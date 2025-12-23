БСП - ОЛ: Процесите на консолидация в ляво се задълбочават

Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват. Това съобщиха от БСП-ОЛ и допълват:
За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България.
Какво направихме: защитихме социалните придобивки на стотици хиляди българи, провеждахме устойчива политика за повишаване на доходите на всички социални групи, размразихме всички важни инфраструктурни проекти, забавени с години, касаещи републиканската пътна мрежа и ВиК сектора, започнахме решаването на проблемите с водоснабдяването в населени места в цялата страната и особено в Плевен.
Какво не допуснахме: 10 годишно споразумение с Украйна, продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Украйна, изпращането на български военен контингент в Украйна. Ако правителството не беше подало оставка, БСП - ОЛ категорично нямаше да позволи гласуването на банкови гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за Украйна.
По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес.
Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни.
Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори.
В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Корнелия
20:14 23.12.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
20:15 23.12.2025
3 Тити
20:15 23.12.2025
4 Зафиров
20:15 23.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Кой се е хванал с ГЕРБ умира.Проклятие.
20:16 23.12.2025
6 ЗАГУБЕНА КАУЗА
20:16 23.12.2025
7 Гост
20:20 23.12.2025
8 Направихте
20:21 23.12.2025
9 ?????
20:24 23.12.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА СИК :))
ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗПУСНАТ
20:26 23.12.2025
11 Обединени леваци
Коментиран от #12
20:27 23.12.2025
12 Родопа
До коментар #11 от "Обединени леваци":От Зафиров става 200 кила осолена сланина.
20:32 23.12.2025
13 Неадекватници,
20:32 23.12.2025
14 да да
20:36 23.12.2025
15 Процесите
20:36 23.12.2025