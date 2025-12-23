Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенда на Реал Мадрид: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Легенда на Реал Мадрид: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

23 Декември, 2025 17:30 651 0

  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • хорхе валдано

Винисиус ще разреши проблема с играта си

Легенда на Реал Мадрид: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу” - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската легенда Хорхе Валдано, който е бивш играч на Реал Мадрид между 1984 и 1987 г., после треньор на тима от 1994 до 1996 г., а след това и директор в клуба коментира разрива между публиката на “Бернабеу“ и Винисиус Жуниор. Бразилският нападател беше освиркан от мадридските фенове по време на мача срещу Севиля през изминалия уикенд.

„Винисиус ще разреши проблема с играта си“, убеден е Валдано в интервю за предаването „Fútbol en Movistar Plus+“.

“Той е в серия от мачове без гол и без тежестта, която имаше на терена, като това също допринася за недоволството на публиката. Щом обаче Вини си върне нивото, той ще си върне и аплодисментите“, оптимист е световният шампион от 1986 г.

Валдано обясни какво означава да играеш за Реал Мадрид и високите изисквания, които публиката на „Бернабеу“ винаги е имала към своите звезди през годините.

„Трябва да кажа, че това, което преживява Винисиус, го е преживяла половината футболна общност в клуба. „Бернабеу“ не е лесен стадион, когато нещата не се получават, а Винисиус сега страда от последствията“, анализира той.

Валдано си спомни: „Мен ме освиркваха дълго време на „Бернабеу“ и беше тежко“. Той предложи на Винисиус решение как да превърне освиркванията в аплодисменти: „В такива моменти трябва да запазиш хладнокръвие и да имаш смелостта да владееш топката, да я искаш постоянно и да не се криеш“.

„Ако не го правиш... не ставаш за Реал Мадрид“, отсече роденият в Кориентес специалист.

В предишни интервюта Валдано е критикувал бразилеца. “Във всеки мач се молим Винисиус да се сдържа, особено в жестовете“, отбеляза Валдано през 2023 г.

Бившият спортен директор на Реал Мадрид (2003-2009 г.) посочи по повод прекомерните жестове на Винисиус, че това поведение „не е добро нито за отбора, нито за Винисиус, нито за имиджа му“.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ