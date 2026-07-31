Важните новини във ФАКТИ на 31.07.2026 г.

Конституционният съд образува две дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП за Закона за бюджета

Конституционният съд образува две дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" относно Закона за държавния бюджет, приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА.

Новите мотриси „Шкода” ще започнат да обслужват влакове от 10 август

Приключиха скоростно-спирачните проби на новите електрически мотриси „Шкода”, които в България са под серията 34.

Христо Панчугов: Липсата на ефективна опозиция може да има сериозни последици за управляващите

Първите три месеца от управлението не са донесли съществени резултати, а липсата на ясни политически приоритети и силна опозиция крие риск от "политически разврат". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът Христо Панчугов.

Павел Попов, ДБ: Правителството на България прие един сбъркан бюджет- в него има огромни проблеми

Решението да не подпишем жалбите в КС беше взето поради две причини. Първо, защото ГЕРБ и ПП имат достатъчно гласове заедно и второ - заради риска да прехвърлим решението на този проблем към една институция, която действа много бавно. Това заяви депутатът от "Демократична България" Павел Попов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Истинският проблем е, че правителството на България прие един сбъркан бюджет. Това е един бюджет с огромни проблеми - както количествени, така и качествени. Количествените са в грамадния дефицит, който беше заложен, а качествените в липсата на реформи, които бяха заложени", изтъкна той.

По думите му различията между "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не са големи. "В голяма част от случаите гласуваме по един и същ начин. Различия има само там, където става дума за политики, свързани с допълнителни разходи в държавния бюджет. Нашето мнение при второто гласуване на бюджета беше, че трябва на всяка цена да се ограничат предложенията за допълнителни разходи", смята той.

Таков: Септември Общинският съвет ще има две сесии – 10 и 24. Надявам се още на първата дата София да има бюджет

Две от партиите обжалваха бюджета, за да покажат своята опозиционност. Това е просто едно политическо действие, което няма особена стойност. Това заяви заместник-председателят на БСП Иван Таков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS във връзка със сезирането на Конституционния съд за Бюджет 2026 от ПП и ГЕРБ.

Според Таков от БСП разглеждат бюджета за тази година от две перспективи – ценностна и прагматична. „За нас този бюджет носи философиите на последните 20 и повече години насам. Преразпределението от БВП отново е много под средните нива за Европейския съюз. Отново сме и под средните нива за финансиране на социалните системи, образование и здравеопазване”, каза той. И добави: „Основната философия, която искаме да се спазва при нас, е грижата за човешкото развитие да е над тази за едрия капитал”.

Димитър Петров за жалбата в КС срещу бюджета: Виждаме сглобката, в нов вид обаче

Законът, който приехме за съдебната власт, е едва първата крачка. Следващите промени, които ще внесем касаят проблеми, които отдавна чакат своето решение. Сега вниманието ни изцяло е насочено към правилния подбор на представители на ВСС от парламентарната квота. Най-важното е, че всеки един гражданин може да подаде сигнал за предполагаеми зависимости. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Атанас Славов: Нека ГЕРБ си търсят подкрепа. Не виждам обща номинация за президент

Управляващите са плахи. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов, цитиран от novini.bg.

Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето

Пожар избухна в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“, на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта, съобщават от Нова телевизия.

Веднага след получаването му към мястото са насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, към които се присъединяват екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански.

Контрера: Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за Бюджет 2026

Чутовна политическа глупост е ГЕРБ и ПП да внасят жалба до Конституционния съд за държавния бюджет за 2026г. Не знам кой им дава тия акъли, но на фона на всички проблеми в държавата изглеждат като саботьори. Ако си мислят, че с подобни ходове трупат точки - не, не трупат.

Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“

Вторият самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати също е кацнал във военната база „Безмер“. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV.

Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа

Близо 100 млади членове и симпатизанти на Младежкото обединение в БСП от цялата страна се събраха в Стара Загора за участие в Младежка дискусия за бъдещето на лявото в България и Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“. Събитието се проведе в навечерието на традиционния събор на БСП и левицата под връх Бузлуджа и постави във фокуса на вниманието ролята на младите хора в развитието на съвременните леви политики.

Финансовото министерство публикува данните за изпълнението на бюджета към юни 2026 г.

Министерство на финансите публикува основните параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2026 г, съобщават от Нова телевизия.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2026 г. са в размер на 21 573,8 млн. евро. Постъпленията нарастват с 8,1 % (1 621,9 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 9,2 % (1 504,8 млн. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 292,0 млн. евро (основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 409,2 млн. евро.

Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП

В декларация от трибуната на Народното събрание председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов направи равносметка на свършената работа преди народните представители да излязат в лятна почивка, предаде репортер на ФОКУС.

Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ)

Тежка жп авария в района на Пирдоп предизвика пълен колапс в движението на влаковете по линията Бургас – София. Блокираните композиции натрупаха закъснения от над три часа. Пътниците са заклещени в капан при екстремно високи температури, съобщи "Телеграф".

Външният министър: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"

България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", отговаря министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, предават от БТА.

Американски самолет-цистерна кацна във военната база "Безмер"

На летище Безмер е кацнал един самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщиха от Министерството на отбраната за бТВ.

Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор

Светият синод на Българската православна църква излезе с остра позиция срещу архимандрит Никанор (Мишков), след като през последните дни той отправи публични обвинения срещу Българската православна църква и патриарх Даниил. От Синода определят изказванията му като клеветнически, недопустими и създаващи разделение сред вярващите.

С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон

С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон и достига 321,95 евро, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика, цитирани от БНТ. Средствата се отпускат за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г., а изплащането им ще започне от 15 август.

България получи 896 млн. евро по ПВУ

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи институцията.

Доц. Милен Иванов: Подслушването в администрацията не е прецедент

Случаите на незаконно подслушване в държавната администрация не са изолирани, а се случват много по-често, отколкото става известно публично. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-ректор на Академията на МВР, доц. Милен Иванов, коментирайки откритите подслушвателни устройства в общинската администрация на Горна Оряховица.

Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер"

Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети, взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме.

Изгоря част от острова в язовир „Батак“

Пожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи БТА.

Зърнопроизводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут

Земеделски производители от Пловдивско заменят отглеждането на традиционни зърнени култури с нахут. За да реализират по-лесно продукцията си на пазара, те се кооперират по между си, съобщи БНТ.

Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти

Половин час след началото на последния за този сезон парламентарен контрол председателстващият заседанието Атанас Атанасов обяви, че заради неотложни ангажименти външният министър Велислава Петрова няма да дойде в Народното събрание.

Има заподозрени за умишления палеж на дома на бизнесмена от Банкя

МВР има заподозрени за смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието овъглено тяло беше открито след пожар в дома му в Банкя. Разследването се води активно, а до резултат може да се стигне в близко време. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.