Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове

Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която се представяли за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали, съобщава БНТ.

Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции.

Двамата млади мъже са отправяли сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници.

Младежите се представяли като представители на кредитни институции или като юристи.

Към момента се събират данни за броя на пострадалите и размера на причинените вреди.

Комисар Марио Киричков-заместник-директор на ОДМВР-София: "Началото на юли се получи информация за лица, които чрез интернет приложения извършват под формата на принуда с цел да набавят облаги за себе си като, въвеждайки в заблуждение пострадалите за дължими кредити, които не следва да дължат. В комуникацията си с пострадалите са опитали да използват силови методи, като са показвали различен вид оръжия на видеовръзка с пострадалите. Също така са използвали клипове с нецензурно съдържание, посочвайки че на тях са заснети пострадалите."

Явор Парнаров, зам.- районен прокурор на Костинброд: "Предвиденото наказание за тези обвинения е лишаване от свобода за от 2 до 8 години и глоба в размер от 1 500 евро до 2 500 евро, тъй като заплахите са осъществявани посредством различни телефонни съобщения."

Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки домашен арест и задържане под стража.