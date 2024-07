Тиаго Алкантара се оттегля от футбола

Тиаго Алкантара обяви решението си да се оттегли от футбола. Полузащитникът обяви това с публикация в социалните мрежи.

След изтичането на договора му с Ливърпул това лято, Тиаго се сбогува с клуба, като Анфийлд го изпрати с благодарност и уважение в последния ден от сезон 2023/24 през май.

„Винаги ще бъда готов да върна това, което ми е дадено, и съм благодарен за времето, което прекарах“, каза той в публикация в социалните мрежи, потвърждавайки решението си да се пенсионира.

„Благодаря ти, футбол. И на всички, които ме придружиха и ме направиха по-добър играч и човек по пътя. Ще се видим скоро", добавя Алкантара.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L