Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев, известен с прякора си Стъкларя. Той е сочен за лидер на организирана престъпна група за разпространение на наркотици, палежи и други престъпления, в които се смята, че са замесени и трима служители на МВР.

Обжалването на мярката бе уважено от съда, заради влошеното здравословно състояние на Кръстев.

Сред тях е и Пламен Максимов - началникът на столичното 5-то РУ, който също беше задържан. Днес се гледат и исканията на прокуратурата за по-тежка мярка на Максимов и още един член на групата.

Очаква се заседанията на Апелативен съд - Велико Търново да продължат до късно тази вечер, тъй като само жалбата на Стъкларя бе разглеждана повече от шест часа, а се очакват още четири заседания, включително като първо се очаква да приключи това на Пламен Максимов.