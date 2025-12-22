Руски генерал беше убит в Москва, взривиха автомобила му

Руски генерал бе убит тази сутрин в Южна Москва при детонация на взривно устройство под автомобила му, заяви руското следствие, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Убитият е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към генералния щаб на руските въоръжени сили, каза говорителката на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко.
"По поръчение на председателя на Следствения комитет за оказване на практическа помощ по разкриването на престъплението са изпратени опитни следователи криминалисти от централния апарат. Продължава огледът на местопроизшествието. Следствието ще разпореди необходимите експертизи, включително съдебно-медицинска и техническа експертиза за експлозива. Разпитват се свидетели и очевидци, проверяват се камерите за видеонаблюдение", поясни Петренко, цитирана от ТАСС.
"Следователите разглеждат различни версии за разследване на убийството. Едната от тях е, че престъплението е организирано от украинските разузнавателни служби", каза още говорителката.
Руски медии съобщиха за експлозия на автомобил на паркинг в Москва и че шофьорът е бил вътре в автомобила.
Украинските тайни служби поеха отговорност за подобна атака срещу високопоставен руски военен през декември миналата година. Тогава с бомба бе убит началникът на руските войски за радиационна, биологическа и химическа защита генерал-лейтенант Игор Кирилов, припомня АП.
Автомобилът на Сарваров се е взривил около 7:00 часа сутринта на паркинг на улица Ясенева в Москва. Според публикации в Телеграм в каналите База и Mash, които са близки до руските силови структури, експлозията е станала, малко след като водачът на автомобила се е качил в него и е пропътувал няколко метра. Според предварителните данни на следователите, под шасито на колата е задействано самоделно взривно устройство.
Разследващи са изпратени на мястото на инцидента, според съобщенията, в южната част на руската столица. Руските медии съобщиха, че експлозията е станала на паркинг близо до жилищен блок.
Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., редица военни служители станаха мишена в руската столица.
стоян георгиев
Коментиран от #2, #9, #34, #63
09:28 22.12.2025
Просто е казал истината на Путин
09:29 22.12.2025
Един фашист по малко!
09:29 22.12.2025
Путин
09:29 22.12.2025
"Фашистите
Коментиран от #25, #27
09:29 22.12.2025
Явно бункерният страхливец го е Убил
Коментиран от #260
09:30 22.12.2025
007
09:31 22.12.2025
Констатация
До коментар #1 от "стоян георгиев":Така действат бандеровците.
Но... краят им е близък.
След това идва края и на фашистите в Брюксел начело с фюрерката им- малоумната Урсула.
Коментиран от #20, #75, #110, #242
09:31 22.12.2025
Украински терористи
09:31 22.12.2025
Който сее ветрове, жъне бурии!
09:31 22.12.2025
09:31 22.12.2025
На концертите
09:31 22.12.2025
нормален човек няма да обикаля
09:32 22.12.2025
Я пък тоя
Путин търси убежище в Габон.
09:33 22.12.2025
Доналд
18 Има, рашистите,
До коментар #10 от "Украински терористи":избиващи деца и цивилни в поредната си завоевателна война. Каквито и опорки да ръсите, uzZZpoguTe са в Просия, както и лизачите им по мазета и паланки в територията.
19 Копейки,
До коментар #2 от "Дрисула":СБУ на Украйна ви знае всичките.
Коментиран от #98
09:34 22.12.2025
21 Дантон
До коментар #8 от "007":Комунизмът е в Брюксел.И комисариатът е там.Троцкистки комисарки.Износ на революции.
09:37 22.12.2025
Запазена украинска марка.
Коментиран от #44, #249
23 Истината
Коментиран от #224
09:37 22.12.2025
24 Изглеждаш глупаво
До коментар #18 от "Има, рашистите,":на фона, че виждаме украинските терористи. Падението на запада да стигне до тероризъм и циганета да лъжат. Има ли нещо по жалко от Европа в момента. 😄
Коментиран от #28, #32, #148
09:37 22.12.2025
До коментар #6 от ""Фашистите":само в Кремлянските земи, са самые большие в мире! Да се знае!!!
09:38 22.12.2025
26 Питам
Коментиран от #97
09:38 22.12.2025
27 Така е
До коментар #6 от ""Фашистите":И най-вече руските...
Коментиран от #31
09:38 22.12.2025
09:39 22.12.2025
30 защо
Коментиран от #40
09:39 22.12.2025
31 Бяха руски
До коментар #27 от "Така е":Сега се наричат украинци. 😄
Гадно нали. Кажи браво на Русия, че отново ще си свободно от фашизма.
Коментиран от #38
09:40 22.12.2025
32 Чебурашка
До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":Има и по жалко, балхария например.
09:40 22.12.2025
33 Къде е Козлодуйският?
09:41 22.12.2025
34 Хахахахаха
До коментар #1 от "стоян георгиев":Буда нов не беше ли тоя с спец акцията с хеликоптерите хахахахахах, където щяха да гонят руснаците от Покровск. Какво стана с тях??? Ааа сетих се май не живвяха много след като слезнаха от хеликоптерите
Коментиран от #178
09:41 22.12.2025
35 Разбирач
09:42 22.12.2025
36 Така е
До коментар #28 от "Има, крепостният ти мозък.":Иначе нямаше да се излагаш да лазиш в краката ми с лъжи като и да показваш падението на Европа да наема глупаво цигане. 😄 Що за глупак става на циганин за 5 цента?
Коментиран от #39
09:42 22.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А ти
До коментар #36 от "Така е":Чувстваш ли се опростачена?
Коментиран от #42
09:44 22.12.2025
40 Наричаща се
До коментар #30 от "защо":СВО.
09:45 22.12.2025
42 Предполагам не
До коментар #39 от "А ти":Иначе не би показвала оопростачването и падението на запада. 😄
09:46 22.12.2025
43 Кривоверен алкаш
09:46 22.12.2025
45 Падението на Европа
09:48 22.12.2025
46 Възpожденец 🇧🇬
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Коментиран от #83, #94, #135
09:48 22.12.2025
48 Фейк на часа
Изходът на войната между Украйна и Русия беше решен още при битката за Бахмут, когато пандизчиите от Вагнер (в голямата си част бивши военни, които са станали престъпници след съкращенията на армията на СССР) унищожиха най-добре подготвените части, а също младшия офицерски състав на ВСУ и украинската армия остана без ръководство. Сега украинците нямат адекватно командване, а някакви нацистки заградителни отряди.
Миналата седмица се появи статия от мозъка, подготвил тази война преди 15 години - Джордж Фрийдмън, който признава, че Украйна е приключена. Който твърди обратното живее в илюзорен паралелен свят.
Коментиран от #49, #54, #65, #74, #85
До коментар #48 от "Фейк на часа":МОЧАТА?
Коментиран от #53
09:50 22.12.2025
50 бигири бигири
09:51 22.12.2025
51 Оги
09:51 22.12.2025
53 Я виж в гащите
До коментар #49 от "А где":Там ли е? 😄
09:51 22.12.2025
54 Любопитно
До коментар #48 от "Фейк на часа":Къде е тази статия?
Коментиран от #61
09:51 22.12.2025
57 гас
09:52 22.12.2025
59 Пешко
09:52 22.12.2025
60 Голия
Коментиран от #69
09:54 22.12.2025
61 Фейк на часа
До коментар #54 от "Любопитно":Пусни в търсачката на Гугъл: "Die Ursache der europäischen Krise". Приятен ден !
Коментиран от #80, #88, #93
09:56 22.12.2025
62 Мишел
Коментиран от #67
09:56 22.12.2025
63 Да се надяваме
До коментар #1 от "стоян георгиев":че не е загинал, и дано по-скоро да свърши войната.
Коментиран от #180
09:56 22.12.2025
64 на маати дюпка
До коментар #56 от "Руснаци":прилива
09:56 22.12.2025
66 Анджо
09:58 22.12.2025
67 Копей,
До коментар #62 от "Мишел":Не се отклонявай от темата!
Коментиран от #72, #82
09:58 22.12.2025
69 Босия
До коментар #60 от "Голия":Занулен.
09:59 22.12.2025
70 Казано с други думи-
Буквално преди минути Shot публикува информация, че действително Сарваров е бил в колата и е починал от раните си в болница.
09:59 22.12.2025
71 Я украинските специални служби
09:59 22.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 !!!?
10:01 22.12.2025
75 наблюдател
Коментиран от #248
10:01 22.12.2025
77 Опорка
10:03 22.12.2025
10:04 22.12.2025
79 Чеченският мужик- генерал
Или вечер в землянката му набиват твърди мисли отзад.
Това е непобедимая и могучая днес.
10:04 22.12.2025
80 Пепи Волгата
До коментар #61 от "Фейк на часа":Не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #81
10:04 22.12.2025
81 Всеки глупак
10:06 22.12.2025
83 Това се нарича атентат
До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":Кой го е поръчал и кой е реалният извършител няма да разберем.
10:06 22.12.2025
84 Аре ве...
Коментиран от #86
10:06 22.12.2025
85 Питам
До коментар #48 от "Фейк на часа":А гласове чуваш ли?
10:07 22.12.2025
86 Винаги хората без ценностна система
До коментар #84 от "Аре ве...":са били фенове на фашизъм, тероризъм, кражби и лъжи. Само факти!
Коментиран от #119
10:07 22.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Копейка
Коментиран от #95, #103, #145
10:11 22.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Къв фейк бре?
До коментар #61 от "Фейк на часа":Умрел е.То не е фейк.
10:12 22.12.2025
94 Никакъв възрожденец не си
До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":Жълтите звезди и гетата е равнозначно с твоите ,,червени бояджии”.Деволюция в различен цвят.
10:13 22.12.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Мдаа...!
Откъде?!
От терористични страхливи акцийки,като тая...
10:14 22.12.2025
97 Баце,
А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?
Коментиран от #100, #105, #112
10:14 22.12.2025
98 Виж сега,
До коментар #19 от "Копейки,":има закон във физиката, който гласи : ,,Количественото натрупване води до качествено изменение”.И той е аксиома.
10:15 22.12.2025
99 Копейки,
Коментиран от #111
10:17 22.12.2025
100 Мани това лепило.
До коментар #97 от "Баце,":Вземай нещо качествено 🤣🤣🤣
Коментиран от #131
10:19 22.12.2025
101 Дик диверсанта
Коментиран от #104
10:20 22.12.2025
102 Замислен
До коментар #92 от "За всеки безродник":Генералът е станал на зарзават.
Коментиран от #107
10:21 22.12.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Спрямо руските фашисти
До коментар #101 от "Дик диверсанта":Така се действа!
10:22 22.12.2025
105 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #97 от "Баце,":Руски фейкове.
Коментиран от #108
10:23 22.12.2025
106 Да........
10:23 22.12.2025
107 Така е
До коментар #102 от "Замислен":Тероризма е зло и затова сега Европа е толкова жалка като спонсор на тероризъм. Иначе това не променя, че безродника мрази Русия, щото заради нея сега не е с чалма и шалвари.
Коментиран от #136
10:23 22.12.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 !!!?
Коментиран от #125
10:25 22.12.2025
110 Ъъъъ
До коментар #9 от "Констатация":Тези генерали са военнопрестъпници убиващи цивилни в суверенна държава и започнали война срещу мирни граждани. Останалите генерали да знаят какво ги чака.
Коментиран от #114
10:25 22.12.2025
111 Коментар
До коментар #99 от "Копейки,":Перфектен начин да изчезнеш е да бъдеш обявен са умрял.
10:25 22.12.2025
112 Йосиф Кобзон
До коментар #97 от "Баце,":Мойте сметки друго показват баце.
Коментиран от #113, #115
10:27 22.12.2025
113 Затова
До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":пропагандата се цели винаги в глупака.
10:28 22.12.2025
114 Кой е военно престъпник
До коментар #110 от "Ъъъъ":в цивилизованият свят решава съда, а не тероризма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.
Коментиран от #117, #177
10:29 22.12.2025
115 ахахаха
До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":кви сметки е, ти нямаш дори основно
10:30 22.12.2025
116 Българин
10:31 22.12.2025
117 Ъъъъ
До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":Да се предаде, да ги съдят. Ако не се предадат са във война и се избиват. Толкова. И в Украйна има много загинали украински генерали от руския тероризъм.
Коментиран от #124
10:32 22.12.2025
118 Републиканец
Коментиран от #121
10:33 22.12.2025
119 Да, така е....
До коментар #86 от "Винаги хората без ценностна система":Такива са русофилите и копейките в БГ.
Коментиран от #122, #123
10:33 22.12.2025
120 Костя Костадинович Копейкин
10:35 22.12.2025
121 БАЦЕ ЕООД
До коментар #118 от "Републиканец":То е ясно че ЕС не вижда по нататък от носът си ... Кая Калас човек , няма по безмозъчно нещо
10:37 22.12.2025
122 Колко да са русофили
До коментар #119 от "Да, така е....":изкараните глупаци от пропадналият запад? Или викаш, чакай да покажа как лъжат хората бе ценности. Знаем, жалки са. 😄
Коментиран от #126
10:37 22.12.2025
123 е не са
До коментар #119 от "Да, така е....":ли едни и същи хора това или ти толкова добре познаваш българският език, че намираш разлика .. Да слушаш на училище 2026та моето момченце. Тука недей се напъвай, не впечатляваш никого
10:38 22.12.2025
124 Там пишеше
До коментар #117 от "Ъъъъ":В цивилизованият свят има съд. В тероризма няма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.
10:39 22.12.2025
125 Българин
До коментар #109 от "!!!?":Сретан е свободен. Български генерал от една седмица не се показал хе,хехе .
10:39 22.12.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Ами тъ пей
До коментар #126 от "Хахахаха":Вярата е в религията. В живота или си човек с ценности или си нищо. Само факти тъ пей. 😄
10:41 22.12.2025
128 чакай ся
До коментар #126 от "Хахахаха":кой къде живее, в какво вярва, къде работи са различни неща и право на всеки един човек . Ти какво? освен български език, математика, история и от основни принципи и права в живота ли не разбираш ?? ее, за фронта си. беги
10:42 22.12.2025
129 Републиканец
10:42 22.12.2025
130 Урсулиците:
Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство,
заложено от Украинските ТерористиФашисти под автомобила му.
10:42 22.12.2025
131 Ха ха
До коментар #100 от "Мани това лепило.":И ти ли със салфетки по вагоните лазиш?Прав ти път,но няма да е дълъг.
10:43 22.12.2025
132 БАРС
10:43 22.12.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Копейкин
Коментиран от #137
10:45 22.12.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 абе
До коментар #134 от "Копейкин":Пригожин така два пъти гърмя в самолетни катастрофи, ся си почива на плажа в Африка .. така че, не се знае
10:47 22.12.2025
138 Последния Софиянец
10:49 22.12.2025
139 Републиканец
10:49 22.12.2025
140 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
10:52 22.12.2025
141 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
10:52 22.12.2025
142 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
10:52 22.12.2025
143 Републиканец
Коментиран от #144, #146, #149, #157
10:52 22.12.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 абе ти
До коментар #143 от "Републиканец":знаеш ли значението на думите дет си ... я признай това по-добре. Едно време като викаха за образователен ЦЕНЗ за гласуване, теб са визирали да знаеш.
10:56 22.12.2025
147 Розови понита
Предателите като вас всеки ги презира и никога няма да ги приеме като нормални хора.
Затова англичаните уважават повече индийците, а французите повече арабите от българите.
Който предаде освободителя си, той ще предаде всеки за дребни стотинки (центове).
Англичани, французи и германци ви се присмиват и презират както презират и се подиграват с украинците.
10:57 22.12.2025
148 Рон Джереми
До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":"Има ли нещо по жалко от Европа в момента."
Има по-жалко и не само в момента, а откакто свят светува - Раша.
Коментиран от #150
10:57 22.12.2025
149 Републиканец
До коментар #143 от "Републиканец":Хмммм. В украинската и руската търсачка има новина за едно убито момиченце от украински дрон. За руски генерал няма новина. Откъде ги вади тия новини Факти?
Коментиран от #151
10:59 22.12.2025
150 Европа е спонсор на тероризъм и фашизъм
До коментар #148 от "Рон Джереми":краде и лъже. Та има ли нещо по жалко? Това е дъното на едно общество.
Коментиран от #153
11:00 22.12.2025
151 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #149 от "Републиканец":копейка празна и гладна, във всички телеграм канали го пише, има видеа и снимки
Коментиран от #169
11:01 22.12.2025
152 ейджи
11:01 22.12.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Републиканец
Коментиран от #162
11:03 22.12.2025
155 Дрескод
11:03 22.12.2025
156 Българин
Коментиран от #181
11:04 22.12.2025
157 Само дето тероризмът
До коментар #143 от "Републиканец":не е военна стратегия и с тези атентати дори комуникативен канал не може да се осъществи.Как тогава ще сбъднеш мечтите си?
11:04 22.12.2025
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Българин
11:06 22.12.2025
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #165
11:06 22.12.2025
162 Последния Софиянец
До коментар #154 от "Републиканец":на бавната копейка ще му трябва бая време до като разбере истината, то в бункера от 30 умрели генерала са признали за 3, а вече са заровени и има паметници и грамоти издадени
11:08 22.12.2025
163 от територия 004
Коментиран от #167
11:08 22.12.2025
164 Ха-ха-ха
До коментар #153 от "Републиканец":В тинята в която ни натикаха твоите "цивилизовани" евроатлантици.
11:08 22.12.2025
165 Републиканец
До коментар #161 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":и милицията е като армията на бункерното, само за тор става, копейките тожи
11:09 22.12.2025
166 хаха
Коментиран от #170
11:09 22.12.2025
167 Ха-ха-ха
До коментар #163 от "от територия 004":трябва да се чувализира агресора и задунайските му раби нон стоп
11:10 22.12.2025
168 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ
11:10 22.12.2025
169 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #151 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Ей педддррооо, измисли си собствен ник а не да копираш чужди. Явно и затова нямаш сиво вещество
Коментиран от #172
11:11 22.12.2025
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Трябва да бъдат УНИЩОЖЕНИ
Коментиран от #174
11:11 22.12.2025
172 Остави го
До коментар #169 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Идеално показва падението на запада и циганията да крадат и лъжат. 😄 Да не мислиш, че ми е лесно на глупака да е мизерен цигани и да лази по цял ден за 5 цента по кофите и да показва падението на запада?
11:13 22.12.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #171 от "Трябва да бъдат УНИЩОЖЕНИ":Но за сега се унищожават само блатни генерали, още един украински няма, онова с ботокса за това не смее да си покаже силиконовата зурла от калния бункер
11:14 22.12.2025
175 !!!?
11:15 22.12.2025
176 аz CВО Победа 80
11:16 22.12.2025
177 гост
До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":И кой руски съд ще предаде на европейските съдии този косвен убиец...ти имаш ли вяра на рускяит съд,защото аз няма...всичко в Русия е подчинено на Кремъл..
Коментиран от #179
11:17 22.12.2025
178 стоян георгиев
До коментар #34 от "Хахахахаха":Покровск превзет ли е че нещо съм забравили кога путин го обяви за превзет.мвжду другото генерала дето обяви купянск за превзет и бе награден за това се самоуби вчера.не им върви нещо на руските генерали.
Коментиран от #245
11:19 22.12.2025
179 Кой е убиец и кой не
До коментар #177 от "гост":в цивилизован свят решава съд! Тероризма и фашизма залял запада са обратното на цивилизован свят.
11:19 22.12.2025
180 стоян георгиев
До коментар #63 от "Да се надяваме":Нищо му няма.ще живее ама ще куца.войната може да свърши още утре ако путин се изтегли от окупираните територии!
Коментиран от #240
11:20 22.12.2025
181 аz CВО Победа 80
До коментар #156 от "Българин":по терорист от онова с ботокса от калното мазе няма
11:20 22.12.2025
182 Факт
11:21 22.12.2025
183 Магазини ОриБебе
11:21 22.12.2025
184 Григор
Коментиран от #192, #195
11:21 22.12.2025
185 Оракула от Делфи
Чакаме и диктатора Путин "по някое", време да обере парсата...???
Коментиран от #188, #189
11:23 22.12.2025
186 Динко динамита
11:23 22.12.2025
187 миролюб
Коментиран от #193
11:24 22.12.2025
188 Войната е на фронта
До коментар #185 от "Оракула от Делфи":Това е тероризъм. Жалко за пропадналата Европа, че стигна да спонсорира тероризъм.
Коментиран от #191
11:24 22.12.2025
189 Григор
До коментар #185 от "Оракула от Делфи":Той за това се крие само по мазетата, а Зеленски обикаля фронта!
11:25 22.12.2025
190 !!!?
Тероризъм е варварските бомбардировки на кремълския башибозук над детски градини, училища и жилищни блокове в Украйна !!!?
11:25 22.12.2025
191 стоян георгиев
До коментар #188 от "Войната е на фронта":Този е законна цел на украинската армия както и всички руски генерали.
Коментиран от #196, #212
11:26 22.12.2025
192 Нищо бе...
До коментар #184 от "Григор":Нищо няма да стане, да не се е омъжвала за него, да си е отваряла очите, защо не се е омъжила за оперен певец или за някой бръснар.
Коментиран от #197
11:26 22.12.2025
193 Сценарият от сега е ясен
До коментар #187 от "миролюб":В момента когато продажника зеленски стане непотребен за господарите си, МИ 6 ще го свитне и ще обвини Русия.
11:27 22.12.2025
194 Джуджето
11:27 22.12.2025
195 Атина Палада
До коментар #184 от "Григор":трима бааклука по малко, жалко че не са били и те, ватата трябва да е в чувал, вие копейките тоже
Коментиран от #198
11:28 22.12.2025
196 Тероризма винаги има цел стоенче
До коментар #191 от "стоян георгиев":Но тероризма е зло за света! До къде стигна запада. Спонсор на тероризъм.
11:28 22.12.2025
197 Като ви гледа човек
До коментар #192 от "Нищо бе...":изкараните глупаци от пропадналият запад без ценности и вижда дъното което се намира запада.
11:30 22.12.2025
198 Падението на запада
До коментар #195 от "Атина Палада":копае дъна. Тероризъм, фашизъм, лъжи, кражби, тролеи с откраднати никове. Това и в циганските гета го няма!
Коментиран от #203
11:31 22.12.2025
199 Филко Русофилков.....
11:32 22.12.2025
200 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:32 22.12.2025
201 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #205
11:33 22.12.2025
202 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
11:33 22.12.2025
203 ще си събираш
До коментар #198 от "Падението на запада":чер ва та
Коментиран от #206
11:33 22.12.2025
204 Тити
11:34 22.12.2025
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Добре мъник
До коментар #203 от "ще си събираш":Виж ко пише в снижанка и избърши сополкята. Падението на запада е трагедия. И малки циганета съсипва вече. Това и в циганските гета го няма.
Коментиран от #213
11:35 22.12.2025
207 Ха-ха-ха
11:37 22.12.2025
208 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Коментиран от #210, #214
11:38 22.12.2025
209 Ха-ха-ха
11:39 22.12.2025
210 Ха-ха-ха
До коментар #208 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Прав си, те газа и дървата ги дават на китай почти за без пари, добре че е Сирски да праща гориво!
Коментиран от #218
11:40 22.12.2025
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Това е терористичен акт
До коментар #191 от "стоян георгиев":по модела , работещ в Израел.Военните цели са на фронта.
Коментиран от #255
11:41 22.12.2025
213 Марш по кофите ти казах!
До коментар #206 от "Добре мъник":Марш!!!!
Коментиран от #216
11:42 22.12.2025
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 В В.П.
11:43 22.12.2025
216 Давай рови
До коментар #213 от "Марш по кофите ти казах!":Не ми се жалвай, че нямаш много време. Продажните урсули и тях ще изпразнят и ще си виеш жално и тъпо покрай тях. 😄
11:43 22.12.2025
217 ААААА
11:44 22.12.2025
218 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #210 от "Ха-ха-ха":На Европа даваха природен газ по абсолютно същите цени както на Китай, но Европа сама се отказа и поиска борсови цени, а те са по-високи. Същото се отнася и за дървесината. Затова Китай има тая година 5% ръст, а Европа изпадна в депресия.
Коментиран от #222
11:45 22.12.2025
219 Тихо пръдлььо!
До коментар #214 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Да не станеш с 20 сантиметра по-нисък.
Коментиран от #220, #223
11:46 22.12.2025
220 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #219 от "Тихо пръдлььо!":Значи сакаш 20 см да го л ап. Не ш, ха ха
11:48 22.12.2025
221 гост
11:48 22.12.2025
222 Трай си копейко
До коментар #218 от "Хахаха!🎺🥳😀":Икономиката и политиката не е за твоята глава.
Коментиран от #226
11:48 22.12.2025
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Тома
До коментар #23 от "Истината":Истината, истинската истина, която никога не е обитавала главицата ти е проста, формулирана е преди хилядолетия:
Да убиеш свой противник на бойното поле, защитавайки родината и близките си, е акт на войнско задължение и достойнство. Това е героизъм в прекия смисъл на думата, особено когато губиш и живота си, за да го постигнеш. Военните паметници по света славят паметта именно на тези достойни хора! Дължим поклон и уважение на всички тях!
Да убиеш свой противник в тила, в цивилна среда, в гръб, чрез диверсионен акт който заплашва и цивилни е точно обратното. Падение.
Повтарям: ПАДЕНИЕ.
Не очаквам да разбереш написаното, но бях длъжен да те осведомя. Въпрос на ценности е .
Коментиран от #235
11:49 22.12.2025
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Така е тъ пей
До коментар #222 от "Трай си копейко":Не реви, а бръши сополкята, че ни отврати от запада. Станала е циганско гето. 😄
11:49 22.12.2025
227 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #230, #233, #237
11:50 22.12.2025
228 Удриии
Само Мариз ще излекува
Руския Терорист.
11:50 22.12.2025
229 Кетаминовия Джо
11:51 22.12.2025
230 Тро ляка е полудял 😄
До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ко ли са му обещали на глупака продажните урсукли, че реве на умряло глупака? 😄
11:52 22.12.2025
231 В В.П.
11:52 22.12.2025
232 Един фашист по-малко.
11:52 22.12.2025
233 Гаргамел
До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":Фалшива ти е ушанката .
Как да я няма ,неграмотен , навсякъде я има
11:54 22.12.2025
234 В В.П.
11:54 22.12.2025
235 В В.П.
До коментар #224 от "Тома":пияните терористи трябва да се унищожават където и да са, копеейките им тоже
11:55 22.12.2025
236 Георгиев
И още. След такива диверсии, Банкова трябва да се срине до земята. А то - нищо. Пак ще има закани, декларации, политиканстване и - нищо. Да вземат пример от Израел. И това не правят.
11:55 22.12.2025
237 Тома
До коментар #227 от "Хахаха!🎺🥳😀":пълно с инфо в телеграм каналите, копейка кална
Коментиран от #241
11:56 22.12.2025
238 Георгиев
11:57 22.12.2025
239 Хахаха!🎺🥳😀
11:59 22.12.2025
240 Войната е наше дело
До коментар #180 от "стоян георгиев":Ако имаше гаранции за траен мир, Русия би се изтеглила още утре.
12:00 22.12.2025
241 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #237 от "Тома":Телеграм каналите са супер достоверен източник, центак про стак!
12:02 22.12.2025
242 И аз умирам от смях
До коментар #9 от "Констатация":Тези лакърдии ги бълвате вече четвърта година,дай нещо ново или няма пипе.
12:02 22.12.2025
243 Този генерал е късметлия
Коментиран от #247
12:04 22.12.2025
244 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #246, #252
12:05 22.12.2025
245 Хахахахаха
До коментар #178 от "стоян георгиев":Маняк това и вчера го написа, ама като ти поисках инфо и изчезна, я дай инфо за самоубилия се генерал или и фото е само в твойта глава, а за Покровск да си чул нещо от Сирски последните седмици да си чул нещо от Зеленски за Мирноград и Покровск, май не, демек крият се като мишки за изгубените градове
12:06 22.12.2025
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #243 от "Този генерал е късметлия":Така е, най вероятно до коледа може и бакшиша с ботокса да го уредят с билет, говори се, че скоро ще го вадят от бункера увит в килим и тиксо!
Коментиран от #250, #251
12:06 22.12.2025
248 Коментиращ
До коментар #75 от "наблюдател":И кой сяда на масата с преговорите???
Урсулите, или Жалкобритания???
Путин победи, а сащ се изнесоха по терлици от тоя пореден конфликт, който стартираха, като новият световен ред вече изключва ЕС и "кралството"!
Сега урсулите ще се опитат да крадат руски средства, но белгииците се обявиха против, щото такава стъпка би слинала еврото до кръгла 0!!!
Новият световен ред ще удари глобалистите и техните марионетки!
12:06 22.12.2025
249 Ихууууу
До коментар #22 от "Тома":Глупостта Специално запазена твоя и само твоя.
12:06 22.12.2025
250 Браво на Русия
До коментар #247 от "Хахаха!🎺🥳😀":Пак смачка фашизираният запад, щом в отчаяние опряха до цигани да крадат и лъжат. 😄
Коментиран от #253
12:08 22.12.2025
251 Коментиращ
До коментар #247 от "Хахаха!🎺🥳😀":И за копейките ще има билети, правостоящи в дървени костюми, кабзоя пее нон стоп 4та година!
12:09 22.12.2025
252 Кило картофи
До коментар #244 от "Хахаха!🎺🥳😀":в Европа са от едно до две евро във всички магазини. "Бедна" Русия има магазини и в Европа и цените са като в Европа и качеството е добро и асортимента е голям. Как е сега в Русия може да се провери по сайтовете. ЗАПЛАТИ В МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПОД 1000 € НЯМА.
Коментиран от #258, #259
12:10 22.12.2025
253 Хахахахаха
До коментар #250 от "Браво на Русия":Братле виж ги колко са пр. Ти и пишат всеки ден едно и също, типични просяци от Нато хахахха, много ми е тъжно за тях
12:10 22.12.2025
254 Пригожин
12:11 22.12.2025
255 стоян георгиев
До коментар #212 от "Това е терористичен акт":Военните цели са навсякъде.нима русия не удря военни цели в дълбокия тил?
Коментиран от #261
12:12 22.12.2025
256 Сатана Z
12:13 22.12.2025
257 Факти
12:14 22.12.2025
258 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #252 от "Кило картофи":Те за това ходят да грабят тостери и самовари в Украина щото заплатите са им 1000 евро, копейка смешна и бавноразвита‼️
Коментиран от #262, #264, #265
12:14 22.12.2025
259 Този коментар е премахнат от модератор.
260 Бай Араб
До коментар #7 от "Явно бункерният страхливец го е Убил":Това е най -точния коментар, джуджето губи и си отмъщава. Русия е съсипана от всякъде и няма ка да се изправи на крака .
12:16 22.12.2025
261 Тероризма стоенчо е зло
До коментар #255 от "стоян георгиев":а не военна цел. Тероризма стоенчо е приоритет на пропаднали хора. Сега виждаш ли къде е фашиста зеленски и къде докараха Европа продажните урсули спонсори на тероризъм. На дъното на свет стоенче.
12:16 22.12.2025
262 Хахахахаха
До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Маняк изтърка се, незнам всеки ден пишеш едни и също, да нямаш деменция, смени малко този репертоар, ставаш банален
Коментиран от #266
12:16 22.12.2025
263 1 руски Фашист фира
12:17 22.12.2025
264 Браво на Русия
До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Пак смачка фашизираният запад, щом в отчаяние опряха до цигани да крадат и лъжат. 😄
12:18 22.12.2025
265 Победихте в пропагандата!😄💥😜❗🎺
До коментар #258 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Сега остава и крайна да победи на фронта. От много перемоги останаха 15 милиона урки на територията.
12:18 22.12.2025
266 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #262 от "Хахахахаха":Но най важно е грузя 200 да не спира да върви към калната джамахирия‼️
12:18 22.12.2025