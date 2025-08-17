Рубио заплаши Русия с нови санкции: САЩ може и да не успеят с плана за мир

"САЩ ще продължат да се опитват да изготвят сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно", каза днес пред „Си Би Ес“ държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс.
„Ако мирът тук няма да е възможен и войната продължава, хората ще продължат да умират с хиляди... За съжаление, може да стигнем дотам, но не искаме да стигнем дотам“, каза Рубио в интервю за предаването „Изправи се пред нацията“ (Face the Nation).
Рубио също така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна, пише Франс прес.
„В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ в интервю за „Ен Би Си“, като визира възможното „одобряване на нови санкции“ срещу Русия.
В рамките на интервюто той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че „то не е изключено от масата на преговорите“, посочи ДПА.
„Но всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение“, продължи Рубио.
„Няма съмнение за това. Искам да кажа, кой би се противопоставил на факта, че утре идваме при вас и ви казваме: „Имаме пълно мирно споразумение и то е сключено“. Мисля, че това е най-добрият начин да се сложи край на войната“, заключи американският държавен секретар.
На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между президента на САШ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която не беше постигнат напредък за слагане на край на войната на Русия в Украйна, припомня Франс прес.
