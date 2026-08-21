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Менталният капан: ЦСКА превъртя „брояча“ и рухна в Ираклион

Менталният капан: ЦСКА превъртя „брояча“ и рухна в Ираклион

21 Август, 2026 12:05, обновена 21 Август, 2026 12:20 1 010 5

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  • разгром

Индивидуални безумия, грешки на Пастор и липса на концентрация пред гола обрекоха „червените“ на тежък разгром от ОФИ Крит

Менталният капан: ЦСКА превъртя „брояча“ и рухна в Ираклион - 1
Снимка: Фейсбук/ Спортал
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежката загуба на ЦСКА от гръцкия ОФИ Крит в Ираклион отвори сериозни рани и остави горчив вкус у привържениците.

За тези обаче, които отказват да вникнат отвъд сухите статистически данни и видяното на екрана, този резултат изглежда като гръм от ясно небе. Истината е съвсем различна и се корени дълбоко в психологическата настройка на отбора. ЦСКА ментално превъртя „брояча“ още в момента, в който си осигури класирането за основната фаза на Лигата на конференциите след мъчителното отстраняване на Макаби.

Синдромът на изпълнения минимум

Основната задача пред „армейците“ това лято бе изпълнена – гарантиране на мачове в Европа поне до зимата. Вместо обаче този успех да действа като трамплин и да освободи напрежението, той повлия пагубно върху играта на отбора на гръцка земя. Снощният сблъсък показа нещо много по-тревожно от временен спад във формата: този състав е лимитиран ментално. Когато се задоволиш с поставените цели на ниво „минимум“, подсъзнанието ти изключва високата предавка.

След менталното отпускане логично идва и съответният резултат на терена. Когато не си подготвен вътрешно за мач, който изисква битка на живот и смърт, ти вече си обречен. На ниво плейофи в евротурнирите се изисква да бъдеш клиничен убиец и да се възползваш и от най-малкия шанс. Точно такива бяха домакините от ОФИ Крит, но не и „червените“.

Законите на психологията и цената на грешките

Във футбола случайностите са само привидност – максима, отдавна доказана от спортните психолози и реалността. Късметът съпътства единствено тези, които го търсят с агресия и пълно себераздаване. Затова и играчите, които не влизат на 100% във всеки единоборство, биват бързо изоставени от фортуна.

Индивидуалните провали: Немощните удари, кошмарният Пастор и безумието на Брахими

Всички пропуски на нападателите пред противниковата врата и фаталните грешки на защитниците в дефанзивен план произлизат именно от липсата на фокус. Това не е просто плод на футболно неможене (което също е факт в определени зони), а е директен продукт на грешната ментална настройка.

Това се видя най-ясно в действията на Пастор, чиито груби неточности в отбрана подариха улеснение на гръцките нападатели. Капак на всичко се оказа безумният червен картон на Брахими, който остави отбора в безизходица и демонстрира пълна липса на самоконтрол и тактическа дисциплина в момент на огромна отговорност.

Какво предстои: Илюзия ли е обратът?

С оглед на показаното, класирането за по-горната фаза на Лига Европа изглежда като мисия невъзможна с тази настройка. Към психологическия срив и кадровия хаос след картона на Брахими трябва да добавим и останалите проблеми. Наказанието на Стефано Сенси се явява още един огромен удар. Независимо от факта, че той изигра слаб мач в Ираклион, неговото отсъствие оголва допълнително халфовата линия за реванша.

Да вярваш, че този ЦСКА може да навакса пасив от 4 гола в ответния сблъсък на плейофите, граничи с чиста халюцинация. Особено в двубой, който изисква характер, надхвърлящ сегашните ниски и явно задоволяващи ръководството на клуба цели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    7 9 Отговор
    Този цска е Литекс, а онзи ФАЛИРА.

    12:47 21.08.2026

  • 2 виктория

    6 4 Отговор
    тия не разбраха ли че джуджето не става!!!

    13:03 21.08.2026

  • 3 Чичо

    2 1 Отговор
    Пълни глупости! Напротив, точно назъбването на живот и смърт, изигра главна роля за загубата... В ЦСКА още си мислят, че футболът се играе с тичане и блъскане. А, трябва и акъл!

    Коментиран от #5

    13:13 21.08.2026

  • 4 МисиркоФ

    0 1 Отговор
    треньор, директори, платени журналя, помпаха балона 24/7, резултата се видя, Буууум.............

    13:19 21.08.2026

  • 5 Диярия Въртиломеева

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо":

    От къде...

    13:27 21.08.2026

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