Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев, известен с прякора си Стъкларя. Той е сочен за лидер на организирана престъпна група за разпространение на наркотици, палежи и други престъпления, в които се смята, че са замесени и трима служители на МВР.
Обжалването на мярката бе уважено от съда, заради влошеното здравословно състояние на Кръстев.
Сред тях е и Пламен Максимов - началникът на столичното 5-то РУ, който също беше задържан. Днес се гледат и исканията на прокуратурата за по-тежка мярка на Максимов и още един член на групата.
Очаква се заседанията на Апелативен съд - Велико Търново да продължат до късно тази вечер, тъй като само жалбата на Стъкларя бе разглеждана повече от шест часа, а се очакват още четири заседания, включително като първо се очаква да приключи това на Пламен Максимов.
1 Последния Софиянец
19:53 23.12.2025
2 Дупничанин
19:53 23.12.2025
3 Как
19:55 23.12.2025
4 Цацарка Сарафова
19:57 23.12.2025
5 Или
Коментиран от #11
20:00 23.12.2025
6 КъдраватаСю
защото той е наш човек,
докато кмета на Варна трябваше да остане в ареста още,
защото е враг на Групировката ГЕРБ и това
Застрашава Националната сигурност!
20:00 23.12.2025
7 ГлавнотоД
20:02 23.12.2025
8 Предпразнично
20:03 23.12.2025
9 И Киев е Руски
20:03 23.12.2025
10 Зъл пес
20:08 23.12.2025
11 Питане
До коментар #5 от "Или":Според теб всички които арестуват наркопласьори трябва да бъдат избивани ли?Имаше един сърбин Иван Може,беше ликвидирал едни мафиоти.Докато си чакаше някакви документи,намериха главата му отрязана.Та не се знае кой кого.
Коментиран от #13
20:12 23.12.2025
12 Спецназ
Наши Съдии престъпленията
ПАЛЕЖ и Разпространение на Наркотици НЕ Е
достатъчно някой да бъде в Затвора!
ТИЯ са пълен кашмер, Баце!
20:24 23.12.2025
13 Амии
До коментар #11 от "Питане":Ами, само , че Сретан е платил едни милиони, за да му осигури сигурност, охрана от най- високо държавно ниво- барети, спецслужби и прочие.... Наш Боко взема милионите, но не успява да спаси мафиота от международен арест.... Така затова, сега има да си връща....
20:29 23.12.2025
14 Фори
20:30 23.12.2025
15 Амии
20:30 23.12.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ХОРАТА НА РАДО ИПОН-1 НА РАПОНА И СЕМИР ИСКАНДЕР ?
20:31 23.12.2025