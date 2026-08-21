Нюкасъл отговаря на съмненията с наливане на милиони в нов тренировъчен комплекс

Нюкасъл ще инвестира 260 млн долара в изграждането на нов тренировъчен комплекс, който трябва да бъде готов за началото на сезон 2029/2030. Проектът е знак, че саудитските собственици на клуба продължават да са ангажирани с дългосрочното му развитие въпреки серията от големи продажби през последната година.

Според агенция „Ройтерс“ инвестицията идва в отговор на нарастващия скептицизъм относно ангажимента на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който придоби Нюкасъл през 2021 г. През миналия сезон клубът се раздели с Александър Исак, а през това лято напуснаха още Бруно Гимараеш, Антъни Гордън и Сандро Тонали. “Свраките” не успяха да се класират за европейските клубни, след като завършиха на 12-ото място в Премиър лийг, както и се разделиха с мениджъра Еди Хау, който на два пъти изведе тима в Шампионската лига.

We have completed an agreement to purchase the Woolsington Hall estate as the site for a new world-class training complex.



A scheme totalling £190m will see 260 acres of land carefully restored, with a view to the men’s first team moving in for the 2029/30 season ⤵️ pic.twitter.com/aW2vK2giI9 — Newcastle United (@NUFC) August 20, 2026

„Проектът представлява значителна дългосрочна инвестиция в бъдещето на клуба от неговите собственици PIF и RB Sports & Media“, пишат от клуба

Главният изпълнителен директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън определи проекта като „забележителен момент“ за клуба. Клубът ще придобие имота Уулсингтън Хол, който се простира на 260 акра. На територията му има изоставена селска къща, паметник на културата и голям парк. Имотът се намира в близост до летището на Нюкасъл и трябва да се превърне в тренировъчен комплекс от световна класа.

Интересното е, че мястото има история, свързана с клуба. През 1994 г. бившият председател на Нюкасъл Джон Хол го е закупил като потенциална локация за академията на „свраките“.