Чарлийз Терон впечатли с дръзка визия на премиерата на "Одисеята" (ВИДЕО)

Чарлийз Терон привлече погледите на премиерата на филма „Одисеята“ в Ню Йорк, където се появи в елегантен, но провокативен тоалет на Dior. 50-годишната холивудска звезда заложи на къси панталони и вталено бяло сако с дълбоко деколте, което носеше без видима блуза отдолу.

Специално изработеният за актрисата модел е вдъхновен от колекцията висша мода на Dior за пролетта на 2026 г. Визията бе подчертана от голяма декоративна панделка около талията и деликатен кант по краищата на панталоните. Терон завърши ансамбъла с бели обувки на висок ток и бижута от Tiffany & Co.

Носителката на „Оскар“ избра червено червило и небрежно оформена къса руса коса, с което придаде по-смел и модерен характер на изцяло белия тоалет. Появата ѝ бързо се превърна в една от най-коментираните модни визии на вечерта.

Премиерата се състоя на 14 юли в кино AMC Lincoln Square в Ню Йорк. Чарлийз Терон пристигна заедно с дъщерите си Джаксън и Огъст, които бяха облечени в координирани черни тоалети.

В „Одисеята“ Чарлийз Терон изпълнява ролята на нимфата Калипсо. Мащабната екранизация на Омировия епос е написана и режисирана от Кристофър Нолан, а в актьорския състав участват още Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Лупита Нионго. Филмът проследява опасното пътуване на Одисей към дома след края на Троянската война.

Нюйоркската премиера събра голяма част от звездите в продукцията и се превърна в истинско модно събитие. Докато някои от актрисите избраха обемни рокли, вдъхновени от древногръцката митология, Терон предпочете съвременна интерпретация на класическия бял костюм – с къса дължина, подчертана талия и смело деколте.