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Съдийските назначения за баражите

28 Май, 2024 17:07 316 0

Съдийските назначения за баражите

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Драгомир Драганов ще свири баража ЦСКА София - ЦСКА 1948

Съдийските назначения за баражите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

30 май 2024 г., четвъртък, 19:00 ч.

Ботев Враца - Марек 1915
Главен съдия: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев



31 май 2024 г., петък, 19:00 ч.

ЦСКА - София - ЦСКА 1948
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев


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