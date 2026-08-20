Украйна: ще свали ли Федоров Зеленски?

Седем години Михайло Федоров стоеше редом до Зеленски, но сега се превръща в най-голямата заплаха за властта му. Ще успее ли бившият военен министър да предизвика избори насред войната и може ли да ги спечели?
След като седем години Махайло Федоров беше част от най-близкия кръг на президента Володимир Зеленски, сега той застава срещу него.
Във видеообръщение Федоров заяви: "Украйна може едновременно да води война и да остане демокрация. Изборите не са просто една бюлетина - сега е моментът, в който правителството трябва да попита гражданите: "Направихме това и това. Вие трябва да кажете дали все още ни имате доверие да продължим."
Избори по време на война - възможно ли е?
Бившият военен министър постави темата за нови избори на масата. Преди това той заяви недвусмислено - украинците са загубили доверието в Зеленски, а причина за това е корупцията. В обвиненията си обаче той не посочи имена.
Доскоро провеждането на избори в условията на война се считаше за табу в Украйна. Затова дори противници на Зеленски в страната са скептични към призива на Федоров. "Разбира се, че изборите са необходими в една демократична държава. И разбира се, че Федоров е прав, когато казва, че не Путин може да решава дали в Украйна ще има избори или не. Но всъщност не го решава Путин, а войната, или по-точно - военното положение", коментира публицистът Витали Портников пред АРД. Действащите закони в страната не позволяват избори да се проведат по време на военни положение, подчертава критикът на Зеленски. Освен това пълноценна предизборна кампания надали е възможна, докато Русия ежедневно обстрелва Украйна с ракети и дронове.
Като министър Федоров беше отговорен за дигиталната трансформация в Украйна и макар изрично да не е предлагал изборите да се проведат онлайн, това е логично предвид портфолиото му. Но мнозина са скептични.
Федоров има добри шансове да спечели при избори
Въпреки критиките обръщението на Федоров стартира дебат в страната, пише АРД. Коресподентът на медията Флориан Келерман говори с Михайло Охородников - мъж, който преди седем години е гласувал за Зеленски, но днес ходи на протестите в подкрепа на Михайло Федоров. "Много от нас мислеха, че не е време за избори, че те могат да разклатят обществото и да направят услуга на врага. Но го обсъдихме и вече съм на друго мнение - заради корупционните скандали, които станаха публични, и защото властта не се вслушва в общественото мнение", казва той. Според Охородников темата за изборите трябва да бъде дискутирана - те могат например първо да се проведат на местно ниво в общините, които са далеч от фронта.
Ако в Украйна се проведат президентски избори в момента, бившият министър на отбраната със сигурност има шансове да спечели, отбелязва АРД. Проучванията показват, че повече от половината от хората му имат доверие - значително повече, отколкото на президента Зеленски. Критиците на Федоров смятат, че именно затова той е готов за избори дори в условията на война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЯМА ДА СТАНЕ
Коментиран от #6, #31
15:57 20.08.2026
2 Трол
15:58 20.08.2026
3 Какви избори?
15:59 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сигурно
До коментар #1 от "НЯМА ДА СТАНЕ":От трън, та на глог..
16:00 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Урсулите:
Федоров да си трае, защото да не му спретнем нещо!
Тъкмо сме си свикнали със Зеленски и тарифите си знаем, игешефтите...
16:01 20.08.2026
9 Валентин Милевски
Продължаването на тази безсмислена война е катастрофално за Украйна.Освен територия,тя губи ежедневно човешки животи,набутва се все по-навътре в пропастта на чудовищната задлъжнялост,расте размера на материалните разрушения.
И,ако има все още някой там,дето си въобразява,че Европа няма да си поиска отпуснатите за войната милиарди,значи е идиот.
Коментиран от #23
16:03 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вова
16:04 20.08.2026
13 Реално погледнато,
16:04 20.08.2026
14 3.14К
16:04 20.08.2026
15 Василеску
16:05 20.08.2026
16 Федоров
Коментиран от #29
16:05 20.08.2026
17 Хасковски каунь
Абе не разбрахте ли че Путин ще свали Зеленски
16:05 20.08.2026
18 Мишел
Коментиран от #22
16:06 20.08.2026
19 Гост
16:06 20.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
уйрогеец газ пикае ли
16:06 20.08.2026
22 А ти
До коментар #18 от "Мишел":фисури !
Коментиран от #35
16:07 20.08.2026
23 Продължаването на войната
До коментар #9 от "Валентин Милевски":няма нищо общо със Зеленски. Освен това, войната се спира от този, който е атакувал първи, а не от отбраняващата се страна.
16:07 20.08.2026
24 Нещо като
16:08 20.08.2026
25 Щип
Всичко ще е стъкмистика, защото неможе довчера да са заедно днес да са врагове и Федоров да иска властта, това може да стане в мирно време и в държава със стабилна икономика да има борба за власт!!!
16:09 20.08.2026
26 Интересно
16:09 20.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кремъл
16:11 20.08.2026
29 Не е. Амбициозен е и
До коментар #16 от "Федоров":си има свои идеи за осъществяване. И Федоров е голям русофоб. Благодарение на него са загинали 1 милион руснаци. Той е в основата на използването на старлинк от Украйна, както и на масовото воюване с дронове.
16:12 20.08.2026
30 Хамсал
16:12 20.08.2026
31 Без майтап
До коментар #1 от "НЯМА ДА СТАНЕ":Радев казва, в България няма олигарси, ама имена няма.В Украйна казват корупция има ама имена няма. Пропаганда или истина Прилика между Украйна и България няма или има . .?
16:13 20.08.2026
32 Kaлпазанин
Коментиран от #33
16:15 20.08.2026
33 Кауза Пердута.
До коментар #32 от "Kaлпазанин":В Украйна вече не може да вирее нищо руско, камо ли пък президент. Тези времена отминаха завинаги.
Коментиран от #36
16:20 20.08.2026
34 гост
16:21 20.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Никой не ги пита вече
До коментар #33 от "Кауза Пердута.":за нищо, наиграха се окончателно.
16:22 20.08.2026
37 срам и позор
16:22 20.08.2026