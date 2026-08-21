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Бившият спонсор на Левски се наема с издръжката на друг роден клуб?

Бившият спонсор на Левски се наема с издръжката на друг роден клуб?

21 Август, 2026 12:59 1 707 1

  • мило борисов-
  • левски-
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  • издръжка

Борисов води финални разговори с Ернан Банато за придобиването на акциите на Берое

Бившият спонсор на Левски се наема с издръжката на друг роден клуб? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна промяна се задава в Стара Загора! Само дни след раздялата си с Левски, бизнесменът Мило Борисов може да се завърне в българския футбол с още по-голяма роля.

По информация на „Мач Телеграф“, Борисов води финални разговори с Ернан Банато за придобиването на акциите на Берое.

Бизнесменът вече подпомага клуба, а сега намеренията му са далеч по-сериозни. Евентуална сделка може да сложи край на ерата „Банато“ и да върне на трибуните феновете, които обявиха бойкот.


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