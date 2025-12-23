Новини
Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

23 Декември, 2025 19:50 875 16

Днес се гледат и исканията на прокуратурата за по-тежка мярка на Максимов и още един член на групата

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев, известен с прякора си Стъкларя. Той е сочен за лидер на организирана престъпна група за разпространение на наркотици, палежи и други престъпления, в които се смята, че са замесени и трима служители на МВР.

Обжалването на мярката бе уважено от съда, заради влошеното здравословно състояние на Кръстев.

Сред тях е и Пламен Максимов - началникът на столичното 5-то РУ, който също беше задържан. Днес се гледат и исканията на прокуратурата за по-тежка мярка на Максимов и още един член на групата.

Очаква се заседанията на Апелативен съд - Велико Търново да продължат до късно тази вечер, тъй като само жалбата на Стъкларя бе разглеждана повече от шест часа, а се очакват още четири заседания, включително като първо се очаква да приключи това на Пламен Максимов.


  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    За пореден път .Има чадър от Кръстника в Банкя.

    19:53 23.12.2025

  • 2 Дупничанин

    12 1 Отговор
    Що ви требваше бацко за шеф, с Таки си бехте добре.

    19:53 23.12.2025

  • 3 Как

    22 1 Отговор
    Значи варненския кмет е по опасен от група за палежи и рекет?

    19:55 23.12.2025

  • 4 Цацарка Сарафова

    8 0 Отговор
    Да са живи и здрави "невинните" и всички до девето колено

    19:57 23.12.2025

  • 5 Или

    6 1 Отговор
    По- страшното е, че Сретан е на свобода!!! Страшното е за Боко, че човекът лежал 14 години в затвора заради Боко.... А парите взел наш Боко..... А Сретан няма живи врагове.....

    Коментиран от #11

    20:00 23.12.2025

  • 6 КъдраватаСю

    8 0 Отговор
    Пуснкаме под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя,
    защото той е наш човек,
    докато кмета на Варна трябваше да остане в ареста още,
    защото е враг на Групировката ГЕРБ и това
    Застрашава Националната сигурност!

    20:00 23.12.2025

  • 7 ГлавнотоД

    5 1 Отговор
    ДАржава ли е да я опишеш?

    20:02 23.12.2025

  • 8 Предпразнично

    7 0 Отговор
    на бърза ръка свършиха работа ! Стари грозни номера .

    20:03 23.12.2025

  • 9 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Боко и шиши са му адвокати.Кво чакате даде случи

    20:03 23.12.2025

  • 10 Зъл пес

    3 0 Отговор
    Тия бАклуци вече са смешни.Как пък всички на третия ден след ареста се разболяват тежко?И съдиите ги пускат начаса.

    20:08 23.12.2025

  • 11 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Или":

    Според теб всички които арестуват наркопласьори трябва да бъдат избивани ли?Имаше един сърбин Иван Може,беше ликвидирал едни мафиоти.Докато си чакаше някакви документи,намериха главата му отрязана.Та не се знае кой кого.

    Коментиран от #13

    20:12 23.12.2025

  • 12 Спецназ

    2 1 Отговор
    За Окръжен Съд с
    Наши Съдии престъпленията

    ПАЛЕЖ и Разпространение на Наркотици НЕ Е

    достатъчно някой да бъде в Затвора!

    ТИЯ са пълен кашмер, Баце!

    20:24 23.12.2025

  • 13 Амии

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    Ами, само , че Сретан е платил едни милиони, за да му осигури сигурност, охрана от най- високо държавно ниво- барети, спецслужби и прочие.... Наш Боко взема милионите, но не успява да спаси мафиота от международен арест.... Така затова, сега има да си връща....

    20:29 23.12.2025

  • 14 Фори

    0 0 Отговор
    Сега ще се окаже че има заболявания за два ТЕЛК- а

    20:30 23.12.2025

  • 15 Амии

    1 0 Отговор
    Ами, само , че Сретан е платил едни милиони, за да му осигури сигурност, охрана от най- високо държавно ниво- барети, спецслужби и прочие.... Наш Боко взема милионите, но не успява да спаси мафиота от международен арест.... Така затова, сега има да си връща....

    20:30 23.12.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КЪДЕ СА ТРЪГНАЛИ ДА АРЕСТУВАТ
    ХОРАТА НА РАДО ИПОН-1 НА РАПОНА И СЕМИР ИСКАНДЕР ?

    20:31 23.12.2025