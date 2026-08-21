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Дара Екимова е холограма в ново ВИДЕО към песента "Дигитално"

Дара Екимова е холограма в ново ВИДЕО към песента "Дигитално"

21 Август, 2026 12:58 815 15

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  • нова песен-
  • дигитално-
  • холограма-
  • любов

„Дигитално“ е любовно кибер парче за празнотата, която раждат екраните

Дара Екимова е холограма в ново ВИДЕО към песента "Дигитално" - 1
Снимка: Virginia Records
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дара Екимова, освен супер талантлив автор на музика и изпълнител, е един от най-добрите текстописци у нас и че лирическият ѝ талант всеки път „улавя“ пулса на деня и го превръща в думи за песен.

Новият ѝ сингъл, който е и едно от най-важните присъствия във втория ѝ албум „Сетива“, е озаглавен „Дигитално“ – любовно кибер парче за празнотата, която раждат екраните. Съавторите на Дара Екимова са всъщност прекрасна група от нейни приятели - Dexter, C-Mo, Ева Пармакова и D-ZASTA, които тя кани на творчески лагер, организиран специално за албума „Сетива“.

Видеото на „Дигитално“, режисирано от Калина Стенева, превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния cyberpunk футуризъм. Вместо плът и допир – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални смущения. Вместо любов – симулация.

В деня на премиерата, 21.08, Дара Екимова е в Бургас за самостоятелния си разпродаден концерт в HashtagPAVILION, където новият сингъл ще стане част и от концертната ѝ програма.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 6 Отговор
    Дара Екимова, освен супер талантливА авторКА на музика и изпълнителКА, е едНА от най-добрите текстописКи у нас.... И У ВАС.

    13:00 21.08.2026

  • 2 Въй

    3 0 Отговор
    Кибер пънк,а не cyberpunk! Може и сайбър.

    13:05 21.08.2026

  • 3 Какво да кажа:

    14 1 Отговор
    Баща ѝ беше красив и талантлив, тя обаче прилича на майка си - грозна и без капка талант!

    13:08 21.08.2026

  • 4 в кратце

    9 0 Отговор
    Вместо храна и вода – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални съкращения. Вместо любов – чикирики с ръчичка. И България ще издъхне най-накрая!

    13:10 21.08.2026

  • 5 в кратце

    6 0 Отговор
    Дара Екимова ще ни внуши,че Черно море е холограма!

    13:21 21.08.2026

  • 6 Воисил Граматик

    1 6 Отговор
    Какви хубави устни има! Само за целувки е това момиче!

    13:27 21.08.2026

  • 7 Еегати

    10 0 Отговор
    По дразнещо нещо не бях слушал.Да ме извини за лошия ми вкус.

    Коментиран от #9

    13:32 21.08.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Абе с тия големи натурални тръгнало на холограма - пущи да видим естественото! 😂😂

    13:53 21.08.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Еегати":

    Дори не си правя труда да го пускам... така да се каже - имам очаквания 😂

    13:54 21.08.2026

  • 10 А тая ще я натъря

    4 0 Отговор
    Като Не мисля за майка и къв вампир е дърт

    14:16 21.08.2026

  • 11 Хаха

    8 0 Отговор
    Поредното бездарно парче на безДара Екимова.Няма текст,няма музика,няма глас,само мрънкане.

    14:20 21.08.2026

  • 12 майстора

    4 0 Отговор
    БезДара и без тва си е холограма - една илюзия, в която вярва само тя. Напълно нищожна като певица със самочувствие и амбиция на Наполеон. За такива хора има специализирани завадения между впрочем. Но, за съжаление, да перефразирам великия Ботев - лудите у нас считат за свестни!

    14:27 21.08.2026

  • 13 Димов

    5 0 Отговор
    Много ми е интересно,тази "певица" кой я издържа материално? Само не ми казвайте,че някой би платил билет да я слуша в някои пиано бар.

    14:32 21.08.2026

  • 14 Антония

    0 3 Отговор
    Леле колко злоба сте насъбрали! Сигурно е от перфектната ви външност, огромния ви талант и недостижимите ви постижения!

    Коментиран от #15

    14:34 21.08.2026

  • 15 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Антония":

    Нямам перфектна външност,нито талант и кой знае какви постижения.Но не съм излязъл на сцената да ви грача(пея) и да ви досаждам.А БезДара е новото издание на народната приказка "Как гарджето стана певец". С реклама.

    15:00 21.08.2026