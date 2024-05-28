Съдийските назначения за баражите

30 май 2024 г., четвъртък, 19:00 ч.
Ботев Враца - Марек 1915
Главен съдия: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
31 май 2024 г., петък, 19:00 ч.
ЦСКА - София - ЦСКА 1948
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
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