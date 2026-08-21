АЕК алармира Левски за смъртни заплахи към „сините“ преди реванша в Атина

Аларма от най-висока степен са получили на „Герена“. Тя е свързана с феновете на Левски, които ще подкрепят тима в Атина. От АЕК са предупредили „сините“, че има смъртни заплахи към техните фенове, пише „Мач Телеграф“.

Гръцките ултраси искат кръв, след като са били провокирани от петима души във вторник. Те са им отправяли римски поздрави с викове: „Къде е Михалис?“. Както е известно, привържениците на „двуглавите орли“ са славят с пристрастията си към левите партии и анархистки идеи.

Михалис Кацурис пък е името на убитият фен на АЕК по време на сблъсъците с агитката на Динамо Загреб през 2023 година. Левски ще получи 1500 пропуска за реванша на „Света София“, а техните притежатели трябва да бъдат доста тихи в часовете преди мача. Препоръчва се да не носят клубни атрибути по време на престоя си в гръцката столица. Дори не трябва и да шепнат на български помежду си, ако около тях няма полиция.