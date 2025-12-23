Лудогорец с молба за свикване на среща между клубовете, БФС и Лигата

Лудогорец отправи молба към Георги Иванов и Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от efbet Лига и представители на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии.

Ето какво съобщават "орлите":

"Ръководството на ПФК „Лудогорец“ отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии. Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.

„Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, четвъртфинала, полуфиналите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени, и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.

Пожелаваме на служители на БФС, БПФЛ и всички професионални футболни клубове щастливи и спокойни празнични дни, както и успех през настъпващата година“ се казва още в писмото."