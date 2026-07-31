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Зърнопроизводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут

Зърнопроизводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут

31 Юли, 2026 13:29 706 12

  • зърнопроизводители-
  • ангел вукодинов-
  • нахут

От следващата година земеделците планират да увеличат площите с нахут и се надяват чрез кооперирането да реализират по-успешно продукцията си

Зърнопроизводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Земеделски производители от Пловдивско заменят отглеждането на традиционни зърнени култури с нахут. За да реализират по-лесно продукцията си на пазара, те се кооперират по между си, съобщи БНТ.

Четирима от големите земеделски производители в Пловдивско тази година са решили да се кооперират в отглеждането на нахут, протеинови култури и кориандър. Заради ниските изкупни цени те заменят част от зърнените култури с бобови.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител: „За всяко едно нещо по-лесно можем да намерим пазари, можем да направим партиди, по-лесно отглеждаме семена. Ние сме се кооперирали не само да отглеждаме нахут, а и да улесним доставките, да получим по-добри цени, когато имаме по-голям мащаб.“

Светослав Русалов, зърнопроизводител: „Те са от порядъка на нива, каквато е била преди 20 години. Затова започнахме да търсим диверсификация в културите и да отглеждаме такива, които биха ни донесли по-добър доход от традиционните култури, които отглеждаме.“

Въпреки че нахутът е капризна култура, земеделците решили да експериментират, като засели 1000 декара в района на градовете Съединение и Брезово и село Труд. Реколтата се изнася за арабските страни и Турция.

Светослав Русалов, зърнопроизводител: „При тази култура специфичното е, че тя много се влияе от климатичните условия, както и всяка друга, но тази е много капризна. Добивите се движат от 100 до максимум 200 килограма, което трудно покрива разходите, но смятаме, че бъдещето е в нейното производство.“

От следващата година земеделците планират да увеличат площите с нахут и се надяват чрез кооперирането да реализират по-успешно продукцията си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега за нахут

    7 0 Отговор
    ли отпусна някой милион урсуляка?

    13:31 31.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    Тоя на снимката и тия зърнари не щат да се потят, не обичат. До тук беше със зърното, сега с нахут ще пробват.

    Коментиран от #7

    13:31 31.07.2026

  • 3 Шефчето

    7 0 Отговор
    очаквайте хляб от нахут ..

    13:34 31.07.2026

  • 4 Нуждите

    6 0 Отговор
    Мюсоламанските нужди на Европа, се нуждаят от нахут, новото население на Европа, благодарение на Брюксел, яде нахут.

    13:36 31.07.2026

  • 5 Спираме веднага субсидиите на милионе

    7 0 Отговор
    рите ..
    Тия зърнари да върнат веднага земята на всички хора от които са я купили със ЗАБЕЛЕЖЕТЕ със супкидията която им се дава да незаконната субсидия която точно бедните хора плащат от данаците с които държавата ги затрупва

    13:39 31.07.2026

  • 6 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Едни време му викаха страгали,10 Ст.фунийката.

    Коментиран от #11

    13:39 31.07.2026

  • 7 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Тоя по соца е бил я милиционер , я партиен секретар или средно ниво неква провинциална номенклатура тип ТКЗС , АПК , цех за полупроводници или реотани , нещо такова ...."бизнесмен " !!!

    13:42 31.07.2026

  • 8 Гарун

    5 0 Отговор
    България беше достигнала до модерно селско стопанство за 36 години се върна във феодалния строй с див феодализъм.

    Коментиран от #10

    13:46 31.07.2026

  • 9 Тая гуша

    5 0 Отговор
    не е от круша. Нито от нахут.

    13:53 31.07.2026

  • 10 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гарун":

    Достигането на БГ до "моделно С.Стопанство" както отбелязваш ставаше с експлоатацията на Заграбените ми от Партизаните Дядови ниви В ЗЛАТНА ДОБРУДЖА които въпреки прибирането на Реколтата с първобитни камбайни "Дон" разпиляващи половината от прибраното и сподиряни от ята Птици кълвящи на Воля разсипията раждаха като луди.Е за БАШ Феодалния Строй с Див Капитализъм подскачахме на Площадите РЕСТИТУИРАЙКИ СИ Земите и сега получаваме Яка Рента позволяваща ни наистина да се чувстваме в "Клуба на Богатите" с Блясък в Очите и Вяра в Утрешния ден!А че русофилските Пълчища ядно Ломотят че сме подскачали по Площадите за да има Банани...ами Богоугодно е като нямат пукнато Евро в джобчето да имат поне Злоба в изобилие:)

    14:06 31.07.2026

  • 11 НЕОРЕНТИРАН АГЕЙЙЙННН..

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    НАХУТА Е ЛЕБЛЕБИЯ А СТРАГАЛИТЕ СА СЪЪЪВСЕЕЕМ ДРУГА СТОКА...

    14:11 31.07.2026

  • 12 гост

    0 0 Отговор
    А червени чушки, домати, патладжан кога ще гледат ???

    Спрете им помощите !

    Изнасят ли от страната , спиране на помощите !!!

    15:06 31.07.2026

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