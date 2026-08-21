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Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове

Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове

21 Август, 2026 13:00 1 850 14

  • младежи-
  • измами-
  • дългове

Младежите се представяли като представители на кредитни институции или като юристи

Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама 19-годишни младежи са обвинени за измама и заплахи към длъжници. Те са участвали в схема за измами, при която се представяли за служители на кредитни институции и чрез заплахи са принуждавали хора да им предоставят пари, които всъщност не са дължали, съобщава БНТ.

Разследването е започнало в началото на юни, когато в полицията е получена информация за лица, които използват интернет приложения, за да заблуждават хора, че дължат пари към кредитни институции.

Двамата млади мъже са отправяли сериозни заплахи към набелязаните жертви, включително и за физическа саморазправа. Искани са 4 цифрени суми от набедените длъжници.

Младежите се представяли като представители на кредитни институции или като юристи.

Към момента се събират данни за броя на пострадалите и размера на причинените вреди.

Комисар Марио Киричков-заместник-директор на ОДМВР-София: "Началото на юли се получи информация за лица, които чрез интернет приложения извършват под формата на принуда с цел да набавят облаги за себе си като, въвеждайки в заблуждение пострадалите за дължими кредити, които не следва да дължат. В комуникацията си с пострадалите са опитали да използват силови методи, като са показвали различен вид оръжия на видеовръзка с пострадалите. Също така са използвали клипове с нецензурно съдържание, посочвайки че на тях са заснети пострадалите."

Явор Парнаров, зам.- районен прокурор на Костинброд: "Предвиденото наказание за тези обвинения е лишаване от свобода за от 2 до 8 години и глоба в размер от 1 500 евро до 2 500 евро, тъй като заплахите са осъществявани посредством различни телефонни съобщения."

Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър. Наложени са мерки домашен арест и задържане под стража.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Те са

    20 2 Отговор
    Това са тиквата и пласето

    13:09 21.08.2026

  • 3 ОСТАВЕТЕ ГИ

    20 3 Отговор
    Тези просто са тренирали. При мутрите вече има приемен изпит.

    13:09 21.08.2026

  • 4 Мунчо Каунчо

    13 5 Отговор
    Прогресивни младежи 🤡

    13:18 21.08.2026

  • 5 Исторически парк

    15 5 Отговор
    Младежкото герб

    13:20 21.08.2026

  • 6 Русофили сър

    15 6 Отговор
    Малолетни комунистчета

    13:21 21.08.2026

  • 7 Бойко Българоубиец

    13 5 Отговор
    Добре съм ги обучил😏

    13:21 21.08.2026

  • 8 Да не са малолетни

    18 1 Отговор
    Няма ли кой да ги пребие от бой ?

    Коментиран от #11

    13:25 21.08.2026

  • 9 Янко

    9 0 Отговор
    Това да не са младите Мюмюн и Хасан

    13:27 21.08.2026

  • 10 пак смешки кви от 2 до 8 години

    10 1 Отговор
    щом са младоци както винаги условно пак да жънат както прекарващите шармаци през бг
    и други многобройни хайдуци излюпили се по тиквено време

    13:30 21.08.2026

  • 11 Няма ли кой да ги пребие от бой ?

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да не са малолетни":

    няма щото бладодушните съдии няма да ги пратят в дранголника
    да бъдат превъзпитани

    ако беше някой шуробаджанак на органите писнал
    можеше да гризнат дървото иначе

    13:33 21.08.2026

  • 12 Ивайло Мирчев

    7 0 Отговор
    също дължи пари към кредитни институции. Младежите да го навестят задължително с ножката

    13:38 21.08.2026

  • 13 провинциалист

    9 0 Отговор
    За разлика от последната криминална новина, тук няма имена, снимки, социален и етнически произход и т.н. и т.н. Случайност? Не мисля.

    13:41 21.08.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    A при чичко Ставри тече номинацията за участие в новото риалити на ЦСЗ наречено "как да стана добра булка". Пратете малдежите при него. Може пък да извадят късмет и да се класират. Не им отнемайте шанса.
    п.п.
    Извън майтапа, ако истинските "кредитни институци" в това число бързи кредити, колекторски фирми, частни "детективчета" както и обикновени мутри не постъпваха БЕЗНАКАЗАНО точно по същия начин, тоя номер нямаше да може да мине пред хората.

    13:47 21.08.2026