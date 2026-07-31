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Чарлийз Терон впечатли с дръзка визия на премиерата на "Одисеята" (ВИДЕО)

Чарлийз Терон впечатли с дръзка визия на премиерата на "Одисеята" (ВИДЕО)

31 Юли, 2026 13:47 1 314 6

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50-годишната актриса се появи с ултракъси панталони и бяло сако с дълбоко деколте на премиерата на „Одисеята“ в Ню Йорк

Чарлийз Терон впечатли с дръзка визия на премиерата на "Одисеята" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чарлийз Терон привлече погледите на премиерата на филма „Одисеята“ в Ню Йорк, където се появи в елегантен, но провокативен тоалет на Dior. 50-годишната холивудска звезда заложи на къси панталони и вталено бяло сако с дълбоко деколте, което носеше без видима блуза отдолу.

Специално изработеният за актрисата модел е вдъхновен от колекцията висша мода на Dior за пролетта на 2026 г. Визията бе подчертана от голяма декоративна панделка около талията и деликатен кант по краищата на панталоните. Терон завърши ансамбъла с бели обувки на висок ток и бижута от Tiffany & Co.

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Публикация, споделена от Adir Abergel (@hairbyadir)


Носителката на „Оскар“ избра червено червило и небрежно оформена къса руса коса, с което придаде по-смел и модерен характер на изцяло белия тоалет. Появата ѝ бързо се превърна в една от най-коментираните модни визии на вечерта.

Премиерата се състоя на 14 юли в кино AMC Lincoln Square в Ню Йорк. Чарлийз Терон пристигна заедно с дъщерите си Джаксън и Огъст, които бяха облечени в координирани черни тоалети.

В „Одисеята“ Чарлийз Терон изпълнява ролята на нимфата Калипсо. Мащабната екранизация на Омировия епос е написана и режисирана от Кристофър Нолан, а в актьорския състав участват още Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Лупита Нионго. Филмът проследява опасното пътуване на Одисей към дома след края на Троянската война.

Нюйоркската премиера събра голяма част от звездите в продукцията и се превърна в истинско модно събитие. Докато някои от актрисите избраха обемни рокли, вдъхновени от древногръцката митология, Терон предпочете съвременна интерпретация на класическия бял костюм – с къса дължина, подчертана талия и смело деколте.


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  • 1 Бойко е виновен

    9 1 Отговор
    Откак няма Замунда, не съм гледал нови филми.

    13:51 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Запознат

    6 0 Отговор
    Хората са казали , чужда жена газ до дупка 🤭🚀

    14:25 31.07.2026

  • 4 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Щеше да е по-стилно да се облече като Батман, както Агамемнон във филма.

    14:28 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    с къса дължина и дълга късота,смело деколте,носещо два пищова.

    15:03 31.07.2026