Дани Карвахал изплаши феновете на Реал Мадрид със СНИМКА

Контузеният капитан на Реал Мадрид Даниел Карвахал продължава своя възстановителен процес с надеждата да се завърне възможно най-скоро в състава на Чаби Алонсо.

Тези дни испанският защитник използва момента, за да отскочи до Катар, за да посети своя бивш съотборник на “Бернабеу” Хоселу, който освен това е му е зет - женен е за сестра му. Нападателят пък е част от тима на Ал-Гарафа.

Когато от местния клуб разбраха за идването на Дани Карвахал, те веднага му устроиха посрещане с отворени обятия. Президентът на клуба негово височество Ясим бин Тамер Ал Тани лично му подари фланелка на клуба с неговото име.

В публикация в Инстаграм, която може да вдигне кръвното на феновете на Реал, се вижда как Карвахал държи фланелка на местния тим със своето име, което е като представяне при трансфер. В случая обаче става дума само за подарък.

Иначе Дани Карвахал присъства на победата на Ал-Гарафа с 1:0 срещу Ал Уахда в Азиатската Шампионска лига.

Под публикациите се появиха коментари от фенове на Ал-Гарафа, които изразиха надежда, че някой ден опитният футболист може да облече екипа на отбора.