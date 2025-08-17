Новини
Макрон: Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон

17 Август, 2025

Френският президент заяви, че само една държава предлага мир, който е всъщност капитулация, и това е Русия

Макрон: Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Украйна и Европа трябва да представят единен фронт по време на разговорите утре във Вашингтон. Това заяви президентът на Франция Еманюел Макрон след срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, предаде Ройтерс.

„Ако ние излезем отслабени днес пред Русия, то ние поставяме основи за бъдещи конфликти“, заяви френският лидер.

Той каза, че съюзниците на Киев днес по време на срещата на „Коалицията на желаещите“ са призовали за силен и траен мир в Украйна и за зачитане на териториалната цялост на Украйна.

Макрон заяви, че само една държава предлага мир, който е всъщност капитулация, и това е Русия, предаде Франс прес. Макрон добави, че убеден, че Путин не иска мир.

Френският лидер каза, че по време на срещата утре европейците ще попитат Тръмп до каква степен той ще се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, предаде Франс прес. Макрон припомни, че форматът на украинската армия е първият стълб в каквито и да е гаранции за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс.

Макрон подчерта, че единствените, които могат да говорят за украинските територии са украинските власти

Той призова европейците да присъстват на следващите срещи на върха, касаещи Украйна. Макрон каза, че Европа трябва да е на масата на преговорите и когато става дума за европейски въпроси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баба му

    46 0 Отговор
    Трябва да го поотупа малко

    Коментиран от #2, #33

    22:22 17.08.2025

  • 2 ЛЛЛ

    42 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба му":

    Мисля, че големите батковци вече са се разбрали кое как ще се случи и няма абсолютно никакво значение, кой ще се търкаля на килима в овалния кабинет. Няма никакво значение колко ще са придружаващите Зеленски лица, мача е с предизвестен резултат. Просто ще им бъдат спуснати указания.

    Коментиран от #48, #81

    22:24 17.08.2025

  • 4 гошо

    49 0 Отговор
    ИЗРОД ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ ЕВРОПА - СКРИЙ СЕ ПРИ БАБА ТИ.

    Коментиран от #45

    22:25 17.08.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    42 0 Отговор
    Б.а.б.о.е.б.ъ.т изплиска легена отново. 😂 Шамари иска.

    Коментиран от #23, #75

    22:25 17.08.2025

  • 6 мошЕто

    38 1 Отговор
    Пуделите пикаят срещу вятъра , но ще стане още по-зле , ако продължават така . Макрончо да не лае много , че дядо му ще го напляска пак .

    22:26 17.08.2025

  • 7 Наивници

    41 0 Отговор
    При Тръмп парада е фукарата .
    Може би искат в замяна да му предложат да плащат 100% мита за да оживее Украйна.
    7 23 Отговор
    Путин взе Крим със сила, а Тиквата хариза Камчия доброволно!

    Коментиран от #47

    22:28 17.08.2025

  • 9 Факт

    2 34 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    22:28 17.08.2025

  • 10 минаващ

    28 1 Отговор
    Потникът ще поведе четата утре с гордо вдигната глава и после пак - рев и со...ли ....Комедията отдавна е трагикомедия за укрията и наш зеля ! Накрая клоунът умира на сцената ....

    Коментиран от #35

    22:28 17.08.2025

  • 11 "Руски еничарин да се наричам

    3 27 Отговор
    първа радост е за мене"!
    Иван Вазов

    22:29 17.08.2025

  • 12 Небраско

    32 1 Отговор
    Олигофрен до олигофрена, които така и не могат да разберат, къде им е мястото. Упорити искат смърт, кръв, трупове и война.

    22:29 17.08.2025

  • 13 Ние всички заедно!

    21 1 Отговор
    Водини Путине!!! Чакаме красная ракета!

    Коментиран от #39

    22:29 17.08.2025

  • 14 Русофилите , кво се пънете бе

    4 20 Отговор
    и се набирате като глист на буца?

    Коментиран от #20

    22:29 17.08.2025

  • 15 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 26 Отговор
    Аз отивам в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части

    22:29 17.08.2025

  • 16 Коста

    27 1 Отговор
    ПълниТъпизми които скоро ще струват много скъпо на България

    22:30 17.08.2025

  • 17 Прав е

    6 18 Отговор
    Русия не иска мир и затова този спор не може да има мирно решение, а военно.

    22:31 17.08.2025

  • 18 Дрът русофил

    5 25 Отговор
    Маскалята няма да простят на Европа за това, че Европа живее по добре от тях!
    И нашите руски еничари, съдраните галоши, са на същото мнение!

    Коментиран от #22, #44

    22:31 17.08.2025

  • 19 Наташките по форумите

    2 18 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията на България като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    22:32 17.08.2025

  • 20 НЕумен ,

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русофилите , кво се пънете бе":

    какво се перчиш като петел на бунище и зеля на парад ? Ха-ха !

    22:32 17.08.2025

  • 21 120 000 "нулеви" руски фирми в България

    3 18 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #24

    22:33 17.08.2025

  • 22 Обосновано предположение.

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дрът русофил":

    Ти си младо мекере...

    22:34 17.08.2025

  • 23 Гошо

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Тя бабата го шамари редовно, но тоя не поема...

    22:36 17.08.2025

  • 24 съсел ,

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "120 000 "нулеви" руски фирми в България":

    А ти какви ги вършиш в люцерната , че знаеш заяка какво прави там ? Държеше му макарите ли , щраус т....п !

    22:36 17.08.2025

  • 25 ЕС пуделите

    16 0 Отговор
    Стават досадни с джафкането си .

    Коментиран от #49

    22:37 17.08.2025

  • 26 Тръмпето

    18 0 Отговор
    При колегата Байдън искаха война, сега искат мир... Утре ще искат друго нещо, това му се вика европейска политика. "Да ми цунат г.за".

    Коментиран от #29

    22:37 17.08.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    17 1 Отговор
    Чудесна европейска позиция !!!
    Европа от украинци нужда няма, само от територията им 👍

    22:38 17.08.2025

  • 28 Макарон Наполеон

    14 0 Отговор
    иска да го върне на руснаците, чрез украинците. Не се е поучил от историята.

    22:38 17.08.2025

  • 29 за малко

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тръмпето":

    И моя ....

    22:38 17.08.2025

  • 30 Бай Ганьо

    4 9 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #32

    22:39 17.08.2025

  • 31 Демилитаризация по план

    2 14 Отговор
    ◾️17.08.2025 г. 🇺🇦 Украинските ракети „Фламинго“ с обхват над 3000 км вече са в масово производство.

    Коментиран от #34, #37

    22:40 17.08.2025

  • 32 за малко

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Ганьо":

    За тебе и толкова няма ! Шаран ...!

    22:42 17.08.2025

  • 33 Дядо ти

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Баба му":

    ТрябвадатигоОтпера.

    22:42 17.08.2025

  • 34 минаващ

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Демилитаризация по план":

    Много ВЪ ....

    22:43 17.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "минаващ":

    "...Накрая клоунът умира на сцената.. "

    На кой му пука за Клоуна ?
    Нека умрат и укрите и русите !!!
    Светът, Европа и България ще се освободят от много проблеми 👍

    Коментиран от #41

    22:43 17.08.2025

  • 36 1111

    13 0 Отговор
    Да, ще има единен фронт - в отходния му тръбопровод.

    22:44 17.08.2025

  • 37 Ха-ха-ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Демилитаризация по план":

    По самото име разбираме, че с тях могат да тепат само фламинго.

    22:45 17.08.2025

  • 39 Путин

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ние всички заедно!":

    Ще ви водя, копейки мои, даже и ще ви мобилизирам на фронта, че ми трябват хора.

    Коментиран от #42, #50

    22:46 17.08.2025

  • 40 Данчо

    12 0 Отговор
    Абе Макрон.. По-важно е чушката да ти е пълна!....Не се занимавай с политика!

    22:46 17.08.2025

  • 41 минаващ

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Злобното Джуджи":

    Донякъде си прав , но за русите сме на различно мнение ....

    Коментиран от #65

    22:47 17.08.2025

  • 42 Ние всички заедно.

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Путин":

    Готовисме. Следвамете сляпо.Напред да обновим света!

    22:50 17.08.2025

  • 43 оли ,

    7 0 Отговор
    Е , колко да си проЗСт повече от това ?! Няма накъде повече - дефицити , какво да се прави ...

    22:50 17.08.2025

  • 44 А какво са виновни

    3 14 Отговор

    До коментар #18 от "Дрът русофил":

    Европа и САЩ, че са богати и живеят добре, а Русия е бедна и се живее зле. Просто руснаците, освен че са глупави и невежи, нямат и късмет да си изберат интелигентни и умни управляващи.

    Коментиран от #54, #77

    22:51 17.08.2025

  • 45 така, де

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "гошо":

    По-скоро при дядо му!

    22:51 17.08.2025

  • 46 Отец Дионисий

    2 14 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    22:51 17.08.2025

  • 47 Обективни истини

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Крим е Русия, какво и на кого не е ясно???

    22:51 17.08.2025

  • 48 Абсолютно

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЛЛ":

    Големите и богати батковци - САЩ, Великобритания, Германия и Франция отдавна са се разбрали и накрая малкия беден първокласник Пуся пак ще бъде измамен и наритан
    😄

    Коментиран от #52, #56

    22:53 17.08.2025

  • 49 хаха🤣

    1 11 Отговор

    До коментар #25 от "ЕС пуделите":

    а ти кой искаш да джафка, пияната баба Захарова, меките китки Пуся и Медведа или стария кон без зъби Лавров 🤣 🤣 🤣

    22:55 17.08.2025

  • 50 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путин":

    Ти само го говориш. А я глей наркомана как насила ги наблъсква в бусовете.

    Коментиран от #69

    22:56 17.08.2025

  • 51 Гориил

    10 0 Отговор
    Емануел, ти и Бандера имате насрочени срещи в Белия дом в понеделник по различно време.

    22:57 17.08.2025

  • 52 кух ,

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Абсолютно":

    Путин стана президент , а ти си остана ПЪРВОКЛАСНИК !

    Коментиран от #68

    22:58 17.08.2025

  • 53 Факт

    2 11 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    Коментиран от #60

    22:58 17.08.2025

  • 54 Ей ся ша видат

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "А какво са виновни":

    къде . с.рат гладните,като няма от къде да краднат евтини ресурси. Колонизстори и пирати живяха от потта и кръвта на други. Свърши тая.

    22:58 17.08.2025

  • 55 Кико

    8 1 Отговор
    Коалицията на непоканените с поредното си могъщо изпъчване / тихо само да не чуе дедо му на Макарон, че такива тупаници раздава..../...

    22:59 17.08.2025

  • 56 Не ставай смешен

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Абсолютно":

    Това са европинчери на каишка.

    23:00 17.08.2025

  • 57 А50

    7 0 Отговор
    Тия микрончовци ако отхвърлят предложението на Русия свят ще им се завие. Руснаците ще са с развързани ръце и ще има ракетен армагедон по 404. Тия палячовци пак ще настояват за незабавно спиране на бойните действия и след това преговори, но не та са в позицията да поставят условия, искаха мир чрез сила и си го получиха

    23:01 17.08.2025

  • 58 Нящой ще

    5 0 Отговор
    каже ли на кого подражава Микрон с лозунга си да Единен фронт?

    23:01 17.08.2025

  • 59 Младо офицерче беше, изгоря като факла

    1 6 Отговор
    Окупаторът Алексей Колесников (22 години), с позивна Лес, получава дипломата си за завършване през декември 2024 г., а на 6 август 2025 г. вече е „денацифициран“ и „демилитаризиран“ в Украйна по време на първата си бойна мисия на бойното поле в посока Василевка. Учил е във висшето военно училище в Новосибирск, където е зачислен в мотострелково поделение. Родом е от руския град Перм, където ще бъде погребан.

    23:01 17.08.2025

  • 60 оли ,

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Гледай утре какъв майтап ще е за Света като види зеля пак облечен като рибар !

    23:02 17.08.2025

  • 61 Анонимен

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:03 17.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "минаващ":

    Руснаци, украинци на морето не може ги различиш.
    Един дол дренки. Нека пътуват към Светлината 😁

    23:07 17.08.2025

  • 66 Оги

    3 0 Отговор
    Тази са от коалицията на желаещите войната да продължи с американско оръжие. Като сте желаещи продължавайте войната сами, Америка не иска война а бизнес с Русия.

    23:10 17.08.2025

  • 67 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Руската армия патрулира южните провинции на Сирия, гарантирайки мир, сигурност и спокойствие на Израел. Нетаняху моли руснаците да не си тръгват. Вашингтон вижда стабилност и липса на заплахи. Но лидерите на Израел и Съединените щати искат повече от Москва. И за повече могат да угодят на Путин в Украйна. В края на краищата Украйна е просто разменна монета.

    Коментиран от #70

    23:14 17.08.2025

  • 68 Това е метафора,

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "кух ,":

    но ти не можеш да я интрепретираш. С две думи, богатите и развити държави определят геополитическата обстановка в света, а бедните и неразвити икономики като Русия, се съобразяват с тях.

    23:15 17.08.2025

  • 69 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Шопо":

    Дейбатознаркоман! Как вече колко години пляка непобедимая... Ако пък не беше наркоман, сигур щеше да обърне хастаря на пусинчето.Да се радваме че е наркоман!

    23:15 17.08.2025

  • 70 Бен Афлек

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Гориил":

    В Сирия, рашките много яко ги наритаха, чак мен ме хвана жал. Но руснаци, какво да ги правиш, толкова си могат

    Коментиран от #76

    23:17 17.08.2025

  • 71 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Русия ще принуди всеки към мир. Губите колосални ресурси в Украйна и това е мощен стимул за мир.

    Коментиран от #78

    23:17 17.08.2025

  • 72 Източна ромелия

    1 1 Отговор
    Кой е тоз

    23:19 17.08.2025

  • 73 Бъзиктар

    0 1 Отговор
    Демек,има още украинци до последния.Само така-"Мир чрез сила" Този път Доката ще ви нарита всичките.И му купете костюм на оня.

    23:20 17.08.2025

  • 74 ПОДПАЛВАЧИТЕ В СТУПОР

    0 0 Отговор
    Е ДА , КАИТУЛАЦИЯ ПО МРЕН ПЪТ , АКО НЕ,ПО ДРУГИЯ НАЧИН , КОЙТО Е В ДЕЙСТВИЕ СЕГА.
    ВИДНО Е ЧЕ ФАШИЗОТЪПАШКАТА ВИ ПРОСТОТИЯ СЕ НАПЪВА ДА Е ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ , И ПОСЛЕ ЩЕ ИСКЛАТЕ И ВАС ДА ПОСТЕГНАТ .

    23:23 17.08.2025

  • 75 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Бъркаш, тоя не бабо.е.б а е дедо е.ан

    23:23 17.08.2025

  • 76 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Бен Афлек":

    Сирийската делегация посети Москва и даде гаранции за неприкосновеността на базите. Дейностите по евакуация на оръжия и техника в Либия са напълно преустановени. Руските бази се попълват с нови офицери, нови бойни машини, нови запаси от дизелово гориво и авиационен керосин.

    23:24 17.08.2025

  • 77 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "А какво са виновни":

    Защо копейките когато ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени от гъби,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!

    23:25 17.08.2025

  • 78 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Гориил":

    Първо - Русия не иска мир, защото не може да си позволи да се откаже от целите си, а има още доста години да воюва, докато ги постигне. И второ- Русия не може никой и за нищо да принуди, защото няма такива финансови ресурси и капацитет, самата тя отчаяно търси пари, за да продължи войната.

    23:26 17.08.2025

  • 79 Копейки

    1 0 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    23:27 17.08.2025

  • 80 руската мечка

    0 0 Отговор
    пак ще играе казачок, по команда на САЩ и Европа, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    23:29 17.08.2025

  • 81 Мераклийски Фронт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЛЛ":

    Зеленски ни покани в Белия Дом
    Не можахме да му откажем.

    23:31 17.08.2025