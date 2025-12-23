Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ана Курникова стана майка за четвърти път

Ана Курникова стана майка за четвърти път

23 Декември, 2025 19:00 875 8

  • ана курникова-
  • енрике иглесиас-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • дете-
  • раждане

44-годишната Курникова публикува снимка в Instagram, на която бебето е уютно повито, носейки шапчица и придружено от плюшено мече ленивец

Ана Курникова стана майка за четвърти път - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата тенис звезда Ана Курникова изненада почитателите си с новината, че е станала майка за четвърти път. Тя обяви щастливото събитие в социалните мрежи, споделяйки очарователен кадър на най-новия член на семейството, което създаде заедно с дългогодишния си партньор – певеца Енрике Иглесиас.

44-годишната Курникова публикува снимка в Instagram, на която бебето е уютно повито, носейки шапчица и придружено от плюшено мече ленивец. Макар кадърът да трогна последователите ѝ, тенис легендата не разкри пола на новороденото.

Новината предизвика вълна от емоции сред нейните 1,9 милиона последователи, които веднага заляха секцията с коментари с благопожелания.

Семейството, което е известно с това, че пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите, вече има три деца – близнаците Николас и Луси, и дъщеря им Маша.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инфлуенсър

    2 4 Отговор
    Хубава рускиня, не е като мустаката българка преплувала Дунава на кон

    Коментиран от #7

    19:07 23.12.2025

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Я гле...!!! Тази вече не ражда ли сутринта ?!

    19:16 23.12.2025

  • 3 А…ХА.а.а.а.а.а

    5 2 Отговор
    Значи тази е рускинята, която не излага живота си на показ, но публикува снимки на път и под път от живота си…вкл и на децата си!!!

    19:20 23.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи?

    4 0 Отговор
    Алoy, фaктите, дeмeнция ли вече ви гони?!!

    Коментиран от #8

    19:49 23.12.2025

  • 6 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Таа ражда през неколко часа, бате😅

    19:56 23.12.2025

  • 7 и опрашила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Инфлуенсър":

    атэца ти

    19:57 23.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи?":

    Простена да им е простотията ,безплатна е ,ама тука се е събрала в повечко ,

    20:30 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ