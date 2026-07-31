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Мачът ЦСКА 1948 - Арда завърши с изключително спорно положение

Мачът ЦСКА 1948 - Арда завърши с изключително спорно положение

31 Юли, 2026 23:15 806 1

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Тънко положение за засада реши резултата в края на мача

Мачът ЦСКА 1948 - Арда завърши с изключително спорно положение - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 надделя над Арда Кърджали с 2:1 в двубой от третия кръг на Първа лига. Мачът предложи истински спектакъл до последния съдийски сигнал и ключова намеса на ВАР.

Още в шестата минута домакините дадоха тон на срещата. Мамаду Диало демонстрира класа, като се измъкна от опеката на Виктор Любенов и с хладнокръвен удар не остави шансове на вратаря Анатолий Господинов – 1:0 за ЦСКА 1948.

Гостите от Кърджали не се стъписаха и бързо поеха инициативата. В 15-ата минута Антонио Вутов опита да върне равенството, но защитата на "червените" бе на висота. Петър Маринов също се намеси решително, спасявайки опасен изстрел.

Усилията на Арда дадоха плод в 22-ата минута, когато Бирсент Карагарен овладя топката на гърди и с елегантен шут я прати в долния ляв ъгъл – 1:1.

След почивката Арда бе близо до пълен обрат, но Преслав Бачев пропусна отлична възможност.

В 57-ата минута обаче отново Диало се превърна в герой за ЦСКА 1948 – този път с глава след прецизно центриране, оформяйки 2:1 и втори свой гол в срещата.

Десет минути по-късно домакините останаха с човек по-малко. След намеса на ВАР Андре Хофман бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Доминик Янков. От последвалия пряк свободен удар Карагарен не успя да намери целта.

В самия край на срещата Арда стигна до изравнително попадение чрез Георги Николов, но радостта на гостите бе кратка. След дълъг преглед с ВАР голът бе отменен заради засада, а ЦСКА 1948 запази крехкия си аванс.

С този успех "червените" оглавиха временното класиране с 7 точки, докато Арда заема шеста позиция с 4 пункта.

Първа лига - 3 кръг:


Славия - Локомотив София 1:1
ЦСКА 1948 - Арда Кърджали 2:1

1 август, събота, 19:00
Левски - Септември София

1 август, събота, 21:15
Ботев Пловдив - Черно море

2 август, неделя, 19:00
Лудогорец Разград - Ботев Враца

2 август, неделя, 21:15
ЦСКА - Дунав Русе

3 август, понеделник, 21:15
Спартак Варна - Локомотив Пловдив


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Нищо спорно няма. Бе очевидна засада. Крака с който спря и после вкара гола, през цялото време бе най-напред. Реално за 3 човека дали са в засада, но другите 2 не се гледат. Но засадата е абсолютно неоспорима.

    Проблема на ЦСКА 1948 е, че нямат човек ставащ за правилото да е роден до 2003г потенциален национал. Един вид първото полувреме го играят с човек по-малко. Като изключим началото първото полувреме тотална доминация на Арда. Реално за да не те пресира Арда трябва ти да ги пресиращ и това направиха второто до изгоненият човек. Мислех че трябва да сменят и Кребс, че той не само не справя с преса, но и връща топката само назад. Сменилият го Жул Майер направи много добър мач и няма проблем да пробие през пресата и с пасове напред. Лошото е с изгонването на Хофман, това определя, че той трябва да е титуляр срещу Панатинайкос, че друг да го замести за първенството. А сега Пархоменко въпреки грешките първият мач изглеждаше по-добре.

    23:28 31.07.2026

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