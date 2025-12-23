Новини
България »
БСП - ОЛ: Процесите на консолидация в ляво се задълбочават

23 Декември, 2025 20:10 478 15

  • бсп-ол-
  • консолидация-
  • ляво

Декларация на Коалиционния съвет на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

БСП - ОЛ: Процесите на консолидация в ляво се задълбочават - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват. Това съобщиха от БСП-ОЛ и допълват:

За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България.

Какво направихме: защитихме социалните придобивки на стотици хиляди българи, провеждахме устойчива политика за повишаване на доходите на всички социални групи, размразихме всички важни инфраструктурни проекти, забавени с години, касаещи републиканската пътна мрежа и ВиК сектора, започнахме решаването на проблемите с водоснабдяването в населени места в цялата страната и особено в Плевен.

Какво не допуснахме: 10 годишно споразумение с Украйна, продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Украйна, изпращането на български военен контингент в Украйна. Ако правителството не беше подало оставка, БСП - ОЛ категорично нямаше да позволи гласуването на банкови гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за Украйна.

По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес.

Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни.

Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори.

В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корнелия

    9 2 Отговор
    БСП Опитомена левица.

    20:14 23.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    С ИТН ще се биете за 1% субсидия. Нашата партия ГЕРБ ви употреби и прати в отвъдното.Това е съдбата на петоразрядните подлоги.

    Коментиран от #5

    20:15 23.12.2025

  • 3 Тити

    6 3 Отговор
    БZП са пътници.

    20:15 23.12.2025

  • 4 Зафиров

    8 2 Отговор
    Тази година 10 избиратели ,догодина 5.Консолидация.Хи хи хи

    20:15 23.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Кой се е хванал с ГЕРБ умира.Проклятие.

    20:16 23.12.2025

  • 6 ЗАГУБЕНА КАУЗА

    8 2 Отговор
    ТРЪТЛЕСТИЯ ЗНАЕ ЛИ ЧЕ НА УМ-РЕЛ КРЪВ НЕ СЕ ПРЕЛИВА.........?

    20:16 23.12.2025

  • 7 Гост

    7 2 Отговор
    Крадливите комуняги големи обещания преди изборите, та затова е консулидацията. Наивни кандидат-крадци си мислят, че пак ще са на софрата

    20:20 23.12.2025

  • 8 Направихте

    11 2 Отговор
    големи магарии и далавери , така че не е нужно да ги продължавате повече !

    20:21 23.12.2025

  • 9 ?????

    5 2 Отговор
    Тия пък кои са?

    20:24 23.12.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ВСИЧКИ В БСП СА НА ХРАНИЛКАТА
    НА СИК :))
    ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗПУСНАТ

    20:26 23.12.2025

  • 11 Обединени леваци

    4 0 Отговор
    Тия дали си вярват, че стават за нещо!

    Коментиран от #12

    20:27 23.12.2025

  • 12 Родопа

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обединени леваци":

    От Зафиров става 200 кила осолена сланина.

    20:32 23.12.2025

  • 13 Неадекватници,

    4 0 Отговор
    не се занимавайте с щуротии

    20:32 23.12.2025

  • 14 да да

    4 0 Отговор
    От мен-един стреден ,между двата да го държят.....Аларипи....Овчар и дървар?! Чедо,са само будали хайвани....

    20:36 23.12.2025

  • 15 Процесите

    3 0 Отговор
    на самоунищожение се развиват с пълна сила! Патерици шишкови, ще гледате парламент през крив макарон!

    20:36 23.12.2025

