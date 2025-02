Реал Мадрид възропта срещу решение на Ла Лига

От испанския шампион Реал Мадрид излязоха с остра реакция след неочакваното решение на Дисциплинарната комисия на Ла Лига да анулира червения картон на Антони от Бетис, който бразилецът получи в двубоя срещу Хетафе.

„Лос бланкос“, които са в остър конфликт с Ла Лига именно заради спорни съдийски отсъждания, заявиха категорично, че това е преднамерен ход срещу тях. Те подчертаха, че решението очевидно е в полза на Реал Бетис – техния следващ съперник в първенството.

„Това не може да бъде, това е решението, което цели да нарани Реал Мадрид дори в разрез с юридическите аргументи. Отмяната на този червен картон, който е оценен като правилен от Техническата комисия, е все едно мачовете да бъдат реферирани втори път. Те ни обявиха война и използват всички възможни средства, дори да пренебрегват съдийски решения, а твърдят, че защитават съдиите. Това е жалко. Ставаме свидетели на своеобразен лов на вещици, но на всичко, което има досег с Реал Мадрид. Първо, ни дадоха по-малко време за възстановяване от това на Барселона и Атлетико. След това Тебас каза, че губи уважението си към нашия треньор, който е светец според всички. Но не и според президентът на Ла Лига и вицепрезидентът на Федерацията, а сега това с Антони. Те ни атакуват по земя, въздух и вода. Нямат никакво намерение да отстъпват. Но ние ще се борим до края и с гордост. Няма да сведем глави“, заявиха от делегацията на Реал Мадрид веднага след кацането на тима в Сан Себастиан за мача с местния Реал Сосиедад в сряда вечер.

🚨 BREAKING: Antony’s suspension has been cancelled by Competition Committee and he will PLAY against Real Madrid despite getting the red card. ✔️ pic.twitter.com/3Q3xgzpBcH