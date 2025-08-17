Макрон: Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон

Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон. Това заяви президентът на Франция Еманюел Макрон след срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, предаде Ройтерс.
„Ако ние излезем отслабени днес пред Русия, то ние поставяме основи за бъдещи конфликти“, заяви френският лидер.
Той каза, че съюзниците на Киев днес по време на срещата на „Коалицията на желаещите“ са призовали за силен и траен мир в Украйна и за зачитане на териториалната цялост на Украйна.
Макрон заяви, че само една държава предлага мир, който е всъщност капитулация, и това е Русия, предаде Франс прес. Макрон добави, че убеден, че Путин не иска мир.
Френският лидер каза, че по време на срещата утре европейците ще попитат Тръмп до каква степен той ще се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, предаде Франс прес. Макрон припомни, че форматът на украинската армия е първият стълб в каквито и да е гаранции за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс.
Макрон подчерта, че единствените, които могат да говорят за украинските територии са украинските власти
Той призова европейците да присъстват на следващите срещи на върха, касаещи Украйна. Макрон каза, че Европа трябва да е на масата на преговорите и когато става дума за европейски въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба му
Коментиран от #2, #33
22:22 17.08.2025
2 ЛЛЛ
До коментар #1 от "Баба му":Мисля, че големите батковци вече са се разбрали кое как ще се случи и няма абсолютно никакво значение, кой ще се търкаля на килима в овалния кабинет. Няма никакво значение колко ще са придружаващите Зеленски лица, мача е с предизвестен резултат. Просто ще им бъдат спуснати указания.
Коментиран от #48, #81
22:24 17.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гошо
Коментиран от #45
22:25 17.08.2025
5 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #23, #75
22:25 17.08.2025
6 мошЕто
22:26 17.08.2025
7 Наивници
Може би искат в замяна да му предложат да плащат 100% мита за да оживее Украйна.
Измислени герои предвождани от клоун
22:26 17.08.2025
8 Ганя Путинофила
Коментиран от #47
22:28 17.08.2025
9 Факт
22:28 17.08.2025
10 минаващ
Коментиран от #35
22:28 17.08.2025
11 "Руски еничарин да се наричам
Иван Вазов
22:29 17.08.2025
12 Небраско
22:29 17.08.2025
13 Ние всички заедно!
Коментиран от #39
22:29 17.08.2025
14 Русофилите , кво се пънете бе
Коментиран от #20
22:29 17.08.2025
15 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:29 17.08.2025
16 Коста
22:30 17.08.2025
17 Прав е
22:31 17.08.2025
18 Дрът русофил
И нашите руски еничари, съдраните галоши, са на същото мнение!
Коментиран от #22, #44
22:31 17.08.2025
19 Наташките по форумите
22:32 17.08.2025
20 НЕумен ,
До коментар #14 от "Русофилите , кво се пънете бе":какво се перчиш като петел на бунище и зеля на парад ? Ха-ха !
22:32 17.08.2025
21 120 000 "нулеви" руски фирми в България
Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!
Коментиран от #24
22:33 17.08.2025
22 Обосновано предположение.
До коментар #18 от "Дрът русофил":Ти си младо мекере...
22:34 17.08.2025
23 Гошо
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":Тя бабата го шамари редовно, но тоя не поема...
22:36 17.08.2025
24 съсел ,
До коментар #21 от "120 000 "нулеви" руски фирми в България":А ти какви ги вършиш в люцерната , че знаеш заяка какво прави там ? Държеше му макарите ли , щраус т....п !
22:36 17.08.2025
25 ЕС пуделите
Коментиран от #49
22:37 17.08.2025
26 Тръмпето
Коментиран от #29
22:37 17.08.2025
27 Злобното Джуджи
Европа от украинци нужда няма, само от територията им 👍
22:38 17.08.2025
28 Макарон Наполеон
22:38 17.08.2025
29 за малко
До коментар #26 от "Тръмпето":И моя ....
22:38 17.08.2025
30 Бай Ганьо
Коментиран от #32
22:39 17.08.2025
31 Демилитаризация по план
Коментиран от #34, #37
22:40 17.08.2025
32 за малко
До коментар #30 от "Бай Ганьо":За тебе и толкова няма ! Шаран ...!
22:42 17.08.2025
33 Дядо ти
До коментар #1 от "Баба му":ТрябвадатигоОтпера.
22:42 17.08.2025
34 минаващ
До коментар #31 от "Демилитаризация по план":Много ВЪ ....
22:43 17.08.2025
35 Злобното Джуджи
До коментар #10 от "минаващ":"...Накрая клоунът умира на сцената.. "
На кой му пука за Клоуна ?
Нека умрат и укрите и русите !!!
Светът, Европа и България ще се освободят от много проблеми 👍
Коментиран от #41
22:43 17.08.2025
36 1111
22:44 17.08.2025
37 Ха-ха-ха-ха
До коментар #31 от "Демилитаризация по план":По самото име разбираме, че с тях могат да тепат само фламинго.
22:45 17.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Путин
До коментар #13 от "Ние всички заедно!":Ще ви водя, копейки мои, даже и ще ви мобилизирам на фронта, че ми трябват хора.
Коментиран от #42, #50
22:46 17.08.2025
40 Данчо
22:46 17.08.2025
41 минаващ
До коментар #35 от "Злобното Джуджи":Донякъде си прав , но за русите сме на различно мнение ....
Коментиран от #65
22:47 17.08.2025
42 Ние всички заедно.
До коментар #39 от "Путин":Готовисме. Следвамете сляпо.Напред да обновим света!
22:50 17.08.2025
43 оли ,
22:50 17.08.2025
44 А какво са виновни
До коментар #18 от "Дрът русофил":Европа и САЩ, че са богати и живеят добре, а Русия е бедна и се живее зле. Просто руснаците, освен че са глупави и невежи, нямат и късмет да си изберат интелигентни и умни управляващи.
Коментиран от #54, #77
22:51 17.08.2025
45 така, де
До коментар #4 от "гошо":По-скоро при дядо му!
22:51 17.08.2025
46 Отец Дионисий
22:51 17.08.2025
47 Обективни истини
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Крим е Русия, какво и на кого не е ясно???
22:51 17.08.2025
48 Абсолютно
До коментар #2 от "ЛЛЛ":Големите и богати батковци - САЩ, Великобритания, Германия и Франция отдавна са се разбрали и накрая малкия беден първокласник Пуся пак ще бъде измамен и наритан
😄
Коментиран от #52, #56
22:53 17.08.2025
49 хаха🤣
До коментар #25 от "ЕС пуделите":а ти кой искаш да джафка, пияната баба Захарова, меките китки Пуся и Медведа или стария кон без зъби Лавров 🤣 🤣 🤣
22:55 17.08.2025
50 Шопо
До коментар #39 от "Путин":Ти само го говориш. А я глей наркомана как насила ги наблъсква в бусовете.
Коментиран от #69
22:56 17.08.2025
51 Гориил
22:57 17.08.2025
52 кух ,
До коментар #48 от "Абсолютно":Путин стана президент , а ти си остана ПЪРВОКЛАСНИК !
Коментиран от #68
22:58 17.08.2025
53 Факт
Коментиран от #60
22:58 17.08.2025
54 Ей ся ша видат
До коментар #44 от "А какво са виновни":къде . с.рат гладните,като няма от къде да краднат евтини ресурси. Колонизстори и пирати живяха от потта и кръвта на други. Свърши тая.
22:58 17.08.2025
55 Кико
22:59 17.08.2025
56 Не ставай смешен
До коментар #48 от "Абсолютно":Това са европинчери на каишка.
23:00 17.08.2025
57 А50
23:01 17.08.2025
58 Нящой ще
23:01 17.08.2025
59 Младо офицерче беше, изгоря като факла
23:01 17.08.2025
60 оли ,
До коментар #53 от "Факт":Гледай утре какъв майтап ще е за Света като види зеля пак облечен като рибар !
23:02 17.08.2025
61 Анонимен
23:03 17.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Злобното Джуджи
До коментар #41 от "минаващ":Руснаци, украинци на морето не може ги различиш.
Един дол дренки. Нека пътуват към Светлината 😁
23:07 17.08.2025
66 Оги
23:10 17.08.2025
67 Гориил
До коментар #63 от "стоян георгиев":Руската армия патрулира южните провинции на Сирия, гарантирайки мир, сигурност и спокойствие на Израел. Нетаняху моли руснаците да не си тръгват. Вашингтон вижда стабилност и липса на заплахи. Но лидерите на Израел и Съединените щати искат повече от Москва. И за повече могат да угодят на Путин в Украйна. В края на краищата Украйна е просто разменна монета.
Коментиран от #70
23:14 17.08.2025
68 Това е метафора,
До коментар #52 от "кух ,":но ти не можеш да я интрепретираш. С две думи, богатите и развити държави определят геополитическата обстановка в света, а бедните и неразвити икономики като Русия, се съобразяват с тях.
23:15 17.08.2025
69 Абе
До коментар #50 от "Шопо":Дейбатознаркоман! Как вече колко години пляка непобедимая... Ако пък не беше наркоман, сигур щеше да обърне хастаря на пусинчето.Да се радваме че е наркоман!
23:15 17.08.2025
70 Бен Афлек
До коментар #67 от "Гориил":В Сирия, рашките много яко ги наритаха, чак мен ме хвана жал. Но руснаци, какво да ги правиш, толкова си могат
Коментиран от #76
23:17 17.08.2025
71 Гориил
До коментар #64 от "стоян георгиев":Русия ще принуди всеки към мир. Губите колосални ресурси в Украйна и това е мощен стимул за мир.
Коментиран от #78
23:17 17.08.2025
72 Източна ромелия
23:19 17.08.2025
73 Бъзиктар
23:20 17.08.2025
74 ПОДПАЛВАЧИТЕ В СТУПОР
ВИДНО Е ЧЕ ФАШИЗОТЪПАШКАТА ВИ ПРОСТОТИЯ СЕ НАПЪВА ДА Е ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ , И ПОСЛЕ ЩЕ ИСКЛАТЕ И ВАС ДА ПОСТЕГНАТ .
23:23 17.08.2025
75 Дедо
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":Бъркаш, тоя не бабо.е.б а е дедо е.ан
23:23 17.08.2025
76 Гориил
До коментар #70 от "Бен Афлек":Сирийската делегация посети Москва и даде гаранции за неприкосновеността на базите. Дейностите по евакуация на оръжия и техника в Либия са напълно преустановени. Руските бази се попълват с нови офицери, нови бойни машини, нови запаси от дизелово гориво и авиационен керосин.
23:24 17.08.2025
77 Учуден
До коментар #44 от "А какво са виновни":Защо копейките когато ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени от гъби,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!
23:25 17.08.2025
78 Грешиш
До коментар #71 от "Гориил":Първо - Русия не иска мир, защото не може да си позволи да се откаже от целите си, а има още доста години да воюва, докато ги постигне. И второ- Русия не може никой и за нищо да принуди, защото няма такива финансови ресурси и капацитет, самата тя отчаяно търси пари, за да продължи войната.
23:26 17.08.2025
79 Копейки
23:27 17.08.2025
80 руската мечка
23:29 17.08.2025
81 Мераклийски Фронт
До коментар #2 от "ЛЛЛ":Зеленски ни покани в Белия Дом
Не можахме да му откажем.
23:31 17.08.2025