Зеленски разпореди разместване на празници заради "злощастни календарни съвпадения"

Украинският президент Володимир Зеленски инструктира председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук, заедно с правителствени служители и представители на гражданското общество, да разработят предложения за „определяне на нови и логични подходи“ към празниците и специалните дати.

Украинският лидер очерта това във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Има злощастни календарни съвпадения – и войната е причинила много такива промени, когато дните на трагедии се падат на професионални празници. Или когато, от съветско време и първите години на независимост, няколко напълно различни професионални дни се падат на един и същи ден. Всичко това трябва да бъде рационализирано. Благодаря на всички, които ще помогнат. Точно както първоначалната Коледа беше лесно приета – преместването ѝ на 25 декември – така и другите дати трябва да бъдат справедливи и правилни“, заяви Зеленски.

Католическата и протестантската църква, които използват юлианския календар, празнуват Коледа на 25 декември. Руската православна църква използва григорианския календар, според който Коледа се празнува на 7 януари. В Украйна Коледа официално се празнува на 25 декември от 2017 г. насам. 7 януари обаче остана почивен ден и повечето вярващи продължават да празнуват на тази дата.

През 2023 г. Православната църква на Украйна, смятана от Москва за разколническа, обяви прехода си към новоюлианския календар, който предвижда празнуване на Коледа на 25 декември.

Същата година беше приет закон, с който официално се премества Коледа на 25 декември и се премахва почивният ден на 7 януари. Зеленски обясни тази необходимост, като каза, че „руската идеология отдавна е налагана на украинците в много области на живота“.