Важните новини във ФАКТИ на 17.08.2025 г.

17 Август, 2025 22:40 491 3

Това показват данните на Националния фокусен център по наркотици и наркомании

Важните новини във ФАКТИ на 17.08.2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Близо 70 000 българи са употребявали хероин през 2024 г.

Поне 69 000 българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г., съобщава МВР.

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи. То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя” и се състоя на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, съобщи Нова тв. При инцидента загина един човек, а шестима младежи бяха ранени.

Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от Европа и САЩ

Българският премиер Росен Желязков също подкрепя идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

Почина актьорът Димитър Димитров

На 72 години си отиде актьорът Димитър Димитров, съобщиха от Театър „Васил Друмев“ в Шумен.

Врязалият се в автобус Виктор отива в ареста, карал със 170 - 200 км/ч

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража, съобщи бТВ.

Голям пожар в Старозагорско, обявиха бедствено положение

Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа. На място са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Oгънят обхвана къщи от вилна зона, съобщи Нова тв.

Румен Радев отговари на критиките: Властта режисира скандали

Първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп и Путин в Аляска направи държавният ни глава. Според президента Румен Радев срещата възстановява диалога и надеждата за мир. Държавният глава отговори и на критиките по свой адрес от последните дни.

Има задържан за пожара в Българово

Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Тов. Членин

    2 0 Отговор
    Ну , НАЗДАРОВЬЯ таваришчи ..

    Коментиран от #2

    22:55 17.08.2025

  • 2 Тов. Пу.ткин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тов. Членин":

    Наздрове

    Коментиран от #3

    23:15 17.08.2025

  • 3 Тов. Пу.ткин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тов. Пу.ткин":

    Пошел н@хер ..

    23:18 17.08.2025

