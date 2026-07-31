Зърнопроизводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут

Земеделски производители от Пловдивско заменят отглеждането на традиционни зърнени култури с нахут. За да реализират по-лесно продукцията си на пазара, те се кооперират по между си, съобщи БНТ.
Четирима от големите земеделски производители в Пловдивско тази година са решили да се кооперират в отглеждането на нахут, протеинови култури и кориандър. Заради ниските изкупни цени те заменят част от зърнените култури с бобови.
Ангел Вукодинов, зърнопроизводител: „За всяко едно нещо по-лесно можем да намерим пазари, можем да направим партиди, по-лесно отглеждаме семена. Ние сме се кооперирали не само да отглеждаме нахут, а и да улесним доставките, да получим по-добри цени, когато имаме по-голям мащаб.“
Светослав Русалов, зърнопроизводител: „Те са от порядъка на нива, каквато е била преди 20 години. Затова започнахме да търсим диверсификация в културите и да отглеждаме такива, които биха ни донесли по-добър доход от традиционните култури, които отглеждаме.“
Въпреки че нахутът е капризна култура, земеделците решили да експериментират, като засели 1000 декара в района на градовете Съединение и Брезово и село Труд. Реколтата се изнася за арабските страни и Турция.
Светослав Русалов, зърнопроизводител: „При тази култура специфичното е, че тя много се влияе от климатичните условия, както и всяка друга, но тази е много капризна. Добивите се движат от 100 до максимум 200 килограма, което трудно покрива разходите, но смятаме, че бъдещето е в нейното производство.“
От следващата година земеделците планират да увеличат площите с нахут и се надяват чрез кооперирането да реализират по-успешно продукцията си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега за нахут
13:31 31.07.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #7
13:31 31.07.2026
3 Шефчето
13:34 31.07.2026
4 Нуждите
13:36 31.07.2026
5 Спираме веднага субсидиите на милионе
Тия зърнари да върнат веднага земята на всички хора от които са я купили със ЗАБЕЛЕЖЕТЕ със супкидията която им се дава да незаконната субсидия която точно бедните хора плащат от данаците с които държавата ги затрупва
13:39 31.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #11
13:39 31.07.2026
7 Сила
До коментар #2 от "Вашето мнение":Тоя по соца е бил я милиционер , я партиен секретар или средно ниво неква провинциална номенклатура тип ТКЗС , АПК , цех за полупроводници или реотани , нещо такова ...."бизнесмен " !!!
13:42 31.07.2026
8 Гарун
Коментиран от #10
13:46 31.07.2026
9 Тая гуша
13:53 31.07.2026
10 оня с коня
До коментар #8 от "Гарун":Достигането на БГ до "моделно С.Стопанство" както отбелязваш ставаше с експлоатацията на Заграбените ми от Партизаните Дядови ниви В ЗЛАТНА ДОБРУДЖА които въпреки прибирането на Реколтата с първобитни камбайни "Дон" разпиляващи половината от прибраното и сподиряни от ята Птици кълвящи на Воля разсипията раждаха като луди.Е за БАШ Феодалния Строй с Див Капитализъм подскачахме на Площадите РЕСТИТУИРАЙКИ СИ Земите и сега получаваме Яка Рента позволяваща ни наистина да се чувстваме в "Клуба на Богатите" с Блясък в Очите и Вяра в Утрешния ден!А че русофилските Пълчища ядно Ломотят че сме подскачали по Площадите за да има Банани...ами Богоугодно е като нямат пукнато Евро в джобчето да имат поне Злоба в изобилие:)
14:06 31.07.2026
11 НЕОРЕНТИРАН АГЕЙЙЙННН..
До коментар #6 от "Сатана Z":НАХУТА Е ЛЕБЛЕБИЯ А СТРАГАЛИТЕ СА СЪЪЪВСЕЕЕМ ДРУГА СТОКА...
14:11 31.07.2026
12 гост
Спрете им помощите !
Изнасят ли от страната , спиране на помощите !!!
15:06 31.07.2026