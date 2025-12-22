Поражения по цивилен кораб и пристанищна инфраструктура след снощната руска атака срещу Одеса

Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса снощи, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море.
Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
1 Да си дойдем на думата
20:57 22.12.2025
20:57 22.12.2025
2 Да си го кажем направо
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":"Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
Така че, в рамките на инстинкта за самосъхранение, няма нужда дори да се мисли за бягане
20:59 22.12.2025
20:59 22.12.2025
3 Евгени от Алфапласт
21:00 22.12.2025
21:00 22.12.2025
4 Механик
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Думата е 1000 към 20. Думата е, че укра няма да има излаз на море. Думата е, че ще карате нова година в бомбоубежищата . Думата е, че вие искахте руските деца да се крият по мазетата, а стана така, че сега вашите се крият там.
Е това е думата.
21:01 22.12.2025
21:01 22.12.2025
6 хи хи
21:02 22.12.2025
7 Украинец отказва мобилизация и заявява
21:03 22.12.2025
21:03 22.12.2025
8 Хахахаха
21:04 22.12.2025
9 Честито
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":В нощта на 20 срещу 21 декември 2025 г. на руско военно летище близо до Липецк избухна пожар - пламъци обхванаха два вражески изтребителя Су-30 и Су-27. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като добавя, е пожарът е резултат от негова операция.
21:05 22.12.2025
21:05 22.12.2025
10 Реакцията на Запада към ударите по Одеса
21:05 22.12.2025
11 Гост
21:05 22.12.2025
12 Механик
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Перемогата не може да почне, понеже тя свърши още преди да е започнала. Имам предвид 23-та година пролетта. За тогава я обещаваха барабар с леопардите, дето трябваше да правят парад на Червения площад.
21:05 22.12.2025
14 😂На мен ми е през дедова
До коментар #4 от "Механик":За твоята дума.Меанико, инфаркт и рак ще фанеш от таз война.Дрът човек си пази си здравето.
21:07 22.12.2025
21:07 22.12.2025
15 Оплаквач
21:07 22.12.2025
21:07 22.12.2025
До коментар #13 от "Хахахаха":Вода през три дни от цистерни.Къпсне към май,юни.Пабеда!
21:09 22.12.2025
21:09 22.12.2025
17 БРАВО
21:10 22.12.2025
18 Гост
21:11 22.12.2025
19 Оплаквачка
21:11 22.12.2025
20 Артилерист
21:12 22.12.2025
21:12 22.12.2025
21 име
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Ако не ти е направило впечатление, руснаците не са извършили нито един терористичен акт срещу никой висш украински ръководител. Не са терористи, а ще ги съдят в РФ.
21:12 22.12.2025
22 Механик
До коментар #14 от "😂На мен ми е през дедова":Не ти е през дедовия, Стоенчо наш. Не ти е.
Бъркам ти в ауспуха с боксьорска ръкавица, и ми е много кеф как реагираш.
А ти реагираш с клетви. Това най-много ме кефи. Щото който кълне, получва това което е пожелал на другия.
Понял????
СЛАВА РОССИИ! Украми капец!!!
21:12 22.12.2025
21:12 22.12.2025
23 Нещо си се объркал
До коментар #16 от "В Донецк нормальна":Плевен ли си имал предвид? Или Ловеч? Те май се намират в друга държава, засега.
21:12 22.12.2025
21:12 22.12.2025
24 Сатана Z
— Адолф Хойзингер, началник на щаба на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО от 1961 до 1964 г.
— Ханс Шпайдел, командващ НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
— Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
— Йохан фон Клаймансег – CCE на НАТО, 1967-1968 г.
— Ернст Фербер – CCE на НАТО, 1973-1975 г.
— Карл Шнел – CCE на НАТО, 1975-1977 г.
— Франц Йозеф Шулце – Съвет на НАТО, 1977-1979 г.
— Фердинанд фон Зенгер унд Етерлин – CCE на НАТО, 1979-1983 г.
И така, какво е НАТО? Случайно ли е, че всички тези хора са се озовали там?
21:13 22.12.2025
21:13 22.12.2025
25 Руският президент Владимир Путин
21:13 22.12.2025
26 Мда
До коментар #24 от "Сатана Z":Велики офицери.Не като Шойгу и Гераската.
21:15 22.12.2025
21:15 22.12.2025
27 Санитар
До коментар #19 от "Оплаквачка":А теб те изтървахме от района на Карлуково.
21:16 22.12.2025
28 БАРС
21:20 22.12.2025
29 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #20 от "Артилерист":Руската кочина толкова е затънала,че превзе три села от тогава.С тези обстрели абсолютно нищо не постига.Осеен ответни удари по рафинерии,танкери и командни пунктове.
21:21 22.12.2025
30 Европеец
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Е да си дойдем на думата....А бе пак взривове в тая Одеса бе.... Какво ли става със 150 000 българи ,които живеят там-останаха ли, не останаха ли-липсва" ми информацията.....
21:21 22.12.2025
21:21 22.12.2025
31 Христо Христов
До коментар #22 от "Механик":Ти специално толкова много кълнеше Зеленски през тези четири години блицкриг, че трябва вече да си изкарал поне пет инфаркта, голубчик....
21:21 22.12.2025
21:21 22.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дойдохме си на думата
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Всъщност е точно обратното на това което си написал. И го предвидихме преди няколко часа!
Скоро ще научим и, щом става вече дума за ЦЕНТЪРА на Одеса, каква е каймата там.
Терористичните мероприятия на британските служби няма да останат ненаказани и няма все украинците да го отнасят заради тях!
Само дето не разбрахме, колко са българите в Одеса?!!!
21:23 22.12.2025
21:23 22.12.2025
34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:23 22.12.2025
35 Румен Решетников
До коментар #30 от "Европеец":Питай Копейкин, той държи пряка линия с българите там. Волгин-тоже!
21:23 22.12.2025
36 честито 2..
До коментар #9 от "Честито":А гаварить и показиваеть масква пуснаха у тубата как батисват моста на скоростная дорожка..от ренито до одесску и вече конець на урсулското снабдяване на бандерците по дунай-а сейчас на ред да се прекснат доставките за зеления мухал и по чьорное море
21:25 22.12.2025
37 Жак Бо пенсиониран бивш съветник
21:25 22.12.2025
38 Не се напъвай.
До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":Русия загуби отдавна тази война.
21:27 22.12.2025
21:27 22.12.2025
39 Гост
До коментар #38 от "Не се напъвай.":За сметка на това ще превземе Украйна. Странна загуба.
21:32 22.12.2025
21:32 22.12.2025
40 😅 Меаника от 4 години
До коментар #31 от "Христо Христов":Страда от тежко запичане.🤣🤣
21:33 22.12.2025
41 Копейка
До коментар #39 от "Гост":С на нас редовите копейки тук каква ни е далаверата?
На вас поне ви дават по някой лев да лъжете.
21:35 22.12.2025
42 Чакайте сега
21:37 22.12.2025
43 Хохо Бохо
21:39 22.12.2025
44 Георги Христов
До коментар #31 от "Христо Христов":Не ни дреме на нас за Русия. Русия не ни е никаква! Да се оправят сами. Пък и муха ги ухапала!
Ние се притесняваме за Украйна и украинеца Зеленски! И има защо! Също и за Европа, че я закъса яко и май още ще влиза в рецесия, деиндустриализация и дългове които европейските данъкоплатци ще плащат.
Не разбирам, ти на какво се кефиш?
21:39 22.12.2025
45 Европеец
До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":Напълно съм съгласен с коментара ти..... А липсата на информация за българите в статията за Одеса сигурно се дължи на слабата "компетентност" на авторката на статията.... А така бях свикнал,(до оргазъм) с информацията за българите в Одеса, вероятно трудно ще заспя тая вечер.....
21:44 22.12.2025
46 Колко са българите в Одеса
До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":ще научим при обновлениено на статията!
А дали каймата в центъра на Одеса, е вносна или местна, няма скоро да ни кажат. Най-много за потрошени прозорци на цивилни сгради и няколко ранени ще ни информират.
21:46 22.12.2025
21:46 22.12.2025
47 димитри
21:50 22.12.2025
21:50 22.12.2025
48 Вехти новини ни пробутваш
До коментар #38 от "Не се напъвай.":За това Урсула, Столтенберг, Блинкън ... ни информираха отдавна! (ВИДЕО)
21:51 22.12.2025
49 ха-ха
21:51 22.12.2025
50 Хахахаха
До коментар #23 от "Нещо си се объркал":Факти, пуснете моля ви видеото, да се видят фактите за ситуацията в Донбас. На хората ще им е интересно да чуят и видят фактите.
21:53 22.12.2025
21:53 22.12.2025
51 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "Колко са българите в Одеса":От началото на войната, която Русия започна все четем, че САЩ и Англия - все англосаксонци - извършват нападения и тероризъм. Извинявам се на русуфилякъ, че пропуснах евреите - че то без тях ква конспирация ще е. На Русия и на русуфилякъ все някой друг им е виновен.
21:53 22.12.2025
21:53 22.12.2025
52 Европеец
До коментар #46 от "Колко са българите в Одеса":Абе прав си, ама си пропуснал , че както винаги може да ни информират за някоя детска градина, родилен дом, а може и за клуб на пенсионера да ни информират "великите" и "големи" журналисти от сайта факти..... Чудя се сега дали пък да не си пусна бесарабският фронт или Би Би си, че те винаги са били "достоверни"....
21:54 22.12.2025
53 Чекай, чекай малко
До коментар #47 от "димитри":Не ни ли надувахте главите, че Русия от безсилие, че губи, ще опре да ползва атома???
Нещо се оплетохте май?
21:55 22.12.2025
21:55 22.12.2025
54 Костадинов Костадинов
До коментар #53 от "Чекай, чекай малко":Това го каза Путин. Той щеше да полза ЯО ако има чужди войски в Русия. Имаше ли чужди войски в Русия?
22:04 22.12.2025
22:04 22.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 В В.П.
22:18 22.12.2025
57 В В.П.
22:19 22.12.2025
58 Бъзиктар
22:19 22.12.2025
59 В В.П.
22:20 22.12.2025
60 Хахахаха
До коментар #50 от "Хахахаха":Копейки и да цъкате минуси, това не променя фактите, в каква ко чи на рашата е превърнала Донбас! Само за 11 години.
22:21 22.12.2025
22:21 22.12.2025
61 Мисля
22:21 22.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 В В.П.
22:23 22.12.2025
64 В В.П.
22:24 22.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ами ДА...!
Това е отговор за убитият руски генерал,след укро-бандерският терористичен акт...!
23:00 22.12.2025
68 Нищо ново!
До коментар #7 от "Украинец отказва мобилизация и заявява":Масово украинци предпочитат затвора,отколкото да заминат на фронта,като пушечно месо ..!
23:03 22.12.2025
69 В В.П.
23:06 22.12.2025
70 Ха-ха-ха
До коментар #53 от "Чекай, чекай малко":В Украйна се води гражданска война. При гражданска война не се пускат ядрени бомби.
00:08 23.12.2025
71 Смешник
00:15 23.12.2025
72 Туй за евреите и Мосад
До коментар #51 от "Костадин Костадинов":е надуване на балони! Не че Мосад не са кадърни, но са под шапката на Британското Разузнаване, на което са кукли на конци. Как си представяш, че Британия ще конструира държава но няма да конструира и контролира службите и?!
Коронния им номер е да стоят зад декорите и други да поемат вината за гадориите им.
Както и с тероризма чрез морските морските дронове и убийствата в РФ
01:03 23.12.2025
73 Константин Коцев
До коментар #54 от "Костадинов Костадинов":Опитваш се да ни будалкаш ли!
Путин го каза, ако е застрашена държавността в Русия и насамата държава е заплашено съществането и!
Заради бостаните край границата ололо Курск ли или заради Украйна, където може да се справи без проблем с конвенционални оръжия, ли искаш да ползва ЯО!
Ползването на ЯО означава слабост! И обикновено е за защита!
01:17 23.12.2025
74 ТИ КОГА БЕШЕ ТАМ БЕ
До коментар #60 от "Хахахаха":ПОР МАМИН
01:48 23.12.2025
75 Луд с картечница
04:42 23.12.2025
76 боевете за Одеса вече почнаха
06:25 23.12.2025
77 М.да
До коментар #26 от "Мда":Хи хи хи
И колко войни на джермани стан са спечелили тиа "велики" Уфицери. ???!
06:31 23.12.2025