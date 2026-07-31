"Непростимо!", "Срам!", "Безсилие!": Медиите в Азербайджан, Румъния и Словакия в шок след елиминациите от български клубове

Българският клубен футбол изживя една от най-паметните си седмици на европейската сцена, нанасяйки едновременен удар по амбициите на три силни регионални опонента.

Отпадането на Карабах, Университатя (Крайова) и Спартак (Търнава) в края на юли предизвика истинско медийно земетресение в Азербайджан, Румъния и Словакия. Журналистическите материали и анализи в тези страни варират от тотално разочарование и критики към ръководствата до признание за тактическата зрялост на българските отбори.

Азербайджан: „Кошмарът в София“ и краят на една сигурна илюзия

Спортните издания в Баку не спестиха критичните заглавия след драматичния реванш на Националния стадион „Васил Левски“. Водещата информационна агенция Apasport излезе със заглавие, подчертаващо факта, че грандът от Агдам отстъпи пред ЦСКА след изпълнение на дузпи (5:4) след нулево равенство в двете срещи.

Коментари и причини за провала: Местните анализатори описват отпадането като „непростим пропуск“. Основната критика на медии като Report.az и Caliber.az бе насочена към липсата на креативност в предни позиции и неумението да се материализира териториалното предимство от първия мач. Старши треньорът Гурбан Гурбанов бе разкритикуван за твърде предпазливата си тактика в София.

Местните анализатори описват отпадането като „непростим пропуск“. Основната критика на медии като и бе насочена към липсата на креативност в предни позиции и неумението да се материализира териториалното предимство от първия мач. Старши треньорът Гурбан Гурбанов бе разкритикуван за твърде предпазливата си тактика в София. Оценка на победителя (ЦСКА): Азербайджанските журналисти отдадоха заслуженото на „армейците“ за тяхната дисциплина в дефанзивен план и перфектната концентрация при дузпите. Българският тим бе определен като „прагматичен, хладнокръвен и готов да страда в името на крайния резултат“.

Румъния: „Слабо начало и висока цена“ за шампиона

В Румъния отзвукът от елиминирането на Университатя (Крайова) от Левски в квалификациите на Шампионската лига е опустошителен. Според спортните анализи в Букурещ и Крайова, равенството 2:2 на румънска земя след загубата с 0:1 в София е „национален срам“. Регионалният портал Informat.ro отбеляза, че бързите голове на Евертон Бала и Алдаир Невес за Левски в началото на мача са пречупили домакините.

Коментари и причини за провала: „Началото беше слабо и плащаме висока цена“, призна пред медиите наставникът на румънците Фелипе Коельо. Водещият спортен сайт Sport.ro и анализите в GSP акцентират върху „катастрофалните първи 15 минути“ и тактическата наивност на защитата. Споменава се и за напрежение и конфликт в тунела след края на двубоя, породени от безсилието на румънския състав.

„Началото беше слабо и плащаме висока цена“, призна пред медиите наставникът на румънците Фелипе Коельо. Водещият спортен сайт и анализите в акцентират върху „катастрофалните първи 15 минути“ и тактическата наивност на защитата. Споменава се и за напрежение и конфликт в тунела след края на двубоя, породени от безсилието на румънския състав. Оценка на победителя (Левски): Левски получи сериозно признание за агресивния си старт и европейската си зрялост под ръководството на Хулио Веласкес. Пресата в Румъния определи „сините“ като „модерен и изключително ефективен отбор“, който е показал как се затваря мач под огромен чужд натиск.

Словакия: Драма, дузпи и тактическо безсилие на Спартак (Търнава)

Словашките медии преживяха изключително тежко отпадането на Спартак (Търнава) от българския ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите. Двубоят в Търнава завърши 0:0, а след драма при дузпите (5:3) българите ликуваха на стадион „Бистрица“.

Коментари и причини за провала: Анализите в словашкия ежедневник Šport и футболните платформи определят представянето като „беззъбо“. Критиките са насочени главно към факта, че Спартак не успя да отбележи гол в рамките на 210 минути футбол срещу организирания български тим. Подчертава се, че осемте жълти картона за словаците в реванша са признак за тактическа безпомощност и нервност.

Анализите в словашкия ежедневник и футболните платформи определят представянето като „беззъбо“. Критиките са насочени главно към факта, че Спартак не успя да отбележи гол в рамките на 210 минути футбол срещу организирания български тим. Подчертава се, че осемте жълти картона за словаците в реванша са признак за тактическа безпомощност и нервност. Оценка на победителя (ЦСКА 1948): Българският отбор бе похвален за изключителния характер. Местните коментатори отбелязаха, че въпреки младостта на проекта ЦСКА 1948, клубът е демонстрирал европейски опит и страхотна тактическа подредба, която напълно е неутрализирала козовете на Спартак.