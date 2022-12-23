Кой има имен ден днес, 23 декември 2025 г. Честито!

На 23 декември имен ден празнуват всички, които носят името Бисер, Бисера, Бисерка, Бистра, Наум.
На този ден честваме паметта на Св. Наум. Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий, в гр. Девол, Македония, наставлявал в Христовата вяра, там се подвизавал и починал в 910 година. Мощите му са източник на изцерения.
Преп. Наум Охридски умрял на 23 декември 910 година, когато се и празнува неговата памет. Но навярно поради това, че тогава е зимно време, а при това и Коледен пост, още от дълбока древност Охридската архиепископия, закрита като самостоятелна през 1767 година, установила 20 юни като ден за по-тържествено чествуване на неговата памет.
По Пространен православен месецослов, изд. Тавор и Жития на светиите, Синодално издателство 1991 година, цитиран от Actualno.com.
