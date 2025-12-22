Новини
Руски генерал беше убит в Москва, взривиха автомобила му
  Тема: Украйна

Руски генерал беше убит в Москва, взривиха автомобила му

22 Декември, 2025 09:25, обновена 22 Декември, 2025 12:03

Следственият комитет обяви, че една от версиите за престъплението е свързана с украинските специални служби

Руски генерал беше убит в Москва, взривиха автомобила му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски генерал бе убит тази сутрин в Южна Москва при детонация на взривно устройство под автомобила му, заяви руското следствие, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Убитият е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към генералния щаб на руските въоръжени сили, каза говорителката на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко.

"По поръчение на председателя на Следствения комитет за оказване на практическа помощ по разкриването на престъплението са изпратени опитни следователи криминалисти от централния апарат. Продължава огледът на местопроизшествието. Следствието ще разпореди необходимите експертизи, включително съдебно-медицинска и техническа експертиза за експлозива. Разпитват се свидетели и очевидци, проверяват се камерите за видеонаблюдение", поясни Петренко, цитирана от ТАСС.

"Следователите разглеждат различни версии за разследване на убийството. Едната от тях е, че престъплението е организирано от украинските разузнавателни служби", каза още говорителката.

Руски медии съобщиха за експлозия на автомобил на паркинг в Москва и че шофьорът е бил вътре в автомобила.

Украинските тайни служби поеха отговорност за подобна атака срещу високопоставен руски военен през декември миналата година. Тогава с бомба бе убит началникът на руските войски за радиационна, биологическа и химическа защита генерал-лейтенант Игор Кирилов, припомня АП.

Автомобилът на Сарваров се е взривил около 7:00 часа сутринта на паркинг на улица Ясенева в Москва. Според публикации в Телеграм в каналите База и Mash, които са близки до руските силови структури, експлозията е станала, малко след като водачът на автомобила се е качил в него и е пропътувал няколко метра. Според предварителните данни на следователите, под шасито на колата е задействано самоделно взривно устройство.

Разследващи са изпратени на мястото на инцидента, според съобщенията, в южната част на руската столица. Руските медии съобщиха, че експлозията е станала на паркинг близо до жилищен блок.

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., редица военни служители станаха мишена в руската столица.


  • 1 стоян георгиев

    155 140 Отговор
    Поредния военнопрестъпник открит от буданов.няма да е последния със сигурност.

    Коментиран от #2, #9, #34, #63

    09:28 22.12.2025

  • 3 Просто е казал истината на Путин

    129 86 Отговор
    Че са избягали от Купянск

    09:29 22.12.2025

  • 4 Един фашист по малко!

    143 115 Отговор
    Супер новина!

    09:29 22.12.2025

  • 5 Путин

    64 53 Отговор
    Който не лъже умира!!

    09:29 22.12.2025

  • 6 "Фашистите

    75 11 Отговор
    по целия свят са диваци и варвари!"

    Коментиран от #25, #27

    09:29 22.12.2025

  • 7 Явно бункерният страхливец го е Убил

    91 88 Отговор
    Поредният позор за Фалшивата руска армия

    Коментиран от #260

    09:30 22.12.2025

  • 8 007

    81 96 Отговор
    ПРЕКРАСНО ЗАПОЧВА СЕДМИЦАТА,ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ПО-ГОЛЯМ УРОЖАЙ И СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ,СМЪРТ НА КОМУНИЗМА

    Коментиран от #21, #225

    09:31 22.12.2025

  • 9 Констатация

    127 77 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Така действат бандеровците.
    Но... краят им е близък.
    След това идва края и на фашистите в Брюксел начело с фюрерката им- малоумната Урсула.

    Коментиран от #20, #75, #110, #242

    09:31 22.12.2025

  • 10 Украински терористи

    118 66 Отговор
    Европа спонсор на тероризъм. Има ли по жалки на света?

    Коментиран от #18

    09:31 22.12.2025

  • 11 Който сее ветрове, жъне бурии!

    58 62 Отговор
    Ама нали животът на крепостяните не струва нищо, та Путлер си ги харчи.

    09:31 22.12.2025

  • 12 Според Руски Журналисти :

    45 33 Отговор
    Казал е че са обградени и скоро ще мрът

    09:31 22.12.2025

  • 13 На концертите

    51 47 Отговор
    на Кобзон вече има и правостоящи!

    09:31 22.12.2025

  • 15 нормален човек няма да обикаля

    47 17 Отговор
    столицата по коледа със взрив.

    09:32 22.12.2025

  • 16 Я пък тоя

    61 44 Отговор
    Край, Украйна спечели войната с убийството на генерала. Москва е в паника, обсъжда възможността да подпише капитулация.
    Путин търси убежище в Габон.

    09:33 22.12.2025

  • 17 Доналд

    28 31 Отговор
    Една шашка и за еврейчето.

    09:33 22.12.2025

  • 18 Има, рашистите,

    53 62 Отговор

    До коментар #10 от "Украински терористи":

    избиващи деца и цивилни в поредната си завоевателна война. Каквито и опорки да ръсите, uzZZpoguTe са в Просия, както и лизачите им по мазета и паланки в територията.

    Коментиран от #24

    09:33 22.12.2025

  • 19 Копейки,

    51 53 Отговор

    До коментар #2 от "Дрисула":

    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #98

    09:34 22.12.2025

  • 21 Дантон

    56 36 Отговор

    До коментар #8 от "007":

    Комунизмът е в Брюксел.И комисариатът е там.Троцкистки комисарки.Износ на революции.

    09:37 22.12.2025

  • 22 Тома

    68 45 Отговор
    Подлостта.
    Запазена украинска марка.

    Коментиран от #44, #249

  • 23 Истината

    Коментиран от #224

    09:37 22.12.2025

  • 24 Изглеждаш глупаво

    63 42 Отговор

    До коментар #18 от "Има, рашистите,":

    на фона, че виждаме украинските терористи. Падението на запада да стигне до тероризъм и циганета да лъжат. Има ли нещо по жалко от Европа в момента. 😄

    Коментиран от #28, #32, #148

    19 32 Отговор

    До коментар #6 от ""Фашистите":

    само в Кремлянските земи, са самые большие в мире! Да се знае!!!

    09:38 22.12.2025

  • 26 Питам

    21 26 Отговор
    Тук имаше един дето плямпа за пропагандата за размяна на трупове.А генералите брои ли ги?

    09:38 22.12.2025

  • 27 Така е

    20 23 Отговор

    До коментар #6 от ""Фашистите":

    Коментиран от #31

  • 29 Демократ

    10 15 Отговор
    Местя.

    09:39 22.12.2025

  • 30 защо

    54 20 Отговор
    Маре,
    Залагането на взривно устройство под кола в населено място, не се ли наричаше по друг начин?

    09:39 22.12.2025

  • 31 Бяха руски

    До коментар #27 от "Така е":

    Сега се наричат украинци. 😄
    Гадно нали. Кажи браво на Русия, че отново ще си свободно от фашизма.

    Коментиран от #38

    09:40 22.12.2025

  • 32 Чебурашка

    14 21 Отговор

    До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":

    Има и по жалко, балхария например.

    09:40 22.12.2025

  • 33 Къде е Козлодуйският?

    12 13 Отговор
    Да го оплаче.

    09:41 22.12.2025

  • 34 Хахахахаха

    32 17 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Буда нов не беше ли тоя с спец акцията с хеликоптерите хахахахахах, където щяха да гонят руснаците от Покровск. Какво стана с тях??? Ааа сетих се май не живвяха много след като слезнаха от хеликоптерите

    Коментиран от #178

    09:41 22.12.2025

  • 35 Разбирач

    16 18 Отговор
    Вътрешна работа.

    09:42 22.12.2025

  • 36 Така е

    19 12 Отговор

    До коментар #28 от "Има, крепостният ти мозък.":

    Иначе нямаше да се излагаш да лазиш в краката ми с лъжи като и да показваш падението на Европа да наема глупаво цигане. 😄 Що за глупак става на циганин за 5 цента?

    Коментиран от #39

    09:42 22.12.2025

  • 39 А ти

    8 6 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Чувстваш ли се опростачена?

    Коментиран от #42

  • 40 Наричаща се

    6 7 Отговор

    СВО.

    09:45 22.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Предполагам не

    9 14 Отговор

    До коментар #39 от "А ти":

    Иначе не би показвала оопростачването и падението на запада. 😄

    09:46 22.12.2025

    19 19 Отговор
    09:46 22.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Падението на Европа

    22 20 Отговор
    Спонсор на тероризъм и фашизъм. Има ли нещо по жалко на света?

    09:48 22.12.2025

  • 46 Възpожденец 🇧🇬

    23 30 Отговор
    Opките на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #83, #94, #135

    09:48 22.12.2025

  • 48 Фейк на часа

    32 22 Отговор
    Тези терористични операции на Украйна не водят до нищо, точно обратното, увеличават броя на руснаците, които искат Украйна да бъде унищожена като държава. В Русия генерали има много и този генерал ще бъде заменен от друг.
    Изходът на войната между Украйна и Русия беше решен още при битката за Бахмут, когато пандизчиите от Вагнер (в голямата си част бивши военни, които са станали престъпници след съкращенията на армията на СССР) унищожиха най-добре подготвените части, а също младшия офицерски състав на ВСУ и украинската армия остана без ръководство. Сега украинците нямат адекватно командване, а някакви нацистки заградителни отряди.
    Миналата седмица се появи статия от мозъка, подготвил тази война преди 15 години - Джордж Фрийдмън, който признава, че Украйна е приключена. Който твърди обратното живее в илюзорен паралелен свят.

    Коментиран от #49, #54, #65, #74, #85

  • 49 А где

    16 15 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #53

    09:50 22.12.2025

  • 50 бигири бигири

    6 3 Отговор
    бум бенг бенг

    09:51 22.12.2025

  • 51 Оги

    21 18 Отговор
    Тия украинци им разказаха играта на затъналите в корупция руснаци като нас. Няма да се учудя ако вербуват някой предател и думнат и Путин.

    09:51 22.12.2025

  • 53 Я виж в гащите

    10 4 Отговор

    До коментар #49 от "А где":

    Там ли е? 😄

    09:51 22.12.2025

  • 54 Любопитно

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    Къде е тази статия?

    Коментиран от #61

    09:51 22.12.2025

  • 57 гас

    4 4 Отговор
    русски гас

    09:52 22.12.2025

  • 59 Пешко

    8 12 Отговор
    Нали не е натовски генерал! Тях ги избиха до крак !

    09:52 22.12.2025

  • 60 Голия

    5 4 Отговор
    умиротворен

    Коментиран от #69

    09:54 22.12.2025

  • 61 Фейк на часа

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Любопитно":

    Пусни в търсачката на Гугъл: "Die Ursache der europäischen Krise". Приятен ден !

    Коментиран от #80, #88, #93

    09:56 22.12.2025

  • 62 Мишел

    16 15 Отговор
    Руски удари върху мостовете на Днестър при Маяк и Затока прекратиха доставките на товари от Румъния и от Молдавия. По тези маршрути минава 60% от Натовските оръжия и от горивата за Украйна..

    Коментиран от #67

    09:56 22.12.2025

  • 63 Да се надяваме

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    че не е загинал, и дано по-скоро да свърши войната.

    Коментиран от #180

    09:56 22.12.2025

  • 64 на маати дюпка

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаци":

    прилива

    09:56 22.12.2025

  • 66 Анджо

    11 5 Отговор
    Тоя генерал е на висока длъжност , няма ли охрана? Може и те да са го думнали.

    09:58 22.12.2025

  • 67 Копей,

    4 8 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Не се отклонявай от темата!

    Коментиран от #72, #82

    09:58 22.12.2025

  • 69 Босия

    11 2 Отговор

    До коментар #60 от "Голия":

    Занулен.

    09:59 22.12.2025

  • 70 Казано с други думи-

    14 4 Отговор
    Според руския опозиционен телевизионен канал "Дожд" в колата е бил генерал-майор Фанил Сарваров, който ръководи оперативната подготовка на войниците в руската армия. На името на Сарваров е регистрирана Kia Sorento, още през 2013 година. Той има и четири жилища точно на улицата, където сега е взривен автомобилът – улица "Ясеново", квартал "Орехово-Борисов". Сарваров е участвал във войните в Чечения, както и в Сирия.

    Буквално преди минути Shot публикува информация, че действително Сарваров е бил в колата и е починал от раните си в болница.

    09:59 22.12.2025

  • 71 Я украинските специални служби

    14 4 Отговор
    Я руските

    09:59 22.12.2025

  • 73 !!!?

    18 3 Отговор
    Руски генерали колкото искаш...даже и в България има !

    10:01 22.12.2025

  • 74 Анджо

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    Защо бе , те са го гръмнали лекичко и само той е дал фира между блоковете. Като гледам блоковете са цели.

    10:01 22.12.2025

  • 75 наблюдател

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    до 9 четвърта година това го повтаряте като папагали

    Коментиран от #248

    10:01 22.12.2025

  • 77 Опорка

    12 9 Отговор
    Поредния талибански тероризъм, не че някой е очаквал нещо друго от тия животни.

    10:03 22.12.2025

  • 78 123

    5 4 Отговор
    Браво…!!!

    10:04 22.12.2025

  • 79 Чеченският мужик- генерал

    11 6 Отговор
    спестил пари за четири апартамента, покрай службата и в москалската армия!

    На фронта по низшите чинове изнудват мужиците за пари и който не плаща би пратен на заколение в безсмислени атаки.
    Или вечер в землянката му набиват твърди мисли отзад.

    Това е непобедимая и могучая днес.

    10:04 22.12.2025

  • 80 Пепи Волгата

    15 8 Отговор

    До коментар #61 от "Фейк на часа":

    Не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #81

    10:04 22.12.2025

  • 81 Всеки глупак

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "Пепи Волгата":

    мрази истината.

    10:06 22.12.2025

  • 83 Това се нарича атентат

    9 5 Отговор

    До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Кой го е поръчал и кой е реалният извършител няма да разберем.

    10:06 22.12.2025

  • 84 Аре ве...

    9 9 Отговор
    Празници идват, на кой му пука за някакъв азиатски питекантроп... наздраве! 🥃и Слава на Буданов!

    Коментиран от #86

    10:06 22.12.2025

  • 85 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    А гласове чуваш ли?

    10:07 22.12.2025

  • 86 Винаги хората без ценностна система

    9 5 Отговор

    До коментар #84 от "Аре ве...":

    са били фенове на фашизъм, тероризъм, кражби и лъжи. Само факти!

    Коментиран от #119

    10:07 22.12.2025

  • 89 Копейка

    3 3 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #95, #103, #145

    10:11 22.12.2025

  • 93 Къв фейк бре?

    8 1 Отговор

    До коментар #61 от "Фейк на часа":

    Умрел е.То не е фейк.

    10:12 22.12.2025

  • 94 Никакъв възрожденец не си

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Жълтите звезди и гетата е равнозначно с твоите ,,червени бояджии”.Деволюция в различен цвят.

    10:13 22.12.2025

  • 96 Мдаа...!

    11 8 Отговор
    Като на фронта Укро-Бандерите са ,,гола -вода" и през ден се разделят със селища и градове ,,изгубили стратегическото си значение" и трябва отнякъде да я докарат...!
    Откъде?!
    От терористични страхливи акцийки,като тая...

    10:14 22.12.2025

  • 97 Баце,

    18 7 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 13063÷182 в полза на Русия. Съотношението е 72÷1. Според теб за колко бандерчета се брои един руски генерал? И дали в Русия влачат хората като добичета по улиците за да ги правят генерали?
    А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

    Коментиран от #100, #105, #112

    10:14 22.12.2025

  • 98 Виж сега,

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки,":

    има закон във физиката, който гласи : ,,Количественото натрупване води до качествено изменение”.И той е аксиома.

    10:15 22.12.2025

  • 99 Копейки,

    8 5 Отговор
    Кой уби Пригожин?Коментирсйте.

    Коментиран от #111

    10:17 22.12.2025

  • 100 Мани това лепило.

    1 3 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Вземай нещо качествено 🤣🤣🤣

    Коментиран от #131

    10:19 22.12.2025

  • 101 Дик диверсанта

    6 4 Отговор
    Едра и хубава риба.

    Коментиран от #104

    10:20 22.12.2025

  • 102 Замислен

    5 6 Отговор

    До коментар #92 от "За всеки безродник":

    Генералът е станал на зарзават.

    Коментиран от #107

    10:21 22.12.2025

  • 104 Спрямо руските фашисти

    9 6 Отговор

    До коментар #101 от "Дик диверсанта":

    Така се действа!

    10:22 22.12.2025

  • 105 Изпражнението гайтанджиева

    5 5 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #108

    10:23 22.12.2025

  • 106 Да........

    10 5 Отговор
    На война, като на война!

    10:23 22.12.2025

  • 107 Така е

    9 7 Отговор

    До коментар #102 от "Замислен":

    Тероризма е зло и затова сега Европа е толкова жалка като спонсор на тероризъм. Иначе това не променя, че безродника мрази Русия, щото заради нея сега не е с чалма и шалвари.

    Коментиран от #136

    10:23 22.12.2025

  • 109 !!!?

    6 6 Отговор
    Руски генерал загина...друг ще го последва и толкоз !

    Коментиран от #125

    10:25 22.12.2025

  • 110 Ъъъъ

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Тези генерали са военнопрестъпници убиващи цивилни в суверенна държава и започнали война срещу мирни граждани. Останалите генерали да знаят какво ги чака.

    Коментиран от #114

    10:25 22.12.2025

  • 111 Коментар

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Копейки,":

    Перфектен начин да изчезнеш е да бъдеш обявен са умрял.

    10:25 22.12.2025

  • 112 Йосиф Кобзон

    4 4 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Мойте сметки друго показват баце.

    Коментиран от #113, #115

    10:27 22.12.2025

  • 113 Затова

    5 2 Отговор

    До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":

    пропагандата се цели винаги в глупака.

    10:28 22.12.2025

  • 114 Кой е военно престъпник

    8 7 Отговор

    До коментар #110 от "Ъъъъ":

    в цивилизованият свят решава съда, а не тероризма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.

    Коментиран от #117, #177

    10:29 22.12.2025

  • 115 ахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":

    кви сметки е, ти нямаш дори основно

    10:30 22.12.2025

  • 116 Българин

    1 3 Отговор
    Така навремето са наказали и гаулайтерски на Минск!

    10:31 22.12.2025

  • 117 Ъъъъ

    7 5 Отговор

    До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":

    Да се предаде, да ги съдят. Ако не се предадат са във война и се избиват. Толкова. И в Украйна има много загинали украински генерали от руския тероризъм.

    Коментиран от #124

    10:32 22.12.2025

  • 118 Републиканец

    9 3 Отговор
    САЩ финансираха и обучаваха терористите от алкайда за отслабване на СССР и те им взривиха търговския център. Сега ЕС финансира украинските терористи за удари против Русия, но и Русия може да плати на украинските терористи за терор в Европа. ТОВА Е ПОГРЕШНО. Терористите са заплаха за всички. Тероризмът е престъпление против човечеството.

    Коментиран от #121

    10:33 22.12.2025

  • 119 Да, така е....

    4 5 Отговор

    До коментар #86 от "Винаги хората без ценностна система":

    Такива са русофилите и копейките в БГ.

    Коментиран от #122, #123

    10:33 22.12.2025

  • 120 Костя Костадинович Копейкин

    3 5 Отговор
    Много съм притеснен таварищи.. много😟.

    10:35 22.12.2025

  • 121 БАЦЕ ЕООД

    5 4 Отговор

    До коментар #118 от "Републиканец":

    То е ясно че ЕС не вижда по нататък от носът си ... Кая Калас човек , няма по безмозъчно нещо

    10:37 22.12.2025

  • 122 Колко да са русофили

    3 4 Отговор

    До коментар #119 от "Да, така е....":

    изкараните глупаци от пропадналият запад? Или викаш, чакай да покажа как лъжат хората бе ценности. Знаем, жалки са. 😄

    Коментиран от #126

    10:37 22.12.2025

  • 123 е не са

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Да, така е....":

    ли едни и същи хора това или ти толкова добре познаваш българският език, че намираш разлика .. Да слушаш на училище 2026та моето момченце. Тука недей се напъвай, не впечатляваш никого

    10:38 22.12.2025

  • 124 Там пишеше

    6 3 Отговор

    До коментар #117 от "Ъъъъ":

    В цивилизованият свят има съд. В тероризма няма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.

    10:39 22.12.2025

  • 125 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #109 от "!!!?":

    Сретан е свободен. Български генерал от една седмица не се показал хе,хехе .

    10:39 22.12.2025

  • 127 Ами тъ пей

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    Вярата е в религията. В живота или си човек с ценности или си нищо. Само факти тъ пей. 😄

    10:41 22.12.2025

  • 128 чакай ся

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    кой къде живее, в какво вярва, къде работи са различни неща и право на всеки един човек . Ти какво? освен български език, математика, история и от основни принципи и права в живота ли не разбираш ?? ее, за фронта си. беги

    10:42 22.12.2025

  • 129 Републиканец

    6 3 Отговор
    Платени от Украйна терористи извършиха терористичен акт в Крокус Сити Хол „Муслим Магомаев“ през 2022 година. Бяха застреляни 150 души сред които няколко деца. В течение на един ден терористите бяха заловени на път за Украйна. Бяха осъдени и двама вече се споминаха в затвора.

    10:42 22.12.2025

  • 130 Урсулиците:

    7 3 Отговор
    ТерористаНаркоман Зеленски е във въсторг:
    Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство,
    заложено от Украинските ТерористиФашисти под автомобила му.

    10:42 22.12.2025

  • 131 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "Мани това лепило.":

    И ти ли със салфетки по вагоните лазиш?Прав ти път,но няма да е дълъг.

    10:43 22.12.2025

  • 132 БАРС

    11 2 Отговор
    ЕЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ УКРАИНА Е ТЕРОРИСТИЧНА СТРАНА ,НЯКОГА ТЕРОРИСТИ СА БИЛЕ БАНДЕРОВЦИТЕ А СЕГА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ .ЕДНА ОТ СПРАВКИ Е 2000ТОМА КОЙТО ГИ ПОКАЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОЛША НА ЗЕЛЕНСКИ МИНАЛАТА СЕДМИЦА С ДОКАЗАТЕЛСТВА С ФОТО ЗА ВОЛИЬНСКОТО КЛАНЕ НА ПОЛЯЦИТЕ ,за украинского население КОЕТО БИЛО ЗА СОЦА НЯМА ДА ГОВОРИМЕ.КАКТО ПРЕЗ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА БАНДЕРОВЦИ СА ИЗБИВАЛИ ПОПОВЕ И ВЗРИВЯВПЛИ ЦЪРКВИ НА РУСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ ТО И НА ДНЕШНО ВРЕМЕ ПРОДЪЛЖАВАТ СЪЩОТО ДА БИЯТ СВЕЩЕННИЦИТЕ И ДА ПАЛЯТ И БОМБЯТ ЦЪРКВИ СПРАВКА ПАН ЗЕЛИНСКИ ПОСРЕЩНА ГОСТИ С ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ В ЦЪРКВА НА РУСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ ТОЯ ЧОВЕК Е БЕЗБОЖНИК ДОКАЗАТЕЛСТВО НИТО ЕДИН ПЪТ НЕ Е ОТИШЪЛ В СЕНАГОГА ДАЖЕ И КАТО ЕВРЕИН.ХИТЛЕР СЪЩО Е БИЛ БЕЗБОЖНИК И ОТДАВНА СЕ ГОВОРИ И С ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ Е ОТ РОДА РОДШИЛД ТА СЕ СЕЩАТЕ ДЕ.

    10:43 22.12.2025

  • 134 Копейкин

    4 2 Отговор
    Дано се оправи :)

    Коментиран от #137

    10:45 22.12.2025

  • 137 абе

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "Копейкин":

    Пригожин така два пъти гърмя в самолетни катастрофи, ся си почива на плажа в Африка .. така че, не се знае

    10:47 22.12.2025

  • 138 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Супер новина, ще черпя в заведението цял ден, заповядайте! копейките да идват на задната врата, каквото е останало вчера по чиниите ще е за тях, събрал съм им няколко чувалчета.

    10:49 22.12.2025

  • 139 Републиканец

    6 3 Отговор
    Как ще коментирате запалване на концертна зала, колкото НДК, и стрелба с автомати по посетителите? Убити са 150 души, от които и няколко деца! Това е украинският тероризъм, подкрепян от Кая и Урсула. Две жени, които подкрепят убийци на деца.

    10:49 22.12.2025

  • 140 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    10:52 22.12.2025

  • 141 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    7 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:52 22.12.2025

  • 142 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    10:52 22.12.2025

  • 143 Републиканец

    2 6 Отговор
    Но трябва да признаем, че без да се унищожи калния халифат и бункерното с ботокса не бъде пратено в Хага , тероризма по вета няма да спре!

    Коментиран от #144, #146, #149, #157

    10:52 22.12.2025

  • 146 абе ти

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Републиканец":

    знаеш ли значението на думите дет си ... я признай това по-добре. Едно време като викаха за образователен ЦЕНЗ за гласуване, теб са визирали да знаеш.

    10:56 22.12.2025

  • 147 Розови понита

    6 3 Отговор
    Целият западен свят гледа с презрение към България заради вас.

    Предателите като вас всеки ги презира и никога няма да ги приеме като нормални хора.

    Затова англичаните уважават повече индийците, а французите повече арабите от българите.

    Който предаде освободителя си, той ще предаде всеки за дребни стотинки (центове).

    Англичани, французи и германци ви се присмиват и презират както презират и се подиграват с украинците.

    10:57 22.12.2025

  • 148 Рон Джереми

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":

    "Има ли нещо по жалко от Европа в момента."

    Има по-жалко и не само в момента, а откакто свят светува - Раша.

    Коментиран от #150

    10:57 22.12.2025

  • 149 Републиканец

    3 1 Отговор

    До коментар #143 от "Републиканец":

    Хмммм. В украинската и руската търсачка има новина за едно убито момиченце от украински дрон. За руски генерал няма новина. Откъде ги вади тия новини Факти?

    Коментиран от #151

    10:59 22.12.2025

  • 150 Европа е спонсор на тероризъм и фашизъм

    5 4 Отговор

    До коментар #148 от "Рон Джереми":

    краде и лъже. Та има ли нещо по жалко? Това е дъното на едно общество.

    Коментиран от #153

    11:00 22.12.2025

  • 151 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 3 Отговор

    До коментар #149 от "Републиканец":

    копейка празна и гладна, във всички телеграм канали го пише, има видеа и снимки

    Коментиран от #169

    11:01 22.12.2025

  • 152 ейджи

    2 0 Отговор
    в гражданската война всички са жертви

    11:01 22.12.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Републиканец

    1 2 Отговор
    Миче, проверявай новините в украинската търсачка. Яндекс се казва. Няма убит генерал. Това са измислици.

    Коментиран от #162

    11:03 22.12.2025

  • 155 Дрескод

    1 1 Отговор
    От кое Ми са терористите...

    11:03 22.12.2025

  • 156 Българин

    5 5 Отговор
    Чист тероризъм-истинското лице на ВСУ...!

    Коментиран от #181

    11:04 22.12.2025

  • 157 Само дето тероризмът

    0 2 Отговор

    До коментар #143 от "Републиканец":

    не е военна стратегия и с тези атентати дори комуникативен канал не може да се осъществи.Как тогава ще сбъднеш мечтите си?

    11:04 22.12.2025

  • 159 Българин

    4 0 Отговор
    Но блатните терористи трябва да се унищожават където се намерят, Зеленски се справя чудесно 4та година!

    11:06 22.12.2025

  • 161 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 0 Отговор
    Я,ама нали всичко в калта на просията е нет аналогов в мирето,къде е "страшната" тайна милиция на ботокса да пази орките с пагони?????!!!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #165

    11:06 22.12.2025

  • 162 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #154 от "Републиканец":

    на бавната копейка ще му трябва бая време до като разбере истината, то в бункера от 30 умрели генерала са признали за 3, а вече са заровени и има паметници и грамоти издадени

    11:08 22.12.2025

  • 163 от територия 004

    4 1 Отговор
    Единственият шанс на цялата измет по света, боклуци и всякакви отрепки да покажат, че все още ги има и да имитират значимост, е да извършват терористични актове.

    Коментиран от #167

    11:08 22.12.2025

  • 164 Ха-ха-ха

    0 3 Отговор

    До коментар #153 от "Републиканец":

    В тинята в която ни натикаха твоите "цивилизовани" евроатлантици.

    11:08 22.12.2025

  • 165 Републиканец

    2 2 Отговор

    До коментар #161 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    и милицията е като армията на бункерното, само за тор става, копейките тожи

    11:09 22.12.2025

  • 166 хаха

    5 4 Отговор
    Лошото в случая е, че Украйна извършва по всички международни норми терористични актове- убива хора далеч от зоната на военни действия. После украинците ще реват, ако Русия отвърне и примерно убие някой украински военен или политик или пък остави 2-3 големи града без ток, вода и храна.

    Коментиран от #170

    11:09 22.12.2025

  • 167 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #163 от "от територия 004":

    трябва да се чувализира агресора и задунайските му раби нон стоп

    11:10 22.12.2025

  • 168 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ

    1 3 Отговор
    Няма такъв терористичен акт през последните две седмици. Това е някаква измислица. Има търсачка за новините. Не се излагайте като пускате непроверени новини. Никакъв генерал не е взривен през последните две седмици.

    11:10 22.12.2025

  • 169 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Ей педддррооо, измисли си собствен ник а не да копираш чужди. Явно и затова нямаш сиво вещество

    Коментиран от #172

    11:11 22.12.2025

  • 171 Трябва да бъдат УНИЩОЖЕНИ

    3 7 Отговор
    Украинските терористи барабар със техните ръководители !!!!!!!

    Коментиран от #174

    11:11 22.12.2025

  • 172 Остави го

    0 5 Отговор

    До коментар #169 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Идеално показва падението на запада и циганията да крадат и лъжат. 😄 Да не мислиш, че ми е лесно на глупака да е мизерен цигани и да лази по цял ден за 5 цента по кофите и да показва падението на запада?

    11:13 22.12.2025

  • 174 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    6 0 Отговор

    До коментар #171 от "Трябва да бъдат УНИЩОЖЕНИ":

    Но за сега се унищожават само блатни генерали, още един украински няма, онова с ботокса за това не смее да си покаже силиконовата зурла от калния бункер

    11:14 22.12.2025

  • 175 !!!?

    4 0 Отговор
    Генералът си е играл с "орешките" и...издимял !

    11:15 22.12.2025

  • 176 аz CВО Победа 80

    3 0 Отговор
    И този се навоюва 🤣🤣🤣

    11:16 22.12.2025

  • 177 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":

    И кой руски съд ще предаде на европейските съдии този косвен убиец...ти имаш ли вяра на рускяит съд,защото аз няма...всичко в Русия е подчинено на Кремъл..

    Коментиран от #179

    11:17 22.12.2025

  • 178 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахахаха":

    Покровск превзет ли е че нещо съм забравили кога путин го обяви за превзет.мвжду другото генерала дето обяви купянск за превзет и бе награден за това се самоуби вчера.не им върви нещо на руските генерали.

    Коментиран от #245

    11:19 22.12.2025

  • 179 Кой е убиец и кой не

    0 4 Отговор

    До коментар #177 от "гост":

    в цивилизован свят решава съд! Тероризма и фашизма залял запада са обратното на цивилизован свят.

    11:19 22.12.2025

  • 180 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Да се надяваме":

    Нищо му няма.ще живее ама ще куца.войната може да свърши още утре ако путин се изтегли от окупираните територии!

    Коментиран от #240

    11:20 22.12.2025

  • 181 аz CВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #156 от "Българин":

    по терорист от онова с ботокса от калното мазе няма

    11:20 22.12.2025

  • 182 Факт

    3 1 Отговор
    Путин изби сумати генерали откакто е на власт!

    11:21 22.12.2025

  • 183 Магазини ОриБебе

    2 0 Отговор
    Джама е издържал

    11:21 22.12.2025

  • 184 Григор

    3 3 Отговор
    Няма нищо общо с война и военни действия. По цял свят това си е тероризъм. Какво би станало, ако в колата се беше качила съпругата му с децата? За тия неща мисли ли се?

    Коментиран от #192, #195

    11:21 22.12.2025

  • 185 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор
    Война е и смъртта дебне от всякъде!!!
    Чакаме и диктатора Путин "по някое", време да обере парсата...???

    Коментиран от #188, #189

    11:23 22.12.2025

  • 186 Динко динамита

    3 1 Отговор
    Може пък да се оправи човека.

    11:23 22.12.2025

  • 187 миролюб

    1 2 Отговор
    Да видим кога ще прочетем същото и за наш зеля .....! Време му е ....

    Коментиран от #193

    11:24 22.12.2025

  • 188 Войната е на фронта

    2 3 Отговор

    До коментар #185 от "Оракула от Делфи":

    Това е тероризъм. Жалко за пропадналата Европа, че стигна да спонсорира тероризъм.

    Коментиран от #191

    11:24 22.12.2025

  • 189 Григор

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "Оракула от Делфи":

    Той за това се крие само по мазетата, а Зеленски обикаля фронта!

    11:25 22.12.2025

  • 190 !!!?

    5 0 Отговор
    По време на Война всеки противников генерал е легитимна цел за нападнатата държава !
    Тероризъм е варварските бомбардировки на кремълския башибозук над детски градини, училища и жилищни блокове в Украйна !!!?

    11:25 22.12.2025

  • 191 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #188 от "Войната е на фронта":

    Този е законна цел на украинската армия както и всички руски генерали.

    Коментиран от #196, #212

    11:26 22.12.2025

  • 192 Нищо бе...

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Григор":

    Нищо няма да стане, да не се е омъжвала за него, да си е отваряла очите, защо не се е омъжила за оперен певец или за някой бръснар.

    Коментиран от #197

    11:26 22.12.2025

  • 193 Сценарият от сега е ясен

    3 3 Отговор

    До коментар #187 от "миролюб":

    В момента когато продажника зеленски стане непотребен за господарите си, МИ 6 ще го свитне и ще обвини Русия.

    11:27 22.12.2025

  • 194 Джуджето

    2 1 Отговор
    100% е самоубийство

    11:27 22.12.2025

  • 195 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #184 от "Григор":

    трима бааклука по малко, жалко че не са били и те, ватата трябва да е в чувал, вие копейките тоже

    Коментиран от #198

    11:28 22.12.2025

  • 196 Тероризма винаги има цел стоенче

    1 1 Отговор

    До коментар #191 от "стоян георгиев":

    Но тероризма е зло за света! До къде стигна запада. Спонсор на тероризъм.

    11:28 22.12.2025

  • 197 Като ви гледа човек

    0 2 Отговор

    До коментар #192 от "Нищо бе...":

    изкараните глупаци от пропадналият запад без ценности и вижда дъното което се намира запада.

    11:30 22.12.2025

  • 198 Падението на запада

    0 2 Отговор

    До коментар #195 от "Атина Палада":

    копае дъна. Тероризъм, фашизъм, лъжи, кражби, тролеи с откраднати никове. Това и в циганските гета го няма!

    Коментиран от #203

    11:31 22.12.2025

  • 199 Филко Русофилков.....

    4 0 Отговор
    Аз звъннах на 112 и ги питах какво е станало с генерала, те ми отговориха че всичко е наред с него... събрали са го...

    11:32 22.12.2025

  • 200 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:32 22.12.2025

  • 201 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #205

    11:33 22.12.2025

  • 202 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:33 22.12.2025

  • 203 ще си събираш

    1 0 Отговор

    До коментар #198 от "Падението на запада":

    чер ва та

    Коментиран от #206

    11:33 22.12.2025

  • 204 Тити

    2 0 Отговор
    Явно са пропуснали момента с пазенето от балкона.

    11:34 22.12.2025

  • 206 Добре мъник

    1 2 Отговор

    До коментар #203 от "ще си събираш":

    Виж ко пише в снижанка и избърши сополкята. Падението на запада е трагедия. И малки циганета съсипва вече. Това и в циганските гета го няма.

    Коментиран от #213

    11:35 22.12.2025

  • 207 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор
    Еми няма да има мир за украинците скоро. После пак ще реват че лошата Русия ги млати. Но това си е техен избор още когато ядоха бисквитките на Нюланд и нямат право да винят други за това. Превърнали са се в англосаксонски подлоги и отрепки без достойнство.

    11:37 22.12.2025

  • 208 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    3 0 Отговор
    Но трябва да признаем, че крематорките в блатата пушат 24/7 вече 4та година, добре че са ги вързали за топлофикацията и се греят без пари, а Сирски само праща гориво с пълни камази и вагони, самагонената вата е доста калорична!

    Коментиран от #210, #214

    11:38 22.12.2025

  • 209 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Прав си, те газа и дървата ги дават на китай почти за без пари, добре че е Сирски да праща гориво!

    11:39 22.12.2025

  • 210 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #208 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Прав си, те газа и дървата ги дават на китай почти за без пари, добре че е Сирски да праща гориво!

    Коментиран от #218

    11:40 22.12.2025

  • 212 Това е терористичен акт

    0 2 Отговор

    До коментар #191 от "стоян георгиев":

    по модела , работещ в Израел.Военните цели са на фронта.

    Коментиран от #255

    11:41 22.12.2025

  • 213 Марш по кофите ти казах!

    0 0 Отговор

    До коментар #206 от "Добре мъник":

    Марш!!!!

    Коментиран от #216

    11:42 22.12.2025

  • 215 В В.П.

    2 1 Отговор
    Teрр,,атентат .По талибански сюжет..Пръснете им Радата и министерствата ,заедно с боклука вътре ..Ако са там,тия свине..

    11:43 22.12.2025

  • 216 Давай рови

    0 0 Отговор

    До коментар #213 от "Марш по кофите ти казах!":

    Не ми се жалвай, че нямаш много време. Продажните урсули и тях ще изпразнят и ще си виеш жално и тъпо покрай тях. 😄

    11:43 22.12.2025

  • 217 ААААА

    2 2 Отговор
    Едва ли украинците имат участие. Просто промяна в подхода. До сега практиката беше да се скача от прозорец от високо. Вероятно този не е инскал да скача и може би за това е полетял.

    11:44 22.12.2025

  • 218 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #210 от "Ха-ха-ха":

    На Европа даваха природен газ по абсолютно същите цени както на Китай, но Европа сама се отказа и поиска борсови цени, а те са по-високи. Същото се отнася и за дървесината. Затова Китай има тая година 5% ръст, а Европа изпадна в депресия.

    Коментиран от #222

    11:45 22.12.2025

  • 219 Тихо пръдлььо!

    0 2 Отговор

    До коментар #214 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Да не станеш с 20 сантиметра по-нисък.

    Коментиран от #220, #223

    11:46 22.12.2025

  • 220 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 0 Отговор

    До коментар #219 от "Тихо пръдлььо!":

    Значи сакаш 20 см да го л ап. Не ш, ха ха

    11:48 22.12.2025

  • 221 гост

    1 2 Отговор
    На трътлестият евреин -жална му майка.

    11:48 22.12.2025

  • 222 Трай си копейко

    0 1 Отговор

    До коментар #218 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Икономиката и политиката не е за твоята глава.

    Коментиран от #226

    11:48 22.12.2025

  • 224 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Истината, истинската истина, която никога не е обитавала главицата ти е проста, формулирана е преди хилядолетия:

    Да убиеш свой противник на бойното поле, защитавайки родината и близките си, е акт на войнско задължение и достойнство. Това е героизъм в прекия смисъл на думата, особено когато губиш и живота си, за да го постигнеш. Военните паметници по света славят паметта именно на тези достойни хора! Дължим поклон и уважение на всички тях!
    Да убиеш свой противник в тила, в цивилна среда, в гръб, чрез диверсионен акт който заплашва и цивилни е точно обратното. Падение.
    Повтарям: ПАДЕНИЕ.

    Не очаквам да разбереш написаното, но бях длъжен да те осведомя. Въпрос на ценности е .

    Коментиран от #235

    11:49 22.12.2025

  • 226 Така е тъ пей

    3 1 Отговор

    До коментар #222 от "Трай си копейко":

    Не реви, а бръши сополкята, че ни отврати от запада. Станала е циганско гето. 😄

    11:49 22.12.2025

  • 227 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор
    Невероятно! Над 200 коментара за една фалшива новина. НЯМА ТАКАВА НОВИНА В УКРАИНСКАТА И В РУСКАТА ТЪРСАЧКА! В България съвсем изперкаха с тая Украйна и взеха да си измислят.

    Коментиран от #230, #233, #237

    11:50 22.12.2025

  • 228 Удриии

    2 1 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите.

    Само Мариз ще излекува
    Руския Терорист.

    11:50 22.12.2025

  • 229 Кетаминовия Джо

    0 0 Отговор
    ТАСС съобщава ,че нищо му няма ,една боя и ще е чисто нов

    11:51 22.12.2025

  • 230 Тро ляка е полудял 😄

    2 1 Отговор

    До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ко ли са му обещали на глупака продажните урсукли, че реве на умряло глупака? 😄

    11:52 22.12.2025

  • 231 В В.П.

    1 1 Отговор
    Заривай Киев и режима ..Надълбоко.

    11:52 22.12.2025

  • 232 Един фашист по-малко.

    1 1 Отговор
    мдаа

    11:52 22.12.2025

  • 233 Гаргамел

    1 1 Отговор

    До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Фалшива ти е ушанката .
    Как да я няма ,неграмотен , навсякъде я има

    11:54 22.12.2025

  • 234 В В.П.

    2 1 Отговор
    Колата на снимката Нее взривена .Това е скрап от катастрофа .Фейк..

    11:54 22.12.2025

  • 235 В В.П.

    2 2 Отговор

    До коментар #224 от "Тома":

    пияните терористи трябва да се унищожават където и да са, копеейките им тоже

    11:55 22.12.2025

  • 236 Георгиев

    1 0 Отговор
    Практиката показва, че автомобилите на такива лица се съхраняват в охраняеми гаражи и ежедневно преминават преглед за поставени взривно устройства. Ежедневно!
    И още. След такива диверсии, Банкова трябва да се срине до земята. А то - нищо. Пак ще има закани, декларации, политиканстване и - нищо. Да вземат пример от Израел. И това не правят.

    11:55 22.12.2025

  • 237 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    пълно с инфо в телеграм каналите, копейка кална

    Коментиран от #241

    11:56 22.12.2025

  • 238 Георгиев

    3 1 Отговор
    Но новината е добра, ккуупейките реват на умрело, което също е супер!

    11:57 22.12.2025

  • 239 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    Все чакам долара да стане 200 рубли и да забогатя, а той падна на 70 рубли, както преди войната. Хич не я разбирам тая икономика! Толкоз санкции, а Русия богатее и се къпе в пари, а Западът тъне в дългове. VW фалира! 30 000 уволнени и още 100 000 уволнени от производителите на комплектуващи! Китай купува всичко наред. Купи Волво, сега ще купи и WV. От Гърция купи пристанищата. Гадни комуняки еййй! Накъде са тръгнали само с една партия и един народ? Дайте и тях да ги разцепим на провинции да се бият едни други като руснаците.

    11:59 22.12.2025

  • 240 Войната е наше дело

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "стоян георгиев":

    Ако имаше гаранции за траен мир, Русия би се изтеглила още утре.

    12:00 22.12.2025

  • 241 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #237 от "Тома":

    Телеграм каналите са супер достоверен източник, центак про стак!

    12:02 22.12.2025

  • 242 И аз умирам от смях

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Тези лакърдии ги бълвате вече четвърта година,дай нещо ново или няма пипе.

    12:02 22.12.2025

  • 243 Този генерал е късметлия

    1 1 Отговор
    Вредил се е за билет за празничния коледен концерт на Кобзон, организиран от Буданов и компания.

    Коментиран от #247

    12:04 22.12.2025

  • 244 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор
    Но трябва да признаем, че в смехдържавата с менделеевата таблица за да има какво да ядеш трябва да оридеш в Украина да трепеш баби и деца за 300 долара, пенсията е 120 долара, а кило картофи долар, само гладните копейки ум завиждат на мизерията !

    Коментиран от #246, #252

    12:05 22.12.2025

  • 245 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "стоян георгиев":

    Маняк това и вчера го написа, ама като ти поисках инфо и изчезна, я дай инфо за самоубилия се генерал или и фото е само в твойта глава, а за Покровск да си чул нещо от Сирски последните седмици да си чул нещо от Зеленски за Мирноград и Покровск, май не, демек крият се като мишки за изгубените градове

    12:06 22.12.2025

  • 247 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор

    До коментар #243 от "Този генерал е късметлия":

    Така е, най вероятно до коледа може и бакшиша с ботокса да го уредят с билет, говори се, че скоро ще го вадят от бункера увит в килим и тиксо!

    Коментиран от #250, #251

    12:06 22.12.2025

  • 248 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "наблюдател":

    И кой сяда на масата с преговорите???
    Урсулите, или Жалкобритания???

    Путин победи, а сащ се изнесоха по терлици от тоя пореден конфликт, който стартираха, като новият световен ред вече изключва ЕС и "кралството"!
    Сега урсулите ще се опитат да крадат руски средства, но белгииците се обявиха против, щото такава стъпка би слинала еврото до кръгла 0!!!

    Новият световен ред ще удари глобалистите и техните марионетки!

    12:06 22.12.2025

  • 249 Ихууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Глупостта Специално запазена твоя и само твоя.

    12:06 22.12.2025

  • 250 Браво на Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #247 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Пак смачка фашизираният запад, щом в отчаяние опряха до цигани да крадат и лъжат. 😄

    Коментиран от #253

    12:08 22.12.2025

  • 251 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #247 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И за копейките ще има билети, правостоящи в дървени костюми, кабзоя пее нон стоп 4та година!

    12:09 22.12.2025

  • 252 Кило картофи

    1 2 Отговор

    До коментар #244 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    в Европа са от едно до две евро във всички магазини. "Бедна" Русия има магазини и в Европа и цените са като в Европа и качеството е добро и асортимента е голям. Как е сега в Русия може да се провери по сайтовете. ЗАПЛАТИ В МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПОД 1000 € НЯМА.

    Коментиран от #258, #259

    12:10 22.12.2025

  • 253 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #250 от "Браво на Русия":

    Братле виж ги колко са пр. Ти и пишат всеки ден едно и също, типични просяци от Нато хахахха, много ми е тъжно за тях

    12:10 22.12.2025

  • 254 Пригожин

    1 0 Отговор
    Кобзонистите щурмуват небесата..

    12:11 22.12.2025

  • 255 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #212 от "Това е терористичен акт":

    Военните цели са навсякъде.нима русия не удря военни цели в дълбокия тил?

    Коментиран от #261

    12:12 22.12.2025

  • 256 Сатана Z

    0 0 Отговор
    така е, до като не се натират блатните подлоги няма да има България

    12:13 22.12.2025

  • 257 Факти

    0 1 Отговор
    Махнете я най-сетне тая фалшива новина. Не се излагайте.

    12:14 22.12.2025

  • 258 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #252 от "Кило картофи":

    Те за това ходят да грабят тостери и самовари в Украина щото заплатите са им 1000 евро, копейка смешна и бавноразвита‼️

    Коментиран от #262, #264, #265

    12:14 22.12.2025

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Явно бункерният страхливец го е Убил":

    Това е най -точния коментар, джуджето губи и си отмъщава. Русия е съсипана от всякъде и няма ка да се изправи на крака .

    12:16 22.12.2025

  • 261 Тероризма стоенчо е зло

    1 0 Отговор

    До коментар #255 от "стоян георгиев":

    а не военна цел. Тероризма стоенчо е приоритет на пропаднали хора. Сега виждаш ли къде е фашиста зеленски и къде докараха Европа продажните урсули спонсори на тероризъм. На дъното на свет стоенче.

    12:16 22.12.2025

  • 262 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Маняк изтърка се, незнам всеки ден пишеш едни и също, да нямаш деменция, смени малко този репертоар, ставаш банален

    Коментиран от #266

    12:16 22.12.2025

  • 263 1 руски Фашист фира

    2 1 Отговор
    Айде още един руски нацист при Пригожин!

    12:17 22.12.2025

  • 264 Браво на Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Пак смачка фашизираният запад, щом в отчаяние опряха до цигани да крадат и лъжат. 😄

    12:18 22.12.2025

  • 265 Победихте в пропагандата!😄💥😜❗🎺

    0 0 Отговор

    До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Сега остава и крайна да победи на фронта. От много перемоги останаха 15 милиона урки на територията.

    12:18 22.12.2025

  • 266 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #262 от "Хахахахаха":

    Но най важно е грузя 200 да не спира да върви към калната джамахирия‼️

    12:18 22.12.2025

