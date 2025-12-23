Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“

ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“

23 Декември, 2025 17:45 621 6

  • цска-
  • футбол-
  • крушки

Те могат да бъдат закупени в клубния магазин на червените на цена от 49,99 лева

ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА предлага крушки за спомен от стадион „Българска армия“.

Те могат да бъдат закупени в клубния магазин на червените на цена от 49,99 лева.

„Вземете крушка от осветлението на стадион „Българска армия“ и запазете спомена за легендарния ни дом! Внимание: поради спецификата на продукта, всяка крушка е в различно състояние. Броят на наличните артикули е ограничен!“, гласи съобщението на клуба.

В клубния магазин могат да се намерят близо 300 различни артикула, включително официални и тренировъчни екипи, фен облекла, тетрадки, календари, чадъри, химикалки, книги, възпоменателни монети, пъзели за деца и много други сувенири.

ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    5 3 Отговор
    светят ли във синьо тия крушки?

    17:53 23.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    5 6 Отговор
    Те продадоха историята си та кВо остава за нЕКви крушки.Утре ще продадат и емблемата си -покрития мост в Ловеч

    17:55 23.12.2025

  • 3 maйка ви

    2 4 Отговор
    студени да ви целува , злобарчета !

    Коментиран от #4

    18:02 23.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 404

    5 1 Отговор
    Не мОЕ да вземат повече пари от трансфера на Камата СтоичкоФ в Кауфланд

    18:08 23.12.2025

  • 6 кон ли си кокошка ли си

    3 0 Отговор
    болест да не те прескача ;) Говедцее

    18:12 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ