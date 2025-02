Пепе: Роналдо искаше да се откаже от пари, за да остана в Реал Мадрид

Преди два дни петкратният носител на „Златната топка“ – Кристиано Роналдо, навърши 40 години. По този случай доскорошният защитник Пепе беше потърсен от радио Renascença, за да сподели някои любопитни истории от приятелството си със своя дългогодишен съотборник в Реал Мадрид и националния тим на Португалия.

„Запознах се с Крис в началото на хилядолетието. Вече бях прекарал една година в Португалия и познавах на практика цялото му семейство. Той беше силен играч с много техника, като излизаше от парадигмата на футболистите, които или имат голямо качество, или са много силни. Той комбинираше двете неща. Преди да дойде в Реал Мадрид той ме питаше: „Как е там? Вярно ли е, че клубът е всичко това?“. Щом пристигна в Реал Мадрид, беше лесно, защото аз вече бях прекарал две години там“, започна Пепе.

