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Пожар избухна на товарен кораб в румънското пристанище Мидия

Пожар избухна на товарен кораб в румънското пристанище Мидия

21 Август, 2026 12:57, обновена 21 Август, 2026 13:29 962 14

  • пожар-
  • румъния-
  • пристанище-
  • товарен кораб

Пламъците са обхванали кърмовата част на плавателния съд, няма пострадали членове на екипажа

Пожар избухна на товарен кораб в румънското пристанище Мидия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна на борда на товарен кораб, превозващ руда, в румънското пристанище Мидия, северно от Констанца, съобщава Digi24, предава Фокус.

Сигналът за инцидента е подаден сутринта на 21 август. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и медицински екипи със специализирано оборудване.

До пристигането на спасителните служби огънят е обхванал значителна част от кърмовия сектор на кораба. Пожарникарите са успели бързо да овладеят пламъците и да предотвратят по-нататъшното им разпространение.

При инцидента няма пострадали членове на екипажа.

Пожарът се случва на фона на поредица от инциденти и извънредни ситуации в района на румънското Черноморие през последните дни.

На 20 август румънски изтребител F-16 унищожи военноморски дрон в Черно море край бреговете на Констанца.

По-рано беше съобщено и за танкер под гръцки флаг, превозващ руски петрол, който е бил ударен в Черно море.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    21 0 Отговор
    Атакуват кораби в Румъния.

    Коментиран от #10

    13:03 21.08.2026

  • 2 Фхйкк

    15 0 Отговор
    Чия е рудата?
    Товари или я разтоварва?
    И други въпроси?

    13:03 21.08.2026

  • 3 Ясно

    12 0 Отговор
    Те му плащат да ги удря. Мазохисти.
    Който разбрал, рсзбрал

    13:03 21.08.2026

  • 4 Давайте още

    18 0 Отговор
    на наркомана и после си гасете г...

    13:05 21.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    17 0 Отговор
    Ареее.......
    Украинските балъци потопиха флората на румънците.......

    Коментиран от #7

    13:10 21.08.2026

  • 7 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Флотата

    13:11 21.08.2026

  • 8 Тук да не вие

    13 0 Отговор
    Румъния бре? Кво ме е еня за някакъв кораб там. Ние нали нямаме кораби и пожари няма да има

    13:26 21.08.2026

  • 9 ПУТИН Е ВИНОВЕН !!!!!

    6 0 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН !!!!!

    13:31 21.08.2026

  • 10 Сулю

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Свидетели сме как малко по малко се стремят да въвлекат Румъния във войната.След това сме ние.На ръка разстояние.Без армия,без танкове,без самолети.Без ПВО.

    Коментиран от #11, #14

    13:38 21.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сулю":

    ОБАЧЕ СИ ИМАМЕ 240 ХИМИЧЕСКИ БОМБИ ЛАЙНАРКИ

    13:43 21.08.2026

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    3 0 Отговор
    Ммммм..... , като се замисля, вероятное бил лично Путин или Бошаров.

    13:49 21.08.2026

  • 13 хехе

    4 0 Отговор
    Видяли са Петров и Баширов да пушат наблизо

    13:50 21.08.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сулю":

    Ние сме без оръжия, без армия и без нищо. Да, това е така. Но те и Украина останаха без хора, без оръжие и пари, ама англичаните наливат там и стрелят по Русия, а го пишат на сметката на Укрия.

    13:51 21.08.2026

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