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Спортът по ТВ във вторник (17 декември)

Спортът по ТВ във вторник (17 декември)

17 Декември, 2024 06:17 428 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (17 декември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

06.30 Волейбол, „Конелиано“ - „Прая“ МАХ Спорт 1
18.00 Баскетбол, „Бахчешир Истанбул“ - Гран Канария“ МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - „Нефхотихимик“ МАХ Спорт 2
19.45 ПСВ „Аайндховен“ - „Конинклайке“ Ринг
20.00 Баскетбол, „Арис“ - „Лиаткабелис“ МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, „Монако“ - „Байерн“ МАХ Спорт 1
21.05 Фрийстайл ски: Световна купа в Ароса, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 4
22.00 „Маастрихт“ - „Фейенорд“ Ринг
03.00 Волейбол, „Конелиано“ - „Бак Нинх“ МАХ Спорт 1
03.30 НБА, финал Диема спорт 2


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