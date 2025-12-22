Руски генерал беше убит в Москва, взривиха автомобила му

Руски генерал бе убит тази сутрин в Южна Москва при детонация на взривно устройство под автомобила му, заяви руското следствие, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Убитият е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към генералния щаб на руските въоръжени сили, каза говорителката на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко.

"По поръчение на председателя на Следствения комитет за оказване на практическа помощ по разкриването на престъплението са изпратени опитни следователи криминалисти от централния апарат. Продължава огледът на местопроизшествието. Следствието ще разпореди необходимите експертизи, включително съдебно-медицинска и техническа експертиза за експлозива. Разпитват се свидетели и очевидци, проверяват се камерите за видеонаблюдение", поясни Петренко, цитирана от ТАСС.

"Следователите разглеждат различни версии за разследване на убийството. Едната от тях е, че престъплението е организирано от украинските разузнавателни служби", каза още говорителката.

Руски медии съобщиха за експлозия на автомобил на паркинг в Москва и че шофьорът е бил вътре в автомобила.

Украинските тайни служби поеха отговорност за подобна атака срещу високопоставен руски военен през декември миналата година. Тогава с бомба бе убит началникът на руските войски за радиационна, биологическа и химическа защита генерал-лейтенант Игор Кирилов, припомня АП.

Автомобилът на Сарваров се е взривил около 7:00 часа сутринта на паркинг на улица Ясенева в Москва. Според публикации в Телеграм в каналите База и Mash, които са близки до руските силови структури, експлозията е станала, малко след като водачът на автомобила се е качил в него и е пропътувал няколко метра. Според предварителните данни на следователите, под шасито на колата е задействано самоделно взривно устройство.

Разследващи са изпратени на мястото на инцидента, според съобщенията, в южната част на руската столица. Руските медии съобщиха, че експлозията е станала на паркинг близо до жилищен блок.

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., редица военни служители станаха мишена в руската столица.