ЦСКА продава крушки за спомен от „Българска армия“

ЦСКА предлага крушки за спомен от стадион „Българска армия“.
Те могат да бъдат закупени в клубния магазин на червените на цена от 49,99 лева.
„Вземете крушка от осветлението на стадион „Българска армия“ и запазете спомена за легендарния ни дом! Внимание: поради спецификата на продукта, всяка крушка е в различно състояние. Броят на наличните артикули е ограничен!“, гласи съобщението на клуба.
В клубния магазин могат да се намерят близо 300 различни артикула, включително официални и тренировъчни екипи, фен облекла, тетрадки, календари, чадъри, химикалки, книги, възпоменателни монети, пъзели за деца и много други сувенири.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
17:53 23.12.2025
2 И Киев е Руски
17:55 23.12.2025
3 maйка ви
Коментиран от #4
18:02 23.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 404
18:08 23.12.2025
6 кон ли си кокошка ли си
18:12 23.12.2025