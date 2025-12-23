Легенда на Реал Мадрид: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Аржентинската легенда Хорхе Валдано, който е бивш играч на Реал Мадрид между 1984 и 1987 г., после треньор на тима от 1994 до 1996 г., а след това и директор в клуба коментира разрива между публиката на “Бернабеу“ и Винисиус Жуниор. Бразилският нападател беше освиркан от мадридските фенове по време на мача срещу Севиля през изминалия уикенд.

„Винисиус ще разреши проблема с играта си“, убеден е Валдано в интервю за предаването „Fútbol en Movistar Plus+“.

“Той е в серия от мачове без гол и без тежестта, която имаше на терена, като това също допринася за недоволството на публиката. Щом обаче Вини си върне нивото, той ще си върне и аплодисментите“, оптимист е световният шампион от 1986 г.

Валдано обясни какво означава да играеш за Реал Мадрид и високите изисквания, които публиката на „Бернабеу“ винаги е имала към своите звезди през годините.

„Трябва да кажа, че това, което преживява Винисиус, го е преживяла половината футболна общност в клуба. „Бернабеу“ не е лесен стадион, когато нещата не се получават, а Винисиус сега страда от последствията“, анализира той.

Валдано си спомни: „Мен ме освиркваха дълго време на „Бернабеу“ и беше тежко“. Той предложи на Винисиус решение как да превърне освиркванията в аплодисменти: „В такива моменти трябва да запазиш хладнокръвие и да имаш смелостта да владееш топката, да я искаш постоянно и да не се криеш“.

„Ако не го правиш... не ставаш за Реал Мадрид“, отсече роденият в Кориентес специалист.

В предишни интервюта Валдано е критикувал бразилеца. “Във всеки мач се молим Винисиус да се сдържа, особено в жестовете“, отбеляза Валдано през 2023 г.

Бившият спортен директор на Реал Мадрид (2003-2009 г.) посочи по повод прекомерните жестове на Винисиус, че това поведение „не е добро нито за отбора, нито за Винисиус, нито за имиджа му“.