Филип Кръстев остана без треньор

Оксфорд Юнайтед, където играе българския национал Филип Кръстев, остана без мениджър, след като наставникът Гари Роует бе уволнен. За треньорската рокада потвърди самият клуб. Асистентът Марк Сейл също напуска, а временен наставник на отбора ще бъде Крейг Шорт,

Оксфорд има само една победа в последните си десет мача в Чемпиъншип и вече се намира в зоната на изпадащите - на две точки от спасителния бряг.

51-годишният специалист беше начело на отбора почти точно една година, след като наследи Дес Бъкингам на 20 декември 2024 г. За този период той записа 14 победи и 21 загуби в общо 50 мача.

Роует успя да спаси Оксфорд и да осигури на тима втори пореден сезон в Чемпиъншип през май, поемайки победителите от плейофите на Лига 1 за 2024 г. в момент, когато те бяха само на точка над зоната на изпадащите.

„Гари се присъедини към нас в труден период и заслужава огромна благодарност за упоритата работа и лидерството, които ни помогнаха да запазим статута си в Чемпиъншип през миналия сезон“, заяви председателят на Борда на директорите Грант Фъргюсън пред клубния уебсайт. „Въпреки това, след разочароваща серия от резултати, се наложи да вземем това трудно решение в най-добрия интерес на клуба. От името на борда бих искал официално да благодаря на Гари и Марк за техния принос и да им пожелая всичко най-добро в бъдеще".

Единствената победа на Оксфорд от края на октомври насам дойде у дома срещу Ипсуич на 28 ноември. Тъй като Шефилд Уензди на практика вече е изпаднал, намирайки се на 30 точки от спасението с актив от минус девет точки след наказания за финансови нарушения, ръководството на Оксфорд реши да действа сега с надеждата да избегне съдбата на другите два отбора, които ще се присъединят към „кукумявките“ в Лига 1 през май.

Самият Кръстев напоследък намираше все по-малко място в плановете на вече бившия си наставник и изигра в последните три мача на отбора само 9 минути. Българинът има 1 гол в 13 срещи от началото на сезона.