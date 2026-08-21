Пожар избухна на товарен кораб в румънското пристанище Мидия

Пожар избухна на борда на товарен кораб, превозващ руда, в румънското пристанище Мидия, северно от Констанца, съобщава Digi24, предава Фокус.
Сигналът за инцидента е подаден сутринта на 21 август. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и медицински екипи със специализирано оборудване.
До пристигането на спасителните служби огънят е обхванал значителна част от кърмовия сектор на кораба. Пожарникарите са успели бързо да овладеят пламъците и да предотвратят по-нататъшното им разпространение.
При инцидента няма пострадали членове на екипажа.
Пожарът се случва на фона на поредица от инциденти и извънредни ситуации в района на румънското Черноморие през последните дни.
На 20 август румънски изтребител F-16 унищожи военноморски дрон в Черно море край бреговете на Констанца.
По-рано беше съобщено и за танкер под гръцки флаг, превозващ руски петрол, който е бил ударен в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #10
13:03 21.08.2026
2 Фхйкк
Товари или я разтоварва?
И други въпроси?
13:03 21.08.2026
3 Ясно
Който разбрал, рсзбрал
13:03 21.08.2026
4 Давайте още
13:05 21.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Украинските балъци потопиха флората на румънците.......
Коментиран от #7
13:10 21.08.2026
7 Пич
До коментар #6 от "Пич":Флотата
13:11 21.08.2026
8 Тук да не вие
13:26 21.08.2026
9 ПУТИН Е ВИНОВЕН !!!!!
13:31 21.08.2026
10 Сулю
До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Свидетели сме как малко по малко се стремят да въвлекат Румъния във войната.След това сме ние.На ръка разстояние.Без армия,без танкове,без самолети.Без ПВО.
Коментиран от #11, #14
13:38 21.08.2026
11 Боруна Лом
До коментар #10 от "Сулю":ОБАЧЕ СИ ИМАМЕ 240 ХИМИЧЕСКИ БОМБИ ЛАЙНАРКИ
13:43 21.08.2026
12 ВЕСЕЛЯК
13:49 21.08.2026
13 хехе
13:50 21.08.2026
14 ВЕСЕЛЯК
До коментар #10 от "Сулю":Ние сме без оръжия, без армия и без нищо. Да, това е така. Но те и Украина останаха без хора, без оръжие и пари, ама англичаните наливат там и стрелят по Русия, а го пишат на сметката на Укрия.
13:51 21.08.2026