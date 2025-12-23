Ана Курникова стана майка за четвърти път

Бившата тенис звезда Ана Курникова изненада почитателите си с новината, че е станала майка за четвърти път. Тя обяви щастливото събитие в социалните мрежи, споделяйки очарователен кадър на най-новия член на семейството, което създаде заедно с дългогодишния си партньор – певеца Енрике Иглесиас.

44-годишната Курникова публикува снимка в Instagram, на която бебето е уютно повито, носейки шапчица и придружено от плюшено мече ленивец. Макар кадърът да трогна последователите ѝ, тенис легендата не разкри пола на новороденото.

Новината предизвика вълна от емоции сред нейните 1,9 милиона последователи, които веднага заляха секцията с коментари с благопожелания.

Семейството, което е известно с това, че пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите, вече има три деца – близнаците Николас и Луси, и дъщеря им Маша.