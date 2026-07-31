Табела "Продава се" пред офиса на ФИФА в Цюрих

Сутринта в швейцарския град Цюрих започна с изненада за служителите и посетителите на ФИФА. Пред внушителната сграда на световната футболна организация се появи табела с надпис "Продава се", поставена от служител на известен ирландски букмейкър. Този необичаен жест бързо привлече вниманието на минувачите и медиите, предизвиквайки бурни реакции в социалните мрежи.

Поводът за тази нестандартна шега е последната инициатива на президента на ФИФА Джани Инфантино, който обмисля възможността част от световното първенство да бъде продадена на частни инвеститори. Любопитното е, че сред потенциалните купувачи се споменава и компания, свързана с бившия американски президент Доналд Тръмп. Това решение предизвика вълна от коментари и критики в спортните среди, а ирландският букмейкър реши да изрази позицията си по оригинален начин.

Today at FIFA HQ...



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На импровизираната табела, освен големия надпис "Продава се", се чете и саркастичното уточнение: "На всеки – всеки – с пари, власт и готовност да изтърпи неангажиращи разговори с Джани". С този ход букмейкърът не само се пошегува с ръководството на ФИФА, но и отправи остър намек към процесите на комерсиализация във футбола.

Провокативната акция предизвика бурни дискусии сред феновете на футбола и спортните анализатори. Мнозина определиха жеста като "удар под кръста" за ФИФА, докато други го приеха като свежа доза хумор в иначе напрегнатата атмосфера около организацията. Въпреки това, посланието е ясно – футболната общност следи зорко всяка стъпка на ръководството и не се страхува да изрази недоволството си по креативен начин.