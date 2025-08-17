Макрон: Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон

Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон. Това заяви президентът на Франция Еманюел Макрон след срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, предаде Ройтерс.

„Ако ние излезем отслабени днес пред Русия, то ние поставяме основи за бъдещи конфликти“, заяви френският лидер.

Той каза, че съюзниците на Киев днес по време на срещата на „Коалицията на желаещите“ са призовали за силен и траен мир в Украйна и за зачитане на териториалната цялост на Украйна.

Макрон заяви, че само една държава предлага мир, който е всъщност капитулация, и това е Русия, предаде Франс прес. Макрон добави, че убеден, че Путин не иска мир.

Френският лидер каза, че по време на срещата утре европейците ще попитат Тръмп до каква степен той ще се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, предаде Франс прес. Макрон припомни, че форматът на украинската армия е първият стълб в каквито и да е гаранции за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс.

Макрон подчерта, че единствените, които могат да говорят за украинските територии са украинските власти

Той призова европейците да присъстват на следващите срещи на върха, касаещи Украйна. Макрон каза, че Европа трябва да е на масата на преговорите и когато става дума за европейски въпроси.