bTV: Разделяме се с Мария Цънцарова

Телевизия bTV се разделя с журналистката и водеща Мария Цънцърова. Първоначално медията заяви, че тя ще води друг формат, вместо "Тази сутрин". В защита на журналистката се проведе протест, организиран от АЕЖ. Днес обаче медията съобщава, че Цънцарова вече няма да е част от екипа ѝ. Ето и позицията на телевизията:
За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията. През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи:
Мария Цънцарова многократно си позволи в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това беше появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността.
Мария Цънцарова си позволи в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки.
Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия “Новини” не бе излъчена в заложеното програмно време, с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията.
Въпреки тези безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии, към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на bTV взе решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията.
В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията:
Изцяло нов и разширен обхват на предаването “Защо?, в рамките на който водещият да има възможност да поставя критични въпроси не само към изпълнителната власт, но и към представители на всички власти и институции в страната в праймтайма на телевизията с цел представяне на всички гледни точки - основна мисия и цел на bTV;
В допълнение, плановете на bTV включваха и създаването на собствен дигитален подкаст, с който медията да достигне до нова аудитория и който да бъде воден именно от Цънцарова.
Разговорите за планираното надграждане на основните публицистични предавания на bTV с журналисти от редакцията, сред които и Мария Цънцарова, бяха проведени на фона на безпрецедентно разпространение на слухове и неверни твърдения, вкл. от трибуната на Народното събрание, за уволнение на Цънцарова и друг знаков журналист на медията - Златимир Йочев, който е в планирана от месеци коледна ваканция извън страната.
Мария Цънцарова помоли за отсрочка и медията уважи нейното решение. Междувременно bTV взе решение да ѝ предложи още един вариант, отново свързан с актуално предаване в най-гледаното време. Още преди тази среща да се състои днес, Мария Цънцарова публикува пост в социалните медии, с който обяви, че е „свалена от ефир“. От самото начало bTV е подкрепяла професионалното ѝ развитие като журналист, репортер и водещ, включително чрез многократна защита срещу опити за външна намеса или търсене на отговорност за журналистически материали и разследвания.
“Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Аз лично бях организирал среща с нея за 13:00 часа днес, за да разрешим ситуацията и да ѝ предложим ясни професионални и редакционни опции, както и път напред.
Като главен изпълнителен директор и журналист с международен опит с десетки години опит в бранша, считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога.
Нека бъда абсолютно ясен: независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас в bTV - тя е основата на всичко, което правим, всеки ден. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката, за която работим всеки ден. Това е граница, която не може да бъде преминавана.
Напълно разбираме чувствителността в страната и по-широкия политически контекст в България. Въпреки това, bTV няма да съобразява - и никога няма да съобразява - своето новинарско отразяване, за да служи на една единствена политическа гледна точка или програма”, каза Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.
“Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост.
Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити - явни или скрити - нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти”, заяви Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на CME.
bTV Media Group, като утвърдена медийна организация с ясни принципи, стабилна позиция на пазара и дългосрочна визия за развитие, още веднъж заявява, че редакционната ни политика включва балансирано отразяване на актуалните събития и новини, точно представяне на факти, пълна безпристрастност на журналистите, както и забрана за всякакъв тип демонстрации в ефир. При нарушаване на някои от тези правила, медията винаги е действала и ще продължи да го прави незабавно и категорично.
Редакционната независимост и стремежът към обективност неизбежно означават, че никой от отразяваните от медията не може да бъде напълно удовлетворен - и това е ясно доказателство за високото професионално ниво на нашите журналисти, редактори, продуценти и качеството на журналистическите ни продукти. За нас водещият критерий не е отношението на политици към медията, а увереността, че bTV създава един от най-добрите медийни продукти в България.
В същото време практиката показва, че натискът от политически партии, бизнеси и други организации върху независимите медии през последните години не е изключение. Очакванията им за „удобни“ или обслужващи определени тези медии, са несъвместими с принципите, които bTV отстоява, не са били, и няма как да бъдат изпълнени, независимо от натиска, на който медиите са подложени ежедневно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #33, #87
12:34 22.12.2025
2 ьТВ
Коментиран от #14
12:35 22.12.2025
3 Протекция
Коментиран от #118
12:35 22.12.2025
4 Възраждане
12:36 22.12.2025
5 Симо
12:36 22.12.2025
6 Жен-шен
12:37 22.12.2025
7 Край
12:38 22.12.2025
8 Коня Солтуклиева
12:38 22.12.2025
9 сладкопоен чучулиг
Това не е журналист, а манипулатор, при това доста нескопосан.
Другарчето й и то същата промита главичка със слушалката в ухото и нахалната усмивчица.
Благодаря бътъвъ, а сега смелист, кураж и махнете и момченцето.
12:38 22.12.2025
10 Чичака
Ей ,това мисирките сте много зле.
12:38 22.12.2025
11 ООрана държава
12:39 22.12.2025
12 Търсят се послушковци
12:39 22.12.2025
13 ццц
12:40 22.12.2025
14 Герп боклуци
До коментар #2 от "ьТВ":Мръsна гербарка, като всички в бойкотв
12:40 22.12.2025
15 Да,бе
12:40 22.12.2025
16 Сила
12:40 22.12.2025
17 РЕАЛИСТ
12:40 22.12.2025
18 Анонимен
12:40 22.12.2025
19 Боруна Лом
12:41 22.12.2025
20 Кабакрадев
12:41 22.12.2025
21 Гого Лозарски съм
12:42 22.12.2025
22 Дедо
Коментиран от #39, #122
12:42 22.12.2025
23 Тервел
12:43 22.12.2025
24 Сталин
12:44 22.12.2025
25 Мизерници
12:44 22.12.2025
26 Точен
12:44 22.12.2025
27 BTV пак грешка
12:44 22.12.2025
28 зрител
Коментиран от #62
12:44 22.12.2025
29 не гледам телевизия
12:44 22.12.2025
30 Амин
Разделяме се ?!
Умряла ли е?
12:45 22.12.2025
31 Софийски селянин,
12:45 22.12.2025
32 Амин
За мъртвите или само добро или нищо.
Коментиран от #75
12:45 22.12.2025
33 ква неудобна?
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":БТВ не е някаква правителствена медия. Това си е чиста проба западна телевизия с конкретни интереси.
Просто политиката се променя.
Идват Джензитата.. и край на войната.
12:45 22.12.2025
34 Баш Майстора
12:45 22.12.2025
35 787
Коментиран от #136
12:45 22.12.2025
36 Босфор тв
12:46 22.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Жельо
12:46 22.12.2025
39 бабата
До коментар #22 от "Дедо":Поне едно добро дело на Пеевски.
12:47 22.12.2025
40 Хахаха
Рейтинга на БТВ сега ще отлети в небето.
Не може Сорос да командва медиите !!!
ГЕРБ и ПП/ДБ са собственост на Сорос !
12:47 22.12.2025
41 Хасковски каунь
Информирам се основно от Дзен.рю
12:48 22.12.2025
42 мунчо
12:49 22.12.2025
43 Хипотетично
12:49 22.12.2025
44 Куролапачи
12:49 22.12.2025
45 Руснаков
12:49 22.12.2025
46 Румен Радев
12:49 22.12.2025
47 Тик- Ток
12:49 22.12.2025
48 Атина Палада
12:50 22.12.2025
49 Директора👨✈️
12:50 22.12.2025
50 глоги
12:50 22.12.2025
51 От Каспичан,
Че още и направил две деца,ама хайде само той си знае..
Коментиран от #79
12:51 22.12.2025
52 Уточнение
12:51 22.12.2025
53 Гост
12:51 22.12.2025
54 Дечко
Коментиран от #69
12:51 22.12.2025
55 но не осъзнава къде е и за какво е
12:51 22.12.2025
56 хихи
но
По-добре късно отколкото никога....
12:51 22.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Следва народен съд 2
12:52 22.12.2025
59 Язък
12:52 22.12.2025
60 стоян георгиев
12:53 22.12.2025
61 Мухахаха
12:54 22.12.2025
62 Ама кво
До коментар #28 от "зрител":си мислиш, че Цура Потника не е на мерника, ли? Тя затова напоследък прави, някакви предавания, с мижав интерес, да не засегне, някой властимащ. Голям страх тресе нюзкурника.
12:54 22.12.2025
63 Какво грозно заглавие
А с тази наглата, май е добре да се разделим!
12:55 22.12.2025
64 Георги
12:55 22.12.2025
65 ПЪГУОШ
12:55 22.12.2025
66 Тъ па мисирка
Няма по-големи примитиви от жълтопаветниците.
12:55 22.12.2025
67 хоминид
12:56 22.12.2025
68 Петер Брьогел
12:56 22.12.2025
69 Да започнат залаганията
До коментар #54 от "Дечко":В коя медия ще цъфне- ДаRик, Дикофф, Клуб У,....
Коментиран от #102
12:57 22.12.2025
70 Дервишоглу
12:57 22.12.2025
71 Цецко
Коментиран от #76
12:57 22.12.2025
72 Илиев
12:58 22.12.2025
73 Както казах-
Сега научаваме, че са й предложили алтернативи, вкл.политическо предаване, които тя е ПОГАЗИЛА, ЯВНО СЕ ГОТВИ ЗА КАРИЕРА В ППДБ И ИЗПОЛЗВА СКАНДАЛА ЗА РЕКЛАМА.
12:59 22.12.2025
74 Данко Харсъзина
13:00 22.12.2025
75 И настана
До коментар #32 от "Амин":Пълна тишина!
13:00 22.12.2025
76 гост
До коментар #71 от "Цецко":Няма кой...в БТВ се задават само въпроси удобни на някой...
13:00 22.12.2025
77 донки
13:01 22.12.2025
78 ЧУДЯ СЕ
13:01 22.12.2025
79 Ама той
До коментар #51 от "От Каспичан,":много отдавна избяга човека. Изпуснал си инфото.
13:01 22.12.2025
80 Къса памет
13:03 22.12.2025
81 Перо
Коментиран от #125
13:05 22.12.2025
82 Факира
Коментиран от #85
13:07 22.12.2025
83 Луд
Коментиран от #103
13:08 22.12.2025
84 Заместила
13:08 22.12.2025
85 Името
До коментар #82 от "Факира":Д-Дубай е татуирано въху диамантен годежен подарък от самия шейх.
13:11 22.12.2025
86 Гошо
13:12 22.12.2025
87 Коментиращ
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Ква неудобна бе троле?!
Тая беше най-удобната на шорош мисирка!
Скача срещу инакомислещите, а срещу евроатлантиците се държи, като дресиран пинчер?!
Това доведе до срив на рейтингите и съвсем логичното и закъсняло уволнение на тая доста зависима и угодна на мафията, женица!
13:12 22.12.2025
88 здравка клинчева
13:13 22.12.2025
89 Перо
13:14 22.12.2025
90 Петкан
13:14 22.12.2025
91 Троянец
13:15 22.12.2025
92 Иванка Бръмбарова
13:15 22.12.2025
93 Павел Пенев
13:16 22.12.2025
94 Не гледам БТВ, но...
Съзнателно не пиша името й, защото подобни персони рушат доверието на хората в обективността и безпристрастността на медиите, а те трябва да са основните показатели за истинската, обществено ангажирана журналистика!
13:17 22.12.2025
95 до бичиви
13:17 22.12.2025
96 Иванка Бръмбарова
13:17 22.12.2025
97 Бай примат
Коментиран от #105, #131
13:17 22.12.2025
98 Факти
13:18 22.12.2025
99 Селянин бръсне се с мотика
13:18 22.12.2025
100 Много добър барбадоса
13:19 22.12.2025
101 Тя е
13:19 22.12.2025
102 Перника
До коментар #69 от "Да започнат залаганията":Слабост е на Сашо Диков-той го афишира в предаванията си.....да си я взема там и без това предаването му е жълто-кафява гнилоч!
Коментиран от #115
13:20 22.12.2025
103 Дедо
До коментар #83 от "Луд":Е по завосим от Хекимяна няма , пък него не го уволниха ,а го повишиха в Директор Новини..........Нещо туй БТВ двоен стандарт има.
Коментиран от #111
13:21 22.12.2025
104 Сзо
13:21 22.12.2025
105 Кой ,,Динко"...?!
До коментар #97 от "Бай примат":От от Ямбол ли...?!
13:21 22.12.2025
106 Деций
13:23 22.12.2025
107 няма драма
Цънцърова изглежда тотално изчерпана в тази си роля.
Понякога промяната е добра и за двете страни!
Успех й пожелавам в следващото място.
13:24 22.12.2025
108 Независим
А горното просто доказва че двете прасета са я свалили от ефир.
13:24 22.12.2025
109 ПРАВИЛНО!
Ами тя постоянно го апострофираше,заяждаше се с него,не го оставяше да се доизкаже...,задавайки му тенденциозни въпроси...!
Изобщо-имаше възмутително държане ...!
Коментиран от #119, #121, #126
13:25 22.12.2025
110 Ние пък се разделяме с БТВ!
13:27 22.12.2025
111 Луд
До коментар #103 от "Дедо":Днес не ама някой хубав слъчев ден , ще гледа като напикано мушкато.
13:27 22.12.2025
112 В името на ВИМЕТО
13:27 22.12.2025
113 Цигането
13:27 22.12.2025
114 ХИПОтеза
И ако това е примера за честна и истинска ЖУРНАЛИСТИКА - НЕ , БЛАГОДАРЯ !
13:30 22.12.2025
115 Да си я взема Сашо Диков при нея...!
До коментар #102 от "Перника":Тя поне не заеква по 50 пъти на казано изречение,като Сашо...,а е...,,картечница"...😝!
13:30 22.12.2025
116 Абсолютно точно
13:30 22.12.2025
117 Столичанин
МеТресата на Хекимян.Той я доведе от горно-нанадолнище в БТВ-сеа да си я взема и усвет!Аман от провансалци.Тая удряше тъпомера на мах.,но за сметка на това беше заядлива,нахална и ехидна.
Браво на БТВ за решението!
13:31 22.12.2025
118 Европеец
До коментар #3 от "Протекция":Заглавието е хубаво...... Сега е ред на очиларката от ЛвЛ.....
13:31 22.12.2025
119 Ало - Ало.....
До коментар #109 от "ПРАВИЛНО!":Ама нямаше куража да говори по този начин със силните на деня ТИКВИ , ШОПАРИ и ШИШКОВЦИ , нали ? Защо ли ?
13:31 22.12.2025
120 сайко килър
13:32 22.12.2025
121 Факти
До коментар #109 от "ПРАВИЛНО!":Тя се държеше така с всички. Виждал съм я да се заяжда и с Кирил Петков. Имаме нужда от повече такива журналисти, да слагат политиците на мястото им. За жалост бТВ е пробита от мафията.
Коментиран от #127
13:33 22.12.2025
122 Частник
До коментар #22 от "Дедо":Всичко си е истина частна телевизияМного са я траяли особено като не слуша шефа и просрочва времето. Иначе взема голяма заплата.
13:34 22.12.2025
123 1111
13:34 22.12.2025
124 УнгуТилски ТронгоТап
Нека хората да си направят сметката КОЕ , КОЛКО и ЗАЩО струва !
Коментиран от #133
13:34 22.12.2025
125 Софийски селянин,
До коментар #81 от "Перо":Хей Перо ама тя е от Карлово бе..
13:35 22.12.2025
126 Само Коцето
До коментар #109 от "ПРАВИЛНО!":Я оправя тая нагла клявка
13:35 22.12.2025
127 Само Питам
До коментар #121 от "Факти":А виждал ли си я такава към Бойко и Шиши ? Я да чуем ! Въпрос на смелост , кураж , героичност ли е ?
Коментиран от #142
13:36 22.12.2025
128 Левски
13:36 22.12.2025
129 Гост
13:36 22.12.2025
130 гражданин
13:39 22.12.2025
131 Фидел
До коментар #97 от "Бай примат":Само двойката ББ- ДП може да им се опре !
13:39 22.12.2025
132 123
13:41 22.12.2025
133 Милчо Лаков
До коментар #124 от "УнгуТилски ТронгоТап":За 25х.се премести от Нова,сега колко?По 30...Не ми се мисли колко заплати ще вземе с обезщетението.И тя ще има за една планирана за коледна ваканция.
13:42 22.12.2025
134 За добро ли, за зло ли
13:42 22.12.2025
135 Реалност
В сутрешните блокове Мария неведнъж е нервирала и представители на ПП–ДБ. Вижте колко пъти е била публично критикувана именно от тях.
И точно затова този ход – и още повече нелепото оправдание, което го съпровожда – издава не професионални, а политически предпочитания.
Фразеологията - политически пристрастия - на шефовете на БТВ Груп е едно към едно – Борисов–Пеевски. Не случайно в последното предаване поканиха - Сачева - острието на ГЕРБ.
Явно Мария не е съгласила да бита уволнена, като си мълчи, срещу обезщетение и преместване на друга "отговорна" работа.
Не знам какви сметки си правят ръководствата на bTV, но България се променя. И с това изявление - за политически пристрастия - този директор обрича медията на репутационни щети, които нито Пеевски, нито Борисов ще могат да компенсират – колкото и ресурси да хвърлят.
В допълнение – предстоят обществени атаки срещу сделките и интересите на групата PPF - примерно Шкода Транспортейшън - влакове, трамваи и т.н. Те тепърва започват.
Да не говорим за Yettel.
Изобщо – сбъркали са. И то тежко.
13:43 22.12.2025
136 878
До коментар #35 от "787":Човек , велико си се изказал. Дори и аз не бих могъл по-добре , изчерпателно и точно ! Браво !
13:44 22.12.2025
137 Чупката
13:45 22.12.2025
138 Хмм
13:46 22.12.2025
139 Тома
13:46 22.12.2025
140 Възpожденец 🇧🇬
ТОТАЛЕН БОЙКОТ на медиите с „черни списъци“ и тези, които се управляват чрез телефонно право !!!!
13:48 22.12.2025
141 Дебелян
13:51 22.12.2025
142 Факти
До коментар #127 от "Само Питам":А ти някога да си виждал Пеевски в бТВ? Той не дава интервюта. Бойко също от години се крие и праща лимонки. Как Цънцарова да се заяде с тях, като те не са ходили при нея? Тя води сутрешния блок от 2-3 години. Забравяш, че преди време като разследваща журналистка беше направила репортаж за схемите на ДПС за купуване на гласове. Тогава стана и журналист на годината. Да втълпяваш, че обслужва Пеевски е смешно. Нали заради това я уволниха - защото подкрепи протестите срещу него.
13:51 22.12.2025