Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове

Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която се представяли за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали, съобщава БНТ.
Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции.
Двамата млади мъже са отправяли сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници.
Младежите се представяли като представители на кредитни институции или като юристи.
Към момента се събират данни за броя на пострадалите и размера на причинените вреди.
Комисар Марио Киричков-заместник-директор на ОДМВР-София: "Началото на юли се получи информация за лица, които чрез интернет приложения извършват под формата на принуда с цел да набавят облаги за себе си като, въвеждайки в заблуждение пострадалите за дължими кредити, които не следва да дължат. В комуникацията си с пострадалите са опитали да използват силови методи, като са показвали различен вид оръжия на видеовръзка с пострадалите. Също така са използвали клипове с нецензурно съдържание, посочвайки че на тях са заснети пострадалите."
Явор Парнаров, зам.- районен прокурор на Костинброд: "Предвиденото наказание за тези обвинения е лишаване от свобода за от 2 до 8 години и глоба в размер от 1 500 евро до 2 500 евро, тъй като заплахите са осъществявани посредством различни телефонни съобщения."
Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки домашен арест и задържане под стража.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Те са
13:09 21.08.2026
3 ОСТАВЕТЕ ГИ
13:09 21.08.2026
4 Мунчо Каунчо
13:18 21.08.2026
5 Исторически парк
13:20 21.08.2026
6 Русофили сър
13:21 21.08.2026
7 Бойко Българоубиец
13:21 21.08.2026
8 Да не са малолетни
Коментиран от #11
13:25 21.08.2026
9 Янко
13:27 21.08.2026
10 пак смешки кви от 2 до 8 години
и други многобройни хайдуци излюпили се по тиквено време
13:30 21.08.2026
11 Няма ли кой да ги пребие от бой ?
До коментар #8 от "Да не са малолетни":няма щото бладодушните съдии няма да ги пратят в дранголника
да бъдат превъзпитани
ако беше някой шуробаджанак на органите писнал
можеше да гризнат дървото иначе
13:33 21.08.2026
12 Ивайло Мирчев
13:38 21.08.2026
13 провинциалист
13:41 21.08.2026
14 ВЕСЕЛЯК
п.п.
Извън майтапа, ако истинските "кредитни институци" в това число бързи кредити, колекторски фирми, частни "детективчета" както и обикновени мутри не постъпваха БЕЗНАКАЗАНО точно по същия начин, тоя номер нямаше да може да мине пред хората.
13:47 21.08.2026