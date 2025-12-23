Бъдещето на бившия играч на Ливърпул остава неясно

Новини
23 Декември, 2025 18:00 557 0

Въпреки своите 38 години, нападателят на Селта все още се наслаждава на любимата си игра и поне към днешна дата не обмисля отказване

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Яго Аспас продължава да играе футбол на високо ниво. Въпреки своите 38 години, нападателят на Селта все още се наслаждава на любимата си игра и поне към днешна дата не обмисля отказване. Бъдещето на бившия играч на Ливърпул обаче остава неясно, като във Виго тепърва ще трябва да водят разговори с опитния състезател. Това призна и самият Аспас, като сподели, че в никакъв случай няма да бърза със своето решение.

„Искам първо да се насладя на празниците и да прекарам време с най-близките си хора. Трябва да използвам максимално малкото време, което имаме за почивка, защото тепърва ни чака много натоварен цикъл от мачове и е важно да се подготвим добре. Чувствам се чудесно в Селта, усещам подкрепата на хората, но не искам да говоря за бъдещето си в момента“, коментира футболистът.

„Всичко ще стане ясно в следващите седмици, когато се срещна с шефовете и обсъдим ситуацията. Имам желание да остана в клуба и да продължа кариерата си в Испания, но трябва да се уверя, че амбициите на ръководството съвпадат с моите и те желаят отборът да се развива. Когато всичко стане официално, тогава ще обявя решението си“, каза Аспа


