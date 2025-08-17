Новини
Рубио заплаши Русия с нови санкции: САЩ може и да не успеят с плана за мир

Рубио заплаши Русия с нови санкции: САЩ може и да не успеят с плана за мир

17 Август, 2025 19:40

На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между президента на САШ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин

Рубио заплаши Русия с нови санкции: САЩ може и да не успеят с плана за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"САЩ ще продължат да се опитват да изготвят сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно", каза днес пред „Си Би Ес“ държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс.

„Ако мирът тук няма да е възможен и войната продължава, хората ще продължат да умират с хиляди... За съжаление, може да стигнем дотам, но не искаме да стигнем дотам“, каза Рубио в интервю за предаването „Изправи се пред нацията“ (Face the Nation).

Рубио също така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна, пише Франс прес.

„В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ в интервю за „Ен Би Си“, като визира възможното „одобряване на нови санкции“ срещу Русия.

В рамките на интервюто той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че „то не е изключено от масата на преговорите“, посочи ДПА.

„Но всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение“, продължи Рубио.

„Няма съмнение за това. Искам да кажа, кой би се противопоставил на факта, че утре идваме при вас и ви казваме: „Имаме пълно мирно споразумение и то е сключено“. Мисля, че това е най-добрият начин да се сложи край на войната“, заключи американският държавен секретар.

На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между президента на САШ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която не беше постигнат напредък за слагане на край на войната на Русия в Украйна, припомня Франс прес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    27 10 Отговор
    Нарко Рубио.

    Коментиран от #33, #61

    19:41 17.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.

    Коментиран от #34, #37, #75

    19:42 17.08.2025

  • 3 Тео

    28 7 Отговор
    Санкции, санкции, санкции... Русия върви напред😆

    Коментиран от #7, #18, #35

    19:42 17.08.2025

  • 4 Дон Корлеоне

    12 27 Отговор
    Н Хаяско му подадоха моркова сега гегата.

    Коментиран от #26

    19:43 17.08.2025

  • 5 Това е достоен човек

    5 24 Отговор
    Рубио- следващият президент на САЩ. Велик!

    Коментиран от #11, #23

    19:44 17.08.2025

  • 6 СМЕШКОВЦИ

    15 3 Отговор
    Санкции викаш,а. Фалиралите.

    19:44 17.08.2025

  • 7 Йосиф Кобзон

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    Върви,върви...

    19:44 17.08.2025

  • 8 Некъв от наркоманско семейство

    18 4 Отговор
    Заплашва рассия със санкций🤣🤣🤣🤣

    19:45 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма край руският позор

    6 21 Отговор
    Няма...

    19:45 17.08.2025

  • 11 Иван

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това е достоен човек":

    Нарко.

    19:46 17.08.2025

  • 12 ЛГБТ

    15 4 Отговор
    Тоя е от нашите

    Коментиран от #22, #46

    19:46 17.08.2025

  • 13 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    Рубио да си реди кубчето на рубик.и да не замезва от копанята на Урсула че ще го заболи главата

    19:46 17.08.2025

  • 14 Санкции санкции

    18 4 Отговор
    а откъде американските бизнесмени ще взимат Петрол газ рядкоземни метали и други природни богатства и след като ги изперат и им сложат 30% минимум надценка ще ни ги продават на нас в Европейския съюз като демократични.
    Слезте на земята скъпи европейски граждани Марко Рубио може да е политик но Доналд Тръмп е бизнесмен и ще гони печалба в полза на съединените щати.
    А това че има среща с Урсула и зеленски и някакви си там измислени герои няма никакво значение.

    19:47 17.08.2025

  • 15 Павел пенев

    12 7 Отговор
    Апелирам Путин да използва тактическо ядрено оръжие в Украйна и всичко да приключи за два дни.

    Коментиран от #21

    19:47 17.08.2025

  • 16 Ачо

    6 16 Отговор
    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #32

    19:47 17.08.2025

  • 17 Дух

    4 4 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак Обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета с надпис Франки Щайн ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева а Лом го правят би сексуална тройка със удоволствие на византийската почва докато Комощица влиза във дупето на мацката а Копейките ще станат кафяви печки без стоманени джанти,защо пък на кучето крака и Трайково влизат във румънският предел

    19:47 17.08.2025

  • 18 хаха🤣

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    къде напред, бе тавариш 🤣 Матушката фалира, вече е на командно дишане🤣🤣🤣

    19:47 17.08.2025

  • 19 Пдрс

    5 3 Отговор
    Нщстн

    19:48 17.08.2025

  • 20 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    Твърде много букви. Всички виждат всичко, всички знаят всичко, включително и в Европа, но се преструват, че Украйна е демокрация. Изглежда, че самите европейци имат същата демокрация, която им позволява да крадат милиарди пари на данъкоплатците, за да купуват ваксини на завишени цени и в излишни количества, за оръжия, с които да убиват руснаци за нацистите в Украйна. Нацификацията на Европа напредва с бързи темпове

    Коментиран от #25

    19:48 17.08.2025

  • 21 Пора

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Павел пенев":

    Путинова русия си отива.Какво си зааперирал?

    19:48 17.08.2025

  • 22 Иван

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЛГБТ":

    Нарко евреина все още има грим по очите.

    19:48 17.08.2025

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Това е достоен човек":

    Следващият президент ще е Мелания Тръмп Вече излиза на сцената Дончо ще разчисти пътя на нова династия Ако пропусне шанса значи е несретник

    19:48 17.08.2025

  • 24 Леон

    6 10 Отговор
    Излъгаха го путина, жалко

    19:50 17.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много ясно

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    САЩ ако не излъжат Русия, кой друг. Само като го видиш Хаяско, какъв е бил като агент на КГБ преди 40г. 😄

    Коментиран от #87

    19:51 17.08.2025

  • 27 Мишел

    6 9 Отговор
    Сделката за мир в Украйна е: Путин осигурява на Тръмп да вземе Нобелова награда за мир, ако Тръмп осигури на Русия да вземе това, което й трябва от Украйна.

    Коментиран от #39, #54

    19:51 17.08.2025

  • 28 Пич

    13 6 Отговор
    Страшни играчи !!! Рубио и Тръмп , Путин и Медведев - добрите и лошите ченгета !!! И тъпите Урсулианци кълват...

    Коментиран от #63

    19:51 17.08.2025

  • 29 Мишел

    7 12 Отговор
    "Марко Рубио: Русия няма никакъв шанс срещу САЩ и Европа"

    19:52 17.08.2025

  • 30 българин

    4 9 Отговор
    Рубио е адекватен.

    19:52 17.08.2025

  • 31 Мишел

    4 9 Отговор
    "МВФ със стряскаща прогноза за руската икономика. Икономиката на Русия ще претърпи рязко забавяне и ще тръгне към голяма стагнация. Това е оценката на Международния валутен фонд (МВФ) в най-новата му глобална прогноза, публикувана на 30 юли 2025."

    Коментиран от #49

    19:53 17.08.2025

  • 32 Хахахаха

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    Абе руснаците живеят двадесет и първи век а не като вас от Максуда едва в седемнадесети век.

    Коментиран от #64

    19:53 17.08.2025

  • 33 да питам

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Купили си женския пуловер на лавров?!

    19:53 17.08.2025

  • 34 Да се знае

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Господарят е един, САЩ.

    19:53 17.08.2025

  • 35 българин

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    Върви към пропастта.

    Коментиран от #40

    19:54 17.08.2025

  • 36 САЩ

    5 9 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    19:55 17.08.2025

  • 37 .....

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И какъв е този грандиозен план ? :))) Русия се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната. Пълно прецакване за Русия.
    Планът винаги е бил един - Световния господар е САЩ, а Русия е беден парий - близнак на Северна Корея :)))

    Коментиран от #45

    19:56 17.08.2025

  • 38 404

    12 4 Отговор
    Това НАТО как не може да създаде поне един политик от ранга Лавров или Медведев.С кой да разговарят руснаците А

    Коментиран от #47

    19:56 17.08.2025

  • 39 СССР

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Цялото СССР му трябва. Части от украйна е жалка сделка.

    19:56 17.08.2025

  • 40 Ххх

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "българин":

    България и ЕС вървят към пропастта.

    19:56 17.08.2025

  • 41 Повтарям за неразбралите☝️

    19 12 Отговор
    Не празни приказки, а действията движат всичко в света...

    САЩ ако искат мир да дадат всичко необходимо на Украйна като оръжие, включително балистични ракети с обсег до 1000 километра.

    Коментиран от #51, #60, #70

    19:56 17.08.2025

  • 42 555

    9 3 Отговор
    Много от изказвания на Рубио са противоречиви в предаването.
    Той едва ли не знае какво си казаха Путин и Тръмп на английски
    език при ръкостискането на червения килим.
    Путин: " Аз дойдох да Ви помогна ! "
    Трамп" И аз имам желание също да Ви помогна !"

    19:56 17.08.2025

  • 43 Опаа

    4 4 Отговор
    Ако Сталин беше направил примирие с Хитлер 1943 какво щеше да стане?

    Коментиран от #53

    19:57 17.08.2025

  • 44 Симпатизант

    8 2 Отговор
    ЕС иска да наложи мир с сила, но това не му се отдава от военна гледна точка. Атлантическите ястреби режисираха Майдана и свалиха законно-избраното правителство на Украйна, след което издигнаха националистическата военна хунта на власт там и режисираха интервенцията срещу руско-езичното население в Донецк и Луганск. Това бяха първопричините за войната, които ЕС твърдо прикрива и не разпознава. Военната хунта в Украйна е атлантическа марионетка, неспособна да взема самостоятелни решения в интерес на украинския народ. Без помирение и добросъседски отношения с мощния съсед, Украйна ще бъде вечно военно огнище. Това е целта на евро-атлантическите ястреби - постоянен военен конфликт, който да омаломощава непокорната Русия. Единствения начин войната да спре е мощно руско настъпление - Само това ще бъде справедлив мир със сила!

    19:58 17.08.2025

  • 45 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от ".....":

    Факт.

    19:58 17.08.2025

  • 46 Евгени МинчеФ

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЛГБТ":

    И аз, Волгата и Копейката сме в групичката на руските ЛГБТ тротинетки 🦄🌈😅🥳

    19:58 17.08.2025

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "404":

    Как пък един боклукк не замина при Лавров и Медведев? Благодаря за вниманието!

    19:58 17.08.2025

  • 48 Да вървят цирковете

    4 1 Отговор
    Стадото трябва да блее. 😄

    19:58 17.08.2025

  • 49 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Сигур ще настигне германо мюсулманската

    19:59 17.08.2025

  • 50 Донбас

    2 5 Отговор
    ГЩ на ВСУ потвърди за украинските успехи в прочистването на Покровско направление (Донецка област) от руски нашественици. ГЩ на ВСУ съобщи за успехи в няколко направления:
    🔺От 4 до 16 август, в резултат на съвместни действия на части и подразделения на Националната гвардия на Украйна и Въоръжените сили на Украйна, в Донецка област са прочистени следните населени места: Хрузке, Рубижне, Нововодяне, Петривка, Веселе, Золотий Колодяз.
    🔺Провеждането на стабилизационни действия в посока град Добропиля, в Донецка област, продължава.
    🔺Също така тази седмица от сили на 7-ми корпус на Десантно-щурмовите войски и съседни подразделения е прочистен от вражески групи и единични окупатори град Покровск.
    🔺През последното денонощие, в резултат на активни действия в Северно-Слобожанското направление, украинските подразделения са напреднали в няколко локации, по-специално в района на Яблунивка, Сумска област, настъплението е до 1000 метра.

    Коментиран от #59

    19:59 17.08.2025

  • 51 Ха-ха

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Повтарям за неразбралите☝️":

    Бе какви са тия ракети 1000 километра? След 500, следващите са на 2500. Четете малко, образовайте се.

    19:59 17.08.2025

  • 52 Българин

    4 2 Отговор
    Ако войната не се прекрати Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    20:00 17.08.2025

  • 53 българин

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Опаа":

    Нали имаха пакт, какво стана после?!

    20:01 17.08.2025

  • 54 Град Козлодуй

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Грешиш приятел. Нищо не може да вземе Русия. Защото от руснак войник не става, в това е големият проблем.

    20:01 17.08.2025

  • 55 Тихо смооотан

    3 2 Отговор
    Тръмп каза че е Голям напредък

    20:02 17.08.2025

  • 56 Световен мир

    5 6 Отговор
    Тази среща няма никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    20:02 17.08.2025

  • 57 И да се знае!

    4 12 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и лендлиза!

    Коментиран от #62

    20:02 17.08.2025

  • 58 Тея всички са

    2 2 Отговор
    Шизофреници на 200 Очаквайте включване....

    20:03 17.08.2025

  • 59 404

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Донбас":

    Той Желязков К1 btv и nova потвърдиxa че цените на територията не са се увеличили

    Коментиран от #68

    20:03 17.08.2025

  • 60 Че да се унищожи Украйна

    0 6 Отговор

    До коментар #41 от "Повтарям за неразбралите☝️":

    В кой клас си? Само дете може да пише подобни глупости и да не му пука, че загиват хора.

    20:03 17.08.2025

  • 61 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Владимир путя!

    20:04 17.08.2025

  • 62 европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "И да се знае!":

    Знае се.

    20:05 17.08.2025

  • 63 Тихо бе оръфляк!

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    Не си компетентен.

    20:05 17.08.2025

  • 64 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Рашите са в 21 век, но в предното хилядолетие!

    20:05 17.08.2025

  • 65 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Нищо няма да стане с плана на Тръмп и путлер.войната продължава.

    20:06 17.08.2025

  • 66 може и да не е възможно

    2 1 Отговор
    Може може .... ама е Голям напредък

    20:06 17.08.2025

  • 67 Злобното Джуджи

    3 4 Отговор
    "...хората ще продължат да умират с хиляди.."

    Всички сме виждали руснаци и украинци !!!
    Не мисля че се вписват в категорията Хора.
    Нека не пречим на Природата, Дарвин и най-вече Достоевски, моля Ви 😁😁😁

    20:07 17.08.2025

  • 68 604

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "404":

    Костинбродския аферист е никой.

    20:07 17.08.2025

  • 69 Весо

    4 1 Отговор
    Ви е.. в тъпите руснаци.

    20:08 17.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 демократ

    5 3 Отговор
    България трябва да бъде прочистена от комунисри русофили и руснаци.

    Коментиран от #74, #81

    20:09 17.08.2025

  • 72 Киев пак врещи

    3 3 Отговор
    Па не знам. Голям напредък ама за руснаците нали ? Украинците са на полето вече и го почват на пусия

    Коментиран от #78, #82

    20:09 17.08.2025

  • 73 Балистични ракети за Украйна е решението

    7 1 Отговор
    Войната може да спре само когато агресора знае, че имаш същата сила с която можеш да му отговориш... Няма друг начин....
    В противен случай силния (фашистка Русия) винаги ще има смелостта и арогантността да те удря....

    Коментиран от #77, #90

    20:10 17.08.2025

  • 74 Само от

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "демократ":

    комунисри, мозък

    20:10 17.08.2025

  • 75 Аман

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Русия изобщо не е дразнител за САЩ. Ще си ги оставят да се сгромолясат под санкции и икономическа криза.
    Но този път дано са си взели поука от разпада на СССР - никакви бутчета, никакъв салам.
    А дядо Тръмп се изложи като някое малко момиченце.
    Потърсете видеото с Шварценегер.

    20:11 17.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Демек

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Балистични ракети за Украйна е решението":

    ТСВ мъник. Ти детски книжки нямаш ли си?

    20:13 17.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Историята учи☝️

    6 2 Отговор
    ВСВ показа на целия свят каква е съдбата на всички агресори... Фашистка Русия няма да е изключение...

    Коментиран от #86

    20:13 17.08.2025

  • 80 Голям напредък е

    1 0 Отговор
    И красива сделка ... Калуково ви зове ...очаквайте включване и после изключване Ясно ли е?

    20:14 17.08.2025

  • 81 демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "демократ":

    Всички соросоиди ще ги съберем един ден и ще ги пратим в Сибир там има редки метали за добиване

    20:14 17.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Путин е агресора и окупатора

    1 4 Отговор
    Докато Русия Не бъде принудена да изтегли окупационните си войски от Украйна и Украйна да се върне в международно признатите си граници от 1993г , траен бъдещ мир няма да има...!!!

    20:16 17.08.2025

  • 84 Пич, оглеждай се от време на време

    2 0 Отговор
    Рубио, вие запалихте тази война и си мислете, че света се върти около вас и можете да я спрете, когато пожелаете. Ами не. А за санкциите, ЕС да му мислят, те са обедняване на Европа.

    20:16 17.08.2025

  • 85 Тихо бе оръфляк!

    2 0 Отговор
    Не си компетентен Рубио! Голям напредък...

    20:16 17.08.2025

  • 86 И сега Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Историята учи☝️":

    за втори път мачка фашизма.

    20:16 17.08.2025

  • 87 Много ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Много ясно":

    Че си голям боклук

    20:17 17.08.2025

  • 88 Факт

    0 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    20:17 17.08.2025

  • 89 Тити

    0 0 Отговор
    До сега трябваше да пратят войски е Украйна ама от къде толкова акъл.

    20:18 17.08.2025

  • 90 Тихо бе оръфляк!

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Балистични ракети за Украйна е решението":

    Не си компетентен

    20:18 17.08.2025

  • 91 Мишел

    1 0 Отговор
    "Посланикът на САЩ Матю Уитакър в интервю за Newsmax : Главата на Путин е болна и неадекватна."

    20:18 17.08.2025

  • 92 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    1 0 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #93

    20:19 17.08.2025

  • 93 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    20:19 17.08.2025