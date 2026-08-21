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Нови правила във Висшата лига

Нови правила във Висшата лига

21 Август, 2026 11:00 643 0

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По-бърз ритъм и по-ефективно съдийство

Нови правила във Висшата лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Висшата лига въвежда серия от ключови промени в правилата за новия сезон, които имат за цел да подобрят темпото на игра и ефективността на съдийството.

Сред нововъведенията са по-дълги периоди за напускане на терена при контузии и смени, както и строг петсекунден лимит за изпълнение на тъчове и аути.

ВАР ще може да преразглежда и втори жълти картони, но някои от експерименталните правила от Световното първенство няма да намерят място в английския елит.

Контузени играчи

Ако играта бъде спряна поради контузия, играчът е длъжен да напусне терена за поне една минута (преди това беше 30 секунди).

Втори жълт картон
ВАР преглед вече може да се осъществява при отсъждане на втори жълт картон на играч, но само когато на играчите е отсъден очевидно грешен втори жълт картон, а не ако са избегнали второ потенциално предупреждение.
Забавяне при статични положения
Ще има петсекундно отброяване при забавяне на тъчове и аут, и ако то бъде надвишено, ще доведе до промяна на възобновяването на играта. Това означава тъч за противниковия отбор или корнер, ако е забавен аут.
Смени
Играчите вече имат 10 секунди да напуснат терена при смяна. Ако времевият лимит бъде надвишен, резервата не може да влезе, докато не настъпи първото прекъсване на играта, след като е изминала една минута.
Заслужава да се отбележи също, че някои от новите правила, приложени на Световното първенство, няма да бъдат използвани през този сезон във Висшата лига. Те включват следните нововъведения:
Мачовете няма да бъдат разделяни на четвъртини заради хидратация, както видяхме в Северна Америка. Протоколът за разрешаване на пауза за напитки е само ако температурата надвиши 30 градуса по Целзий в момента на началния удар.
Неправилно отсъдени корнери. Обхватът на ВАР не се увеличава, за да може да отменя решенията на терена по тези въпроси, след предимството от повторенията.
Грешна самоличност, използвана за симулация. Въпреки че видяхме как Бреел Емболо от Швейцария беше изгонен срещу Аржентина за симулация, получавайки втори жълт картон, това беше погрешно тълкуване на правилото на IFAB. Жълт картон, присъден погрешно, може да бъде преразгледан само за идентифициране на играча, който е извършил нарушението. Самото нарушение не може да бъде преразгледано или променено.
Червени картони за играчи, покриващи устата си. Остава тристепенен протокол за дискриминация на стадиона при докладван от играч тормоз.


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