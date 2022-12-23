Новини
Кой има имен ден днес, 23 декември 2025 г. Честито!

23 Декември, 2022 06:00, обновена 22 Декември, 2025 17:49 48 001 25

  • свети наум охридски-
  • почит-
  • имен ден-
  • църква

Честваме паметта на Св. Наум

Кой има имен ден днес, 23 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 23 декември имен ден празнуват всички, които носят името Бисер, Бисера, Бисерка, Бистра, Наум.

На този ден честваме паметта на Св. Наум. Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий, в гр. Девол, Македония, наставлявал в Христовата вяра, там се подвизавал и починал в 910 година. Мощите му са източник на изцерения.

Преп. Наум Охридски умрял на 23 декември 910 година, когато се и празнува неговата памет. Но навярно поради това, че тогава е зимно време, а при това и Коледен пост, още от дълбока древност Охридската архиепископия, закрита като самостоятелна през 1767 година, установила 20 юни като ден за по-тържествено чествуване на неговата памет.

По Пространен православен месецослов, изд. Тавор и Жития на светиите, Синодално издателство 1991 година, цитиран от Actualno.com.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    15 12 Отговор
    ЧИД
    ИМЕНИЦИ
    ИМЕНИЧКИ

    Коментиран от #3, #11, #14, #15, #17, #19

    06:10 23.12.2022

  • 2 СОФИЯ

    9 11 Отговор
    ЧЕСТИТО на всички ИМЕНИЦИ и на БИСЕР сибирко от ГРАД ЛОМ

    06:44 23.12.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "ЙУДОЛЗОК":

    ДОВИЖДАНЕ и бъдете ДОБЪР ЧОВЕК

    08:06 23.12.2022

  • 5 Гаглей

    8 5 Отговор
    Бисер Манолов честито да си жив и здрав и айде вече на свобода.

    08:56 23.12.2022

  • 6 ЙУДОЛЗОК

    12 8 Отговор

    До коментар #3 от "ЙУДОЛЗОК":

    СИПИ АКО НЕМА ДОНЕСИ

    09:13 23.12.2022

  • 7 мисира

    6 7 Отговор
    Бисер Киров беше добър човек и малко певец.

    15:07 23.12.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 …и още

    7 7 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз.

    06:18 23.12.2023

  • 10 …както и

    4 6 Отговор
    Св. Мук. Съкратено от Мукавей Мамулов.

    06:21 23.12.2023

  • 11 Лимоната

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Дедова Усуканица Сипи нека не се Свиди

    Коментиран от #16

    07:41 23.12.2023

  • 12 Мъдрият

    11 4 Отговор
    Честит имен ден и честит празник!


    Пожелавам на всички православни християни: с голяма духовна радост да посрещнат великият християнски празник Рождество Христово!

    Коментиран от #22, #23, #24

    18:22 23.12.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 днеска ще ми

    2 2 Отговор
    се избистри ракииката с кисели динчета и червени домати

    07:31 23.12.2024

  • 19 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Днес ще си сложа голям кравай на патериците, ще си сложа розови памперси, ще се бучна една китка чемшир

    Коментиран от #20

    07:52 23.12.2024

  • 20 фон дер крад?лата

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    и върви така в лагер за мигранти дето аз ви ги пратих 🐌🌽🤪😁😂😭🥴

    09:51 23.12.2024

  • 21 Едно на ум

    3 0 Отговор
    За да проповядваш християнство в град Девол, Македония, едва ли е било много лесно.

    10:14 23.12.2024

  • 22 Гост666

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Тоя път не си добавил нещо отгоре .

    13:27 23.12.2024

  • 23 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    А ние атейстите също празнуваме но само нова година и Коледа понякога тогава си раздаваме подаръците ,без да споменаваме измислиния бог .

    13:29 23.12.2024

  • 24 Татра

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Така наречения бог е роден през пролетта . Не през декември. А боядисването на червени идва от древните келти.

    13:31 23.12.2024

  • 25 Абе четете бе

    3 0 Отговор
    Дево̀л е средновековен град, важен административен, църковен и културен център в Първата българска държава. Градът е бил разположен край едноименната река в днешна Югоизточна Албания.

    23:40 23.12.2024