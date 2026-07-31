Макаби Тел Авив и ЦСКА в Батуми пред празни трибуни?

Футболната среща между израелския гранд Макаби Тел Авив и българския ЦСКА, която ще се проведе на 6 август в грузинския град Батуми, е изправена пред сериозно изпитание. Причината? Решение на УЕФА, което може да остави трибуните на „Аджарабет Арена“ напълно празни.

Всичко започна след реванша между Макаби и молдовския Шериф Тираспол, когато фенове на израелския тим използваха пиротехника по време на домакинския мач. Това действие не остана незабелязано от европейската футболна централа, която моментално стартира дисциплинарно производство срещу „жълтите“.

В резултат на разследването, УЕФА издаде категорична заповед: незабавно прекратяване на продажбата на билети за предстоящия сблъсък с ЦСКА. Мярката ще остане в сила, докато не бъде взето окончателно решение по случая. Така, съдбата на мача на брега на Черно море остава под въпрос – ще има ли публика или двата отбора ще се изправят един срещу друг пред празни трибуни?

Израелският клуб не закъсня с реакцията си и публикува официално изявление, в което информира своите привърженици за ситуацията. От ръководството на Макаби подчертават, че оказват пълно съдействие на УЕФА и ще държат феновете в течение за всяко развитие по казуса с билетите.

Докато дисциплинарната комисия на УЕФА не се произнесе окончателно, остава неясно дали страстите на феновете ще могат да се разгорят по трибуните на „Аджарабет Арена“.