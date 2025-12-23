ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“

ЦСКА предлага крушки за спомен от стадион „Българска армия“.

Те могат да бъдат закупени в клубния магазин на червените на цена от 49,99 лева.

„Вземете крушка от осветлението на стадион „Българска армия“ и запазете спомена за легендарния ни дом! Внимание: поради спецификата на продукта, всяка крушка е в различно състояние. Броят на наличните артикули е ограничен!“, гласи съобщението на клуба.

В клубния магазин могат да се намерят близо 300 различни артикула, включително официални и тренировъчни екипи, фен облекла, тетрадки, календари, чадъри, химикалки, книги, възпоменателни монети, пъзели за деца и много други сувенири.