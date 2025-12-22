Новини
Свят »
Украйна »
Поражения по цивилен кораб и пристанищна инфраструктура след снощната руска атака срещу Одеса
  Тема: Украйна

Поражения по цивилен кораб и пристанищна инфраструктура след снощната руска атака срещу Одеса

22 Декември, 2025 20:54, обновена 23 Декември, 2025 05:35 4 372 77

  • украйна-
  • одеса-
  • дронове-
  • взрив-
  • атака

Украинското черноморско пристанище бе нападнато с дронове

Поражения по цивилен кораб и пристанищна инфраструктура след снощната руска атака срещу Одеса - 1
Снимкa: БГНЕС
БТА БТА

Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса снощи, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море.

Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да си дойдем на думата

    123 116 Отговор
    За това насред Москва руски генерали ще стават на кайма.

    Коментиран от #2, #4, #9, #21, #30, #33

    20:57 22.12.2025

  • 2 Да си го кажем направо

    80 87 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    "Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
    Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
    „Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
    Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
    Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
    Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
    „Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."




    Така че, в рамките на инстинкта за самосъхранение, няма нужда дори да се мисли за бягане

    Коментиран от #13

    20:59 22.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    68 5 Отговор
    Перемогата да не почна предсрочно?🤣

    Коментиран от #12

    21:00 22.12.2025

  • 4 Механик

    120 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    Думата е 1000 към 20. Думата е, че укра няма да има излаз на море. Думата е, че ще карате нова година в бомбоубежищата . Думата е, че вие искахте руските деца да се крият по мазетата, а стана така, че сега вашите се крият там.
    Е това е думата.

    Коментиран от #14, #18

    21:01 22.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хи хи

    80 5 Отговор
    Аааа, с дронове може. С ракети - не, те свършиха още ноември 22-ра.

    21:02 22.12.2025

  • 7 Украинец отказва мобилизация и заявява

    74 7 Отговор
    че "смята войната за братоубийствена". В района на Суми мъж беше осъден на 3 години затвор за получаване на призовка, но отказва да бъде мобилизиран, защото "смята войната за братоубийствена". В съдебно заседание обвиняемият признава вината си по делото. Той е обяснил действията си с това, че има много роднини на територията на Руската федерация и смята войната за "братоубийствена". Мъжът е признат за виновен по член 336 от Наказателния кодекс на Украйна и е осъден на 3 години затвор.

    Коментиран от #68

    21:03 22.12.2025

  • 8 Хахахаха

    10 60 Отговор
    Дегенерализация и денефтификацията по раша, ще продължи.

    21:04 22.12.2025

  • 9 Честито

    35 73 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    В нощта на 20 срещу 21 декември 2025 г. на руско военно летище близо до Липецк избухна пожар - пламъци обхванаха два вражески изтребителя Су-30 и Су-27. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като добавя, е пожарът е резултат от негова операция.

    Коментиран от #36

    21:05 22.12.2025

  • 10 Реакцията на Запада към ударите по Одеса

    64 5 Отговор
    е изумила пенсионирания подполковник Даниел Дейвис от армията на Съединените щати. "Не разбирам защо толкова много хора на Запад са изненадани, че Русия не спира или забавя войната", е написал подполковника. Той посочва, че Руският президент Владимир Путин е заявил, че Руската федерация ще постигне целите си чрез преговори или на бойното поле и е добавил, че Русия прави точно това което е казала. В мрежата се е появила снимка на центъра на Одеса, направена след масиран удар с ракети и дронове по военни и енергийни съоръжения. Снимката показва, че в града има прекъсване на тока: няма светлина нито в къщите, нито по улиците. Единственият източник на светлина е луната, която осветява купола на оперния театър и силуетите на жерави в пристанището на Одеса.

    21:05 22.12.2025

  • 11 Гост

    80 6 Отговор
    Укрите много омекнаха, явно вече не издържат на натиска. Идва момент в който няма значение колко милиарда ще се наливат ,полза няма.

    21:05 22.12.2025

  • 12 Механик

    69 4 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Перемогата не може да почне, понеже тя свърши още преди да е започнала. Имам предвид 23-та година пролетта. За тогава я обещаваха барабар с леопардите, дето трябваше да правят парад на Червения площад.

    21:05 22.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 😂На мен ми е през дедова

    5 48 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    За твоята дума.Меанико, инфаркт и рак ще фанеш от таз война.Дрът човек си пази си здравето.

    Коментиран от #22

    21:07 22.12.2025

  • 15 Оплаквач

    74 4 Отговор
    Защо ривети? Кебапчетата като ги ядохти тази сутрин се радвахте. Прочетохте ли хвалебствените си коментари в "статията" за атентата срещу руския генерал тази сутрин - около 400 кефещи се коментари. Да ви кажа ли предварително Одеса към коя държава ще се присъедини?

    Коментиран от #19

    21:07 22.12.2025

  • 16 В Донецк нормальна

    12 40 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Вода през три дни от цистерни.Къпсне към май,юни.Пабеда!

    Коментиран от #23

    21:09 22.12.2025

  • 17 БРАВО

    67 6 Отговор
    Започва референдума за създаване на Одеска народна република, отделяне от република Бандеристан и присъединяване към РФ.

    21:10 22.12.2025

  • 18 Гост

    70 7 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Злокобно, ама така беше. Гадно ама сами се докараха до тук. Не може да опъваш нервите на съсед като Русия и да очакваш нещо различно. За да има мир се иска добросъседство и честни отношения

    21:11 22.12.2025

  • 19 Оплаквачка

    6 54 Отговор

    До коментар #15 от "Оплаквач":

    Генералът си го уби бункерният.

    Коментиран от #27

    21:11 22.12.2025

  • 20 Артилерист

    59 5 Отговор
    Одеса е превърната в морски логистичен център за доставка на западна военна помощ (нещо като Жежов в Полша за сухопътни военни доставки за Украйна). Освен това морските пристанища на Украйна се използват и за атакуване с БЕК (без екипажните катери) на руски морски съдове и пристанища. По тази причина руското ръководство е взело решение Украйна да се лиши от излаз на море. Руските средства за далечно поразяване старателно изпълняват това решение като унищожават пристанищни съоръжения, кораби, складове, железопътна инфраструктура и всичко свързано с одеското пристанище.

    Коментиран от #29

    21:12 22.12.2025

  • 21 име

    64 27 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    Ако не ти е направило впечатление, руснаците не са извършили нито един терористичен акт срещу никой висш украински ръководител. Не са терористи, а ще ги съдят в РФ.

    21:12 22.12.2025

  • 22 Механик

    54 7 Отговор

    До коментар #14 от "😂На мен ми е през дедова":

    Не ти е през дедовия, Стоенчо наш. Не ти е.
    Бъркам ти в ауспуха с боксьорска ръкавица, и ми е много кеф как реагираш.
    А ти реагираш с клетви. Това най-много ме кефи. Щото който кълне, получва това което е пожелал на другия.
    Понял????
    СЛАВА РОССИИ! Украми капец!!!

    Коментиран от #31

    21:12 22.12.2025

  • 23 Нещо си се объркал

    40 4 Отговор

    До коментар #16 от "В Донецк нормальна":

    Плевен ли си имал предвид? Или Ловеч? Те май се намират в друга държава, засега.

    Коментиран от #50

    21:12 22.12.2025

  • 24 Сатана Z

    45 5 Отговор
    Малко предистория на отбранителния блок

    — Адолф Хойзингер, началник на щаба на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО от 1961 до 1964 г.

    — Ханс Шпайдел, командващ НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    — Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    — Йохан фон Клаймансег – CCE на НАТО, 1967-1968 г.
    — Ернст Фербер – CCE на НАТО, 1973-1975 г.
    — Карл Шнел – CCE на НАТО, 1975-1977 г.
    — Франц Йозеф Шулце – Съвет на НАТО, 1977-1979 г.
    — Фердинанд фон Зенгер унд Етерлин – CCE на НАТО, 1979-1983 г.

    И така, какво е НАТО? Случайно ли е, че всички тези хора са се озовали там?

    Коментиран от #26

    21:13 22.12.2025

  • 25 Руският президент Владимир Путин

    59 5 Отговор
    по повод последните терористични нападения и действия на неприятелски държави срещу интересите на Русия. “Бог може и да изпраща терористите и неприятелски държави да нарушават интересите на Русия, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    21:13 22.12.2025

  • 26 Мда

    7 39 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Велики офицери.Не като Шойгу и Гераската.

    Коментиран от #77

    21:15 22.12.2025

  • 27 Санитар

    26 5 Отговор

    До коментар #19 от "Оплаквачка":

    А теб те изтървахме от района на Карлуково.

    21:16 22.12.2025

  • 28 БАРС

    53 4 Отговор
    ТОВА СИ Е ОТГОВОР НА УДАРЕНИТЕ ОТ УКРАИНЦИТЕ ЦИВИЛНТ КОРАБИ.ЗА ГЕНЕРАЛА ОЩЕ НЕ СА ПОЧНАЛИ ДА ОТМЪЩАВАТ РАШКИТЕ КАЗАХА ОТМЪЩЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ЖЁСТКО.НО ПРИ РАШКИТЕ Е ЧЕ ЩЕ СТРАДАТ МНОГО УКРИ КАТО УДАРЯТ УКРИТЕ СЕ РАДВАТ НА ЕДИН ГЕНЕРАЛ А ПОСЛЕ МАЙКА ПЛАЧЕ ГРАМОФОН СВИРИ ще ИМА в Украина.

    21:20 22.12.2025

  • 29 Откакто утрепаха готвачо

    7 49 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Руската кочина толкова е затънала,че превзе три села от тогава.С тези обстрели абсолютно нищо не постига.Осеен ответни удари по рафинерии,танкери и командни пунктове.

    21:21 22.12.2025

  • 30 Европеец

    35 20 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    Е да си дойдем на думата....А бе пак взривове в тая Одеса бе.... Какво ли става със 150 000 българи ,които живеят там-останаха ли, не останаха ли-липсва" ми информацията.....

    Коментиран от #35

    21:21 22.12.2025

  • 31 Христо Христов

    7 27 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Ти специално толкова много кълнеше Зеленски през тези четири години блицкриг, че трябва вече да си изкарал поне пет инфаркта, голубчик....

    Коментиран от #40, #44

    21:21 22.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дойдохме си на думата

    40 18 Отговор

    До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":

    Всъщност е точно обратното на това което си написал. И го предвидихме преди няколко часа!
    Скоро ще научим и, щом става вече дума за ЦЕНТЪРА на Одеса, каква е каймата там.
    Терористичните мероприятия на британските служби няма да останат ненаказани и няма все украинците да го отнасят заради тях!

    Само дето не разбрахме, колко са българите в Одеса?!!!

    Коментиран от #38, #45, #46

    21:23 22.12.2025

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    35 6 Отговор
    Така става, щото укрофа$|||агите атакуват цивилни кораби в морето...

    21:23 22.12.2025

  • 35 Румен Решетников

    7 28 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Питай Копейкин, той държи пряка линия с българите там. Волгин-тоже!

    21:23 22.12.2025

  • 36 честито 2..

    32 10 Отговор

    До коментар #9 от "Честито":

    А гаварить и показиваеть масква пуснаха у тубата как батисват моста на скоростная дорожка..от ренито до одесску и вече конець на урсулското снабдяване на бандерците по дунай-а сейчас на ред да се прекснат доставките за зеления мухал и по чьорное море

    21:25 22.12.2025

  • 37 Жак Бо пенсиониран бивш съветник

    42 6 Отговор
    на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    21:25 22.12.2025

  • 38 Не се напъвай.

    6 38 Отговор

    До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":

    Русия загуби отдавна тази война.

    Коментиран от #39, #48

    21:27 22.12.2025

  • 39 Гост

    32 4 Отговор

    До коментар #38 от "Не се напъвай.":

    За сметка на това ще превземе Украйна. Странна загуба.

    Коментиран от #41

    21:32 22.12.2025

  • 40 😅 Меаника от 4 години

    7 13 Отговор

    До коментар #31 от "Христо Христов":

    Страда от тежко запичане.🤣🤣

    21:33 22.12.2025

  • 41 Копейка

    5 20 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    С на нас редовите копейки тук каква ни е далаверата?
    На вас поне ви дават по някой лев да лъжете.

    21:35 22.12.2025

  • 42 Чакайте сега

    24 5 Отговор
    нали вече флотът на руснаците беше изгонен и унищожен в Черно море, а пък от акваторията му някой сегиз-тогиз суровака украинците...

    21:37 22.12.2025

  • 43 Хохо Бохо

    22 4 Отговор
    Улиците са наводнени от шарлан. Хиляди тобове. Доста мазно е в Одеса

    21:39 22.12.2025

  • 44 Георги Христов

    17 6 Отговор

    До коментар #31 от "Христо Христов":

    Не ни дреме на нас за Русия. Русия не ни е никаква! Да се оправят сами. Пък и муха ги ухапала!
    Ние се притесняваме за Украйна и украинеца Зеленски! И има защо! Също и за Европа, че я закъса яко и май още ще влиза в рецесия, деиндустриализация и дългове които европейските данъкоплатци ще плащат.
    Не разбирам, ти на какво се кефиш?

    21:39 22.12.2025

  • 45 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":

    Напълно съм съгласен с коментара ти..... А липсата на информация за българите в статията за Одеса сигурно се дължи на слабата "компетентност" на авторката на статията.... А така бях свикнал,(до оргазъм) с информацията за българите в Одеса, вероятно трудно ще заспя тая вечер.....

    21:44 22.12.2025

  • 46 Колко са българите в Одеса

    16 4 Отговор

    До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":

    ще научим при обновлениено на статията!

    А дали каймата в центъра на Одеса, е вносна или местна, няма скоро да ни кажат. Най-много за потрошени прозорци на цивилни сгради и няколко ранени ще ни информират.

    Коментиран от #51, #52

    21:46 22.12.2025

  • 47 димитри

    4 24 Отговор
    Ще ви кажа ,че за просийската коледа ,масква ще бъде ударена жестоко.Може и с атом да ударят!

    Коментиран от #53

    21:50 22.12.2025

  • 48 Вехти новини ни пробутваш

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Не се напъвай.":

    За това Урсула, Столтенберг, Блинкън ... ни информираха отдавна! (ВИДЕО)

    21:51 22.12.2025

  • 49 ха-ха

    20 3 Отговор
    Още по-интересни ще са сутрешните новини ! Пак ще има рев и сопо...ли колко бил лош Путин ...

    21:51 22.12.2025

  • 50 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #23 от "Нещо си се объркал":

    Факти, пуснете моля ви видеото, да се видят фактите за ситуацията в Донбас. На хората ще им е интересно да чуят и видят фактите.

    Коментиран от #60

    21:53 22.12.2025

  • 51 Костадин Костадинов

    4 21 Отговор

    До коментар #46 от "Колко са българите в Одеса":

    От началото на войната, която Русия започна все четем, че САЩ и Англия - все англосаксонци - извършват нападения и тероризъм. Извинявам се на русуфилякъ, че пропуснах евреите - че то без тях ква конспирация ще е. На Русия и на русуфилякъ все някой друг им е виновен.

    Коментиран от #72

    21:53 22.12.2025

  • 52 Европеец

    20 3 Отговор

    До коментар #46 от "Колко са българите в Одеса":

    Абе прав си, ама си пропуснал , че както винаги може да ни информират за някоя детска градина, родилен дом, а може и за клуб на пенсионера да ни информират "великите" и "големи" журналисти от сайта факти..... Чудя се сега дали пък да не си пусна бесарабският фронт или Би Би си, че те винаги са били "достоверни"....

    21:54 22.12.2025

  • 53 Чекай, чекай малко

    14 4 Отговор

    До коментар #47 от "димитри":

    Не ни ли надувахте главите, че Русия от безсилие, че губи, ще опре да ползва атома???

    Нещо се оплетохте май?

    Коментиран от #54, #70

    21:55 22.12.2025

  • 54 Костадинов Костадинов

    7 8 Отговор

    До коментар #53 от "Чекай, чекай малко":

    Това го каза Путин. Той щеше да полза ЯО ако има чужди войски в Русия. Имаше ли чужди войски в Русия?

    Коментиран от #73

    22:04 22.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 В В.П.

    14 0 Отговор
    8 полковника ин4 генерала са ликвидирани..Търсят зелю и Ермак да ги трепят .

    22:18 22.12.2025

  • 57 В В.П.

    14 1 Отговор
    Как цвърчи окропитекуу...Ауууу..

    22:19 22.12.2025

  • 58 Бъзиктар

    22 1 Отговор
    Една детска градина с американчета и две ясли с британчета.Язък за децата.

    22:19 22.12.2025

  • 59 В В.П.

    9 1 Отговор
    Само за 10 Мин тия нещастници ще бъдат на въглен..Руската душа е огромна .

    22:20 22.12.2025

  • 60 Хахахаха

    4 18 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Копейки и да цъкате минуси, това не променя фактите, в каква ко чи на рашата е превърнала Донбас! Само за 11 години.

    Коментиран от #74

    22:21 22.12.2025

  • 61 Мисля

    19 1 Отговор
    Време е зеления пор и на табела" Одеса" да си направи селфи.Извинявам се на чувствителните,че не зная как се пише на украински

    22:21 22.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 В В.П.

    19 2 Отговор
    Женичката на зелю е в Швейцария ..Знае се всичко..Убива стреса ,с пазарене...

    22:23 22.12.2025

  • 64 В В.П.

    14 4 Отговор
    Зелю фашиста е един мъртвец..Всичко се пише на гърба на тоя клесс..

    22:24 22.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ами ДА...!

    8 0 Отговор
    Нормално!
    Това е отговор за убитият руски генерал,след укро-бандерският терористичен акт...!

    23:00 22.12.2025

  • 68 Нищо ново!

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Украинец отказва мобилизация и заявява":

    Масово украинци предпочитат затвора,отколкото да заминат на фронта,като пушечно месо ..!

    23:03 22.12.2025

  • 69 В В.П.

    11 0 Отговор
    Да бъде овъглен половин Киев .За генерала ..

    23:06 22.12.2025

  • 70 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Чекай, чекай малко":

    В Украйна се води гражданска война. При гражданска война не се пускат ядрени бомби.

    00:08 23.12.2025

  • 71 Смешник

    7 0 Отговор
    Така е след като удрят танкери превозващи руски петрол в Черно море

    00:15 23.12.2025

  • 72 Туй за евреите и Мосад

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Костадин Костадинов":

    е надуване на балони! Не че Мосад не са кадърни, но са под шапката на Британското Разузнаване, на което са кукли на конци. Как си представяш, че Британия ще конструира държава но няма да конструира и контролира службите и?!
    Коронния им номер е да стоят зад декорите и други да поемат вината за гадориите им.
    Както и с тероризма чрез морските морските дронове и убийствата в РФ

    01:03 23.12.2025

  • 73 Константин Коцев

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Костадинов Костадинов":

    Опитваш се да ни будалкаш ли!
    Путин го каза, ако е застрашена държавността в Русия и насамата държава е заплашено съществането и!
    Заради бостаните край границата ололо Курск ли или заради Украйна, където може да се справи без проблем с конвенционални оръжия, ли искаш да ползва ЯО!
    Ползването на ЯО означава слабост! И обикновено е за защита!

    01:17 23.12.2025

  • 74 ТИ КОГА БЕШЕ ТАМ БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    ПОР МАМИН

    01:48 23.12.2025

  • 75 Луд с картечница

    5 0 Отговор
    Време е Буданов с кривата глава да остане без глава ,абе много състрадателни тези руснаци .... .Ако това се бе случило с американски генерал над Куев щяха да се ръсят бомбени килими поне една седмица .

    04:42 23.12.2025

  • 76 боевете за Одеса вече почнаха

    2 0 Отговор
    Укрите ще си спомнят за събитията там 2014 година .

    06:25 23.12.2025

  • 77 М.да

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мда":

    Хи хи хи
    И колко войни на джермани стан са спечелили тиа "велики" Уфицери. ???!

    06:31 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания