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Барселона се сбогува с Рашфорд с уважение и благодарност

Барселона се сбогува с Рашфорд с уважение и благодарност

31 Юли, 2026 13:01 878 1

  • маркъс рашфорд-
  • барселона-
  • футбол

Обичахме всяка минута, която прекарахме с теб, Реши! Успех в новата ти глава!

Барселона се сбогува с Рашфорд с уважение и благодарност - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона се сбогува с Маркъс Рашфорд с публикация в социалната мрежа Х, където клубът благодари на футболиста за престоя му. Англичанинът игра за „блаугранас“ под наем, а правата му са собственост на Манчестър Юнайтед.

„Обичахме всяка минута, която прекарахме с теб, Реши! Успех в новата ти глава!“, гласи официалният акаунт на клуба в социалните мрежи.

По-рано се съобщаваше, че англичанинът е бил готов да намали заплатата си, за да остане в Барселона, но каталунският клуб е отказал да активира опцията за откупуване. Сега той се готви за сезона с Манчестър Юнайтед, където Майкъл Карик е изразил твърдението, че играчът ще му бъде необходим, но не е изключил и трансфер в някой от топ европейските клубове.

Миналият сезон нападателят изигра 49 мача за Барселона, в които отбеляза 14 гола и направи 14 асистенции.


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  • 1 БАЦЕ ЕООД

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