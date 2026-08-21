Дара Екимова е холограма в ново ВИДЕО към песента "Дигитално"

Дара Екимова, освен супер талантлив автор на музика и изпълнител, е един от най-добрите текстописци у нас и че лирическият ѝ талант всеки път „улавя“ пулса на деня и го превръща в думи за песен.
Новият ѝ сингъл, който е и едно от най-важните присъствия във втория ѝ албум „Сетива“, е озаглавен „Дигитално“ – любовно кибер парче за празнотата, която раждат екраните. Съавторите на Дара Екимова са всъщност прекрасна група от нейни приятели - Dexter, C-Mo, Ева Пармакова и D-ZASTA, които тя кани на творчески лагер, организиран специално за албума „Сетива“.
Видеото на „Дигитално“, режисирано от Калина Стенева, превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния cyberpunk футуризъм. Вместо плът и допир – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални смущения. Вместо любов – симулация.
В деня на премиерата, 21.08, Дара Екимова е в Бургас за самостоятелния си разпродаден концерт в HashtagPAVILION, където новият сингъл ще стане част и от концертната ѝ програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
13:00 21.08.2026
2 Въй
13:05 21.08.2026
3 Какво да кажа:
13:08 21.08.2026
4 в кратце
13:10 21.08.2026
5 в кратце
13:21 21.08.2026
6 Воисил Граматик
13:27 21.08.2026
7 Еегати
Коментиран от #9
13:32 21.08.2026
8 ДрайвингПлежър
13:53 21.08.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Еегати":Дори не си правя труда да го пускам... така да се каже - имам очаквания 😂
13:54 21.08.2026
10 А тая ще я натъря
14:16 21.08.2026
11 Хаха
14:20 21.08.2026
12 майстора
14:27 21.08.2026
13 Димов
14:32 21.08.2026
14 Антония
Коментиран от #15
14:34 21.08.2026
15 Хаха
До коментар #14 от "Антония":Нямам перфектна външност,нито талант и кой знае какви постижения.Но не съм излязъл на сцената да ви грача(пея) и да ви досаждам.А БезДара е новото издание на народната приказка "Как гарджето стана певец". С реклама.
15:00 21.08.2026