе забелязана в бокса на Ферари по време на Гран При на Монако – събитие, което породи още повече спекулации.

След емоционалната раздяла с Роско, който дълго време бе любимец на феновете в падока, титлата за най-популярно куче в света на Формула 1 премина към Лео – малкия дакел на Шарл Леклер. Сега обаче Хейло има всички шансове да се превърне в новата сензация сред четириногите приятели на шампионите.

Looks like Lewis Hamilton got a new puppy! 🥹❤️🐶



goldiva_goldens posted on Instagram: “We're excited to fly Ms Halo to Los Angeles to Formula 1 Ferrari driver Lewis Hamilton!!”



Kim Kardashian posted a picture with Halo recently! pic.twitter.com/fhqpT83AXl — deni (@fiagirly) July 31, 2026