Пожар избухна на товарен кораб в румънското пристанище Мидия

Пожар избухна на борда на товарен кораб, превозващ руда, в румънското пристанище Мидия, северно от Констанца, съобщава Digi24, предава Фокус.

Сигналът за инцидента е подаден сутринта на 21 август. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и медицински екипи със специализирано оборудване.

До пристигането на спасителните служби огънят е обхванал значителна част от кърмовия сектор на кораба. Пожарникарите са успели бързо да овладеят пламъците и да предотвратят по-нататъшното им разпространение.

При инцидента няма пострадали членове на екипажа.

Пожарът се случва на фона на поредица от инциденти и извънредни ситуации в района на румънското Черноморие през последните дни.

На 20 август румънски изтребител F-16 унищожи военноморски дрон в Черно море край бреговете на Констанца.

По-рано беше съобщено и за танкер под гръцки флаг, превозващ руски петрол, който е бил ударен в Черно море.