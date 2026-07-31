Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Макаби Тел Авив и ЦСКА в Батуми пред празни трибуни?

Макаби Тел Авив и ЦСКА в Батуми пред празни трибуни?

31 Юли, 2026 22:49 476 1

  • футбол-
  • макаби тел авив-
  • цска-
  • батуми-
  • трибуните-
  • аджарабет арена-
  • шериф тираспол-
  • фенове-
  • пиротехника-
  • мач-
  • уефа

УЕФА наложи строги мерки след пиротехнически инцидент – съдбата на мача остава неясна

Макаби Тел Авив и ЦСКА в Батуми пред празни трибуни? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната среща между израелския гранд Макаби Тел Авив и българския ЦСКА, която ще се проведе на 6 август в грузинския град Батуми, е изправена пред сериозно изпитание. Причината? Решение на УЕФА, което може да остави трибуните на „Аджарабет Арена“ напълно празни.

Всичко започна след реванша между Макаби и молдовския Шериф Тираспол, когато фенове на израелския тим използваха пиротехника по време на домакинския мач. Това действие не остана незабелязано от европейската футболна централа, която моментално стартира дисциплинарно производство срещу „жълтите“.

В резултат на разследването, УЕФА издаде категорична заповед: незабавно прекратяване на продажбата на билети за предстоящия сблъсък с ЦСКА. Мярката ще остане в сила, докато не бъде взето окончателно решение по случая. Така, съдбата на мача на брега на Черно море остава под въпрос – ще има ли публика или двата отбора ще се изправят един срещу друг пред празни трибуни?

Израелският клуб не закъсня с реакцията си и публикува официално изявление, в което информира своите привърженици за ситуацията. От ръководството на Макаби подчертават, че оказват пълно съдействие на УЕФА и ще държат феновете в течение за всяко развитие по казуса с билетите.

Докато дисциплинарната комисия на УЕФА не се произнесе окончателно, остава неясно дали страстите на феновете ще могат да се разгорят по трибуните на „Аджарабет Арена“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще хвърчат глави

    0 0 Отговор
    Когато дойдат в България

    23:10 31.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове