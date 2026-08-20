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Украйна: ще свали ли Федоров Зеленски?
  Тема: Украйна

Украйна: ще свали ли Федоров Зеленски?

20 Август, 2026 15:53 1 238 37

  • украйна-
  • русия-
  • михайло федоров-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас

Доскоро провеждането на избори в условията на война се считаше за табу в Украйна

Украйна: ще свали ли Федоров Зеленски? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Седем години Михайло Федоров стоеше редом до Зеленски, но сега се превръща в най-голямата заплаха за властта му. Ще успее ли бившият военен министър да предизвика избори насред войната и може ли да ги спечели?

След като седем години Махайло Федоров беше част от най-близкия кръг на президента Володимир Зеленски, сега той застава срещу него.

Във видеообръщение Федоров заяви: "Украйна може едновременно да води война и да остане демокрация. Изборите не са просто една бюлетина - сега е моментът, в който правителството трябва да попита гражданите: "Направихме това и това. Вие трябва да кажете дали все още ни имате доверие да продължим."

Избори по време на война - възможно ли е?

Бившият военен министър постави темата за нови избори на масата. Преди това той заяви недвусмислено - украинците са загубили доверието в Зеленски, а причина за това е корупцията. В обвиненията си обаче той не посочи имена.

Доскоро провеждането на избори в условията на война се считаше за табу в Украйна. Затова дори противници на Зеленски в страната са скептични към призива на Федоров. "Разбира се, че изборите са необходими в една демократична държава. И разбира се, че Федоров е прав, когато казва, че не Путин може да решава дали в Украйна ще има избори или не. Но всъщност не го решава Путин, а войната, или по-точно - военното положение", коментира публицистът Витали Портников пред АРД. Действащите закони в страната не позволяват избори да се проведат по време на военни положение, подчертава критикът на Зеленски. Освен това пълноценна предизборна кампания надали е възможна, докато Русия ежедневно обстрелва Украйна с ракети и дронове.

Като министър Федоров беше отговорен за дигиталната трансформация в Украйна и макар изрично да не е предлагал изборите да се проведат онлайн, това е логично предвид портфолиото му. Но мнозина са скептични.

Федоров има добри шансове да спечели при избори

Въпреки критиките обръщението на Федоров стартира дебат в страната, пише АРД. Коресподентът на медията Флориан Келерман говори с Михайло Охородников - мъж, който преди седем години е гласувал за Зеленски, но днес ходи на протестите в подкрепа на Михайло Федоров. "Много от нас мислеха, че не е време за избори, че те могат да разклатят обществото и да направят услуга на врага. Но го обсъдихме и вече съм на друго мнение - заради корупционните скандали, които станаха публични, и защото властта не се вслушва в общественото мнение", казва той. Според Охородников темата за изборите трябва да бъде дискутирана - те могат например първо да се проведат на местно ниво в общините, които са далеч от фронта.

Ако в Украйна се проведат президентски избори в момента, бившият министър на отбраната със сигурност има шансове да спечели, отбелязва АРД. Проучванията показват, че повече от половината от хората му имат доверие - значително повече, отколкото на президента Зеленски. Критиците на Федоров смятат, че именно затова той е готов за избори дори в условията на война.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА ДА СТАНЕ

    14 4 Отговор
    ТОЙ И ЗАЛУЖНИ ПРЕДИ НЕГО ИСКАШЕ АМА ГО ПРАТИХА В АНГЛИЯ.ЗЕЛЕНСКИ Е ЕВРЕЙЧЕ , НЯМА ДА СЕ ХВАНЕ НА ТАЯ ВЪДИЦА

    Коментиран от #6, #31

    15:57 20.08.2026

  • 2 Трол

    15 5 Отговор
    Шоуто на Владимир Зеленски все още е с много висок рейтинг, за да го свалят от ефир.

    15:58 20.08.2026

  • 3 Какви избори?

    15 3 Отговор
    В момента в Украйна цари хаос. Как ще се организира гласуването и как ще се гарантира честността на изборите? Каква е достоверността на проучванията? Ами ако спечели някой трети?

    15:59 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сигурно

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ДА СТАНЕ":

    От трън, та на глог..

    16:00 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Урсулите:

    11 5 Отговор
    Никакво сваляне на Зеленски!
    Федоров да си трае, защото да не му спретнем нещо!
    Тъкмо сме си свикнали със Зеленски и тарифите си знаем, игешефтите...

    16:01 20.08.2026

  • 9 Валентин Милевски

    12 5 Отговор
    Не е важно кой ще спечели,ако курсът му остане същият.
    Продължаването на тази безсмислена война е катастрофално за Украйна.Освен територия,тя губи ежедневно човешки животи,набутва се все по-навътре в пропастта на чудовищната задлъжнялост,расте размера на материалните разрушения.
    И,ако има все още някой там,дето си въобразява,че Европа няма да си поиска отпуснатите за войната милиарди,значи е идиот.

    Коментиран от #23

    16:03 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вова

    0 4 Отговор
    Това е моето момче!

    16:04 20.08.2026

  • 13 Реално погледнато,

    7 3 Отговор
    който и от тримата да бъде президент - Буданов , Залужни или Зеленски, нищо във външната политика на Украйна няма да са се промени. Дори нещата за Русия могат да се влошат още повече, защото другите двама кандидати са доста по-големи русофоби от Зеленски.

    16:04 20.08.2026

  • 14 3.14К

    3 5 Отговор
    Според конституцията на терористичната държава, мандата на президента е 5 години. При изтичането му функцията се изпълнява от " спикера на Радата", в случая Стефанчук. По време на военни действия не се провеждат избори за парламент(Рада), за президент въобще няма тълкуване.

    16:04 20.08.2026

  • 15 Василеску

    1 5 Отговор
    Струва ми се в пъти по-свестен. Не че Зеленски не си е патриот, но е най-голямото световно корумпе и мрънкало.

    16:05 20.08.2026

  • 16 Федоров

    1 3 Отговор
    Янукович 2....

    Коментиран от #29

    16:05 20.08.2026

  • 17 Хасковски каунь

    1 4 Отговор
    ха, ха.
    Абе не разбрахте ли че Путин ще свали Зеленски

    16:05 20.08.2026

  • 18 Мишел

    2 6 Отговор
    Киев получи 13 Циркона за 15 минути.

    Коментиран от #22

    16:06 20.08.2026

  • 19 Гост

    1 3 Отговор
    Интересно, жителите на Донбас, Запорожие и Крим как ще гласуват? Нали са "изконни украински територии"

    16:06 20.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1488

    3 5 Отговор
    зимата ще видите
    уйрогеец газ пикае ли

    16:06 20.08.2026

  • 22 А ти

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    фисури !

    Коментиран от #35

    16:07 20.08.2026

  • 23 Продължаването на войната

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Валентин Милевски":

    няма нищо общо със Зеленски. Освен това, войната се спира от този, който е атакувал първи, а не от отбраняващата се страна.

    16:07 20.08.2026

  • 24 Нещо като

    0 3 Отговор
    Байдън - Тръмп !?

    16:08 20.08.2026

  • 25 Щип

    0 3 Отговор
    Това е единствения вариант Зеленски, Федоров и сие да избягат от подписването на капитулацията и да оставят някой друг да свърши тази унизителна работа!
    Всичко ще е стъкмистика, защото неможе довчера да са заедно днес да са врагове и Федоров да иска властта, това може да стане в мирно време и в държава със стабилна икономика да има борба за власт!!!

    16:09 20.08.2026

  • 26 Интересно

    5 0 Отговор
    Москва вика за Федоров,който уж е по-хард от Зеленски?

    16:09 20.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кремъл

    4 0 Отговор
    като не може военно ще опитва всички други начини!

    16:11 20.08.2026

  • 29 Не е. Амбициозен е и

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Федоров":

    си има свои идеи за осъществяване. И Федоров е голям русофоб. Благодарение на него са загинали 1 милион руснаци. Той е в основата на използването на старлинк от Украйна, както и на масовото воюване с дронове.

    16:12 20.08.2026

  • 30 Хамсал

    3 3 Отговор
    Каквото решат неговите шефове от Западналата Юропа! Нищо не зависи нито от единия, нито другия!

    16:12 20.08.2026

  • 31 Без майтап

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ДА СТАНЕ":

    Радев казва, в България няма олигарси, ама имена няма.В Украйна казват корупция има ама имена няма. Пропаганда или истина Прилика между Украйна и България няма или има . .?

    16:13 20.08.2026

  • 32 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Никой да не притеснява ,скоро ще имат губернатор ,назначен от Кремъл

    Коментиран от #33

    16:15 20.08.2026

  • 33 Кауза Пердута.

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    В Украйна вече не може да вирее нищо руско, камо ли пък президент. Тези времена отминаха завинаги.

    Коментиран от #36

    16:20 20.08.2026

  • 34 гост

    1 0 Отговор
    От трън та на глог,че по-висок

    16:21 20.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой не ги пита вече

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кауза Пердута.":

    за нищо, наиграха се окончателно.

    16:22 20.08.2026

  • 37 срам и позор

    0 0 Отговор
    Вече десет години в област Украйна не е имало майдан....

    16:22 20.08.2026

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