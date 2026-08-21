В Гърция възхитени от представянето на ОФИ срещу ЦСКА

ОФИ Крит направи огромна крачка към основната фаза на Лига Европа, след като победи ЦСКА София с 3:0 в първия плейофен двубой между двата отбора.

Гръцките медии определят успеха на домакините като един от най-впечатляващите резултати за вечерта в европейските турнири, но наред с еуфорията подчертават и предупреждението на старши треньора Христос Кондис, че квалификацията все още не е приключила.

ОФИ реши мача с изключителна ефективност в ключовите моменти. Таксиархис Фунтас откри резултата в 19-ата минута, а в 51-ата удвои от дузпа. В добавеното време Лоренцо Дикман оформи крайното 3:0 след асистенция на Николау. Така гръцкият тим ще гостува в София на 27 август с аванс от три гола.

Точно така е озаглавена голяма част от реакциите в гръцката спортна преса. In.gr определя резултата като „огромна крачка“ към основната фаза и подчертава, че след трите гола на Фунтас и Дикман ОФИ вече държи съдбата си в собствените си ръце. Изданието обръща внимание и на факта, че ЦСКА е играл с човек по-малко от 80-ата минута, но третото попадение е дошло едва в края на добавеното време.

To Vima определя вечерта на „Панкритио“ като триумф и акцентира върху „шоуто на Фунтас“ и гола на Дикман като „черешката на тортата“. Според изданието ОФИ е получил „огромно предимство“ преди реванша в България.

В News247 оценката е още по-категорична: ОФИ направи „повече от една крачка“ към класирането, а горещата атмосфера на „Панкритио“ е била важна част от впечатляващото представяне на гърците, пише БГНЕС.

Името, което присъства най-често в гръцките анализи, е това на Таксиархис Фунтас. Нападателят реализира два гола и превърна първия плейофен мач в своя сцена.

HuffPost Greece дори изгражда заглавието си около представянето на Фунтас, като подчертава, че с подобна форма на нападателя ОФИ е бил изключително трудно да бъде спрян.

Първият гол дойде в 19-ата минута, а вторият – от наказателен удар в 51-ата. Според гръцките публикации именно способността на домакините да превръщат възможностите си в голове е била една от фундаменталните разлики между двата отбора.

Въпреки категоричния резултат, гръцките медии не описват двубоя като едностранен от първата до последната минута. Точно обратното, в различни моменти ЦСКА е създал положения и е поставил домакините под напрежение, но не е успял да материализира възможностите си. Това е една от причините гръцките анализатори да отдават толкова голямо значение на ефективността на ОФИ.

Българският отбор е имал възможности да промени хода на мача, но вместо това след втория гол на Фунтас ОФИ успява да запази контрола върху резултата, а в самия край да нанесе още един тежък удар. Финалното 3:0 според гръцките медии не е резултат единствено от игровото превъзходство, а и от по-доброто използване на ключовите моменти.

ОФИ започна срещата с петима защитници – схема 5-4-1, при която Фунтас бе най-предният футболист. Това е потвърдено и от критското издание Creta24, което публикува стартовата единайсеторка на Кондис преди началото на двубоя. Този подход позволи на домакините да запазят компактност, но същевременно да използват скоростта и движението си при преходите в атака. В ключовите моменти ОФИ успя да атакува пространствата зад защитата на ЦСКА и да превърне тези ситуации в голове.

Гръцките публикации отдават сериозно значение и на дисциплината на домакините без топка. ОФИ не допусна гол, въпреки че ЦСКА имаше периоди на натиск, а това според местните анализатори е било също толкова важно, колкото и двата гола на Фунтас.

До последните секунди резултатът 2:0 вече бе отличен за ОФИ. Попадението на Дикман в 90+5-ата минута обаче превърна много добрата вечер в почти идеална. Sport-FM отбелязва, че именно в петата минута на добавеното време Дикман е оформил крайното 3:0 след асистенция на Николау.

За гръцката страна разликата между 2:0 и 3:0 е огромна. При първия резултат ЦСКА би имал по-реалистична възможност да потърси обрат пред собствена публика. При 3:0 обаче задачата пред „червените“ вече е изключително тежка.

Мохамед Брахими бе изгонен в края на мача, което остави ЦСКА с десет души. Гръцките медии обръщат внимание на този момент, но не го определят като причина за успеха. ОФИ вече водеше с 2:0, когато ЦСКА остана в намален състав. Следователно численото предимство е помогнало на домакините да търсят още един гол, но не обяснява първите две попадения и цялостното развитие на срещата.

На фона на гръцката еуфория Христос Кондис демонстрира далеч по-сдържан тон. „Това беше първото полувреме. Не е приключило нищо“, е основното послание на треньора след двубоя, според in.gr.

Пред Sport-FM Кондис също подчертава, че резултат като 3:0 може да създаде усещане за спокойствие, което не отговаря на неговия футболен манталитет. Той настоява отборът да покаже същата зрялост и в реванша. Тази предпазливост се превръща в обща линия и в критските медии – огромен аванс, но без официално обявяване на квалификацията за решена.

За ОФИ успехът има значение, което надхвърля конкретния резултат. След завръщането си на европейската сцена клубът получи възможността да играе пред пълен стадион в Ираклион, а гръцките медии описват атмосферата на „Панкритио“ като един от ключовите елементи на вечерта. Creta24 определя победата като „европейски триумф“, докато Athina 9.84 също акцентира върху големия успех на критския тим. А според гръцката национална информационна агенция ANA-MPA след победата ОФИ вече кара не само Крит, но и гръцката футболна общественост да говори за представянето му в Европа.

Onsports определя представянето на Фунтас и Дикман като основата на огромното предимство на критяните, а Documento също описва 3:0 като решителна крачка към основната фаза.

Реваншът в София е на 27 август. За ОФИ това е възможността да завърши започнатото. За ЦСКА, последният шанс да превърне една кошмарна вечер в един от най-запомнящите се европейски обрати в историята си.